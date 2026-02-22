ETV Bharat / state

बस से उतरते ही थम गई शख्स की सांसे, पिता के शव के पास बैठ रहा 4 वर्षीय मासूम

बड़वानी: शहर के बस स्टैंड पर शनिवार को एक दुखद घटना हुई, जिसने हर किसी को झकझोर दिया. बस स्टैंड पर सेंधवा से अलीराजपुर जा रहे एक युवक की अचानक तबीयत बिगड़ गई और कुछ ही पलों में उसकी सांसें थम गई. घटना के दौरान 4 वर्षीय मासूम बेटा उसके पास ही बैठा रहा. जिसे यह अहसास भी नहीं था कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे.

बस से उतरते ही बिगड़ी राकेश की तबीयत

मृतक की पहचान राकेश डावर लगभग 30-35 वर्ष, निवासी अलीराजपुर के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार राकेश अपने बेटे किशु के साथ सेंधवा से अलीराजपुर लौट रहे थे. दोनों बस स्टैंड से बस में सवार हुए थे. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बस से उतरने के कुछ समय बाद राकेश की तबीयत बिगड़ी और वे अचानक बैठते ही जमीन पर गिर पड़े.

सीपीआर दिया, लेकिन नहीं बची शख्स की जान

पहले लोगों को लगा कि शायद चक्कर आया होगा, लेकिन जब वे उठे नहीं तो मौके पर अफरा-तफरी मच गई. मौजूद लोगों ने तुरंत मदद के लिए आवाज लगाई. बोरलाय निवासी दिनेश यादव और बल्लू पहलवान ने सामाजिक कार्यकर्ता अजित जैन को सूचना दी. अजित जैन मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक युवक की सांसें थम चुकी थी. सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और सीपीआर देकर युवक को बचाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी. प्रारंभिक तौर हार्ट अटैक की आशंका जताई जा रही है. मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही होगा.