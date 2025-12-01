ETV Bharat / state

बड़वानी में नहर फूटने से तबाही, खेत सूखे रास्तों पर बह रहा पानी, आवागमन ठप्प

मार्गों को मुरम डालकर दुरुस्त करने की मांग ग्रामीणों ने प्रशासन को कई बार शिकायत की है और सीएम हेल्पलाइन पर भी आवेदन किया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. किसानों ने नहर की तत्काल मरम्मत, रास्तों पर बह रहे पानी को रोकने और मार्गों को मुरम डालकर दुरुस्त करने की मांग की है. उनका कहना है कि बोनी के महत्वपूर्ण समय में फसल बचाने के लिए यह जरूरी है.

करोड़ों रुपये खर्च कर बनाई गई नहरें किसान रवि जाट ने बताया कि, ''करोड़ों रुपये खर्च कर बनाई गई नहरें निम्न गुणवत्ता के कारण जगह-जगह क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं. नियमित सफाई और रखरखाव के अभाव में नहरों में झाड़ियां जमा हो गई हैं, जिससे आधे किसानों तक ही पानी पहुंच पा रहा है और बाकी किसान सिंचाई के संकट से जूझ रहे हैं. इस समय केले की कटाई का दौर चल रहा है, लेकिन रास्ते खराब होने से व्यापारी गांव आने से मना कर रहे हैं, क्योंकि वाहनों के फंसने का डर है. इससे किसानों को मंडी तक उपज पहुंचाने में कठिनाई हो रही है. पहले बारिश और फिर उपज के दाम 2–3 रुपये किलो तक गिरने से परेशान किसान अब नहर फूटने की समस्या से जूझ रहे हैं.''

बड़वानी: जिले के ग्राम तलून में सिंचाई नहर टूट जाने से किसानों की परेशानी बढ़ गई है. नहर का पानी खेतों तक पहुंचने के बजाय सड़कों पर फैल रहा है, जिससे गांव के रास्ते कीचड़ में बदल गए हैं और आवागमन प्रभावित हो रहा है. ग्रामीणों ने बताया कि, मोटरसाइकिल निकालना मुश्किल हो गया है, जबकि बड़े वाहनों का चलना लगभग असंभव हो गया है. इसका सबसे ज्यादा असर फसल परिवहन पर पड़ रहा है.

सड़क के इंतजार में ग्रामीण

बड़वानी जिले के बोरी पंचायत में स्थित पहाड़ी गांव गाताबारा आज भी सड़क के इंतजार में है. गांव तक पहुंचने के लिए गुड़ी गांव से गाताबारा तक 3 किलोमीटर का कच्चा और ऊबड़-खाबड़ रास्ता है, जिसे ग्रामीणों ने अपनी मेहनत और श्रमदान से वाहन योग्य बनाया, ताकि किसी आपात स्थिति में आवाजाही हो सके. लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि यह अस्थायी समाधान है, स्थायी सड़क निर्माण ही एकमात्र विकल्प है.

सर्वे हुआ आश्वासन मिला, पर सड़क नहीं बनी

ग्रामीणों ने बताया कि कई वर्षों से सड़क निर्माण की मांग की जा रही है. दो माह पहले प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विकास योजना के तहत सर्वे हुआ, लेकिन उसके बाद से न तो स्वीकृति मिली और न ही कोई निर्माण प्रारंभ हुआ. जनपद स्तर पर फंड उपलब्ध न होने की बात कहकर प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि जब तक स्वीकृतियों की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, सड़क निर्माण शुरू ही नहीं हो सकेगा.

एंबुलेंस नहीं पहुंच पाती, मरीजों की जान जोखिम में

गांव के इंजीनियर रितेश नरगांवे ने बताया कि, ''गाताबारा तक पक्की सड़क न होने की वजह से गांव के लोगों को गंभीर परिस्थितियों में बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है. मरीजों और गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाने के लिए एंबुलेंस गांव तक नहीं आती. मजबूरी में बाइक, चौपहिया ट्रैक्टर या हाथ के स्टेचर का सहारा लेना पड़ता है. बरसात के दिनों में स्थिति और भी अधिक खराब हो जाती है. पहाड़ी क्षेत्र में नाला पार करने की भी मजबूरी रहती है, जहां बरसात में पानी बढ़ जाने पर गांव का संपर्क पूरी तरह कट जाता है.''

गांव के युवा शिक्षा में अग्रणी

गाताबारा गांव का एक बड़ा सकारात्मक पक्ष यह है कि यहां के लोग शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं. गांव की साक्षरता दर 90% है, जो ग्रामीण क्षेत्र में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है. शिक्षा के बल पर गांव के 40 से अधिक युवा अधिकारी व सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं. ग्रामीणों का मानना है कि सड़क बनने से शिक्षा और रोजगार के अवसर और भी बढ़ेंगे. उन्होंने कहा कि, सड़क बनने से एंबुलेंस की पहुंच सुचारू होगी. कृषि उपज की ढुलाई आसानी से हो सकेगी. स्कूल के बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी एवं गांव पूरी तरह मुख्यधारा से जुड़ेगा.