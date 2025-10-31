ETV Bharat / state

ओंकारेश्वर से महाराष्ट्र जा रही बस पलटी, 30 से ज्यादा श्रद्धालु घायल

बड़वानी में भीषण सड़क हादसा, महाराष्ट्र जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, करीब 30 से ज्यादा यात्री घायल. मौके पर मची चीख-पुकार

BARWANI BUS ACCIDENT
ओंकारेश्वर से महाराष्ट्र जा रही बस पलटी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 31, 2025 at 1:02 PM IST

3 Min Read
बड़वानी: इन दिनों लगातार कई बस हादसे की खबर सामने आ रही है. जिसमें कई हादसे तो इतने भयानक थे, कि लोग मौत के मुंह में समा गए और पूरी बस जलकर खाक हो गई. कुछ बस हादसे मध्य प्रदेश में भी सामने आए, हालांकि गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई. वहीं शुक्रवार को बड़वानी से बड़ी खबर सामने आई है. जहां खेतिया-पाटी रोड पर श्रद्धालुओं से भरी बस पलट गई. हादसे में एक महिला यात्री की मौके पर ही मौत हो गई है.

बड़वानी में श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी

जानकारी के अनुसार बस इंदौर से ओंकारेश्वर होते हुए बड़वानी के रास्ते महाराष्ट्र के प्रकाशा की ओर जा रही थी. बस में लगभग 45 श्रद्धालु सवार थे, जो नर्मदा परिक्रमा के लिए निकले थे. बताया जा रहा है कि घाट क्षेत्र में अचानक बस का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क किनारे पलट गई. हादसा इतना भीषण था कि 2 यात्री बस में दब गए, जिन्हें क्रेन की मदद से बाहर निकाला जा रहा है. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. करीब 30 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं.

BARWANI BUS DEVOTEES OVERTURNS
बड़वानी में श्रद्धालुओं से भरी बस का एक्सीडेंट (ETV Bharat)

घटनास्थल पर मची चीख-पुकार

खेतिया, पानसेमल और पाटी थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची है और रेस्क्यू अभियान जारी है. स्थानीय लोग भी पुलिस की मदद से घायलों को एंबुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचा रहे हैं. प्रशासन ने आसपास के अस्पतालों में आपातकालीन अलर्ट जारी कर दिया है. घायलों में कई महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल बताए जा रहे हैं. हादसे की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीमें पहुंच गई है. मौके पर चीख-पुकार और भगदड़ जैसे हालात बने हुए थे. सभी घायल यात्रियों का इलाज जारी है.

11 अक्टूबर को स्कूल बस, तो 26 अक्टूबर बस में लगी आग

इससे पहले 11 अक्टूबर को खरगोन के भीकमगांव थाना क्षेत्र स्थित स्कूल बस पलग गई थी. ज्ञानदीप स्कूल की बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों से बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी. बस में सवार करीब 12 बच्चे सहित 32 घायल हो गए थे. वहीं 26 अक्टूबर को पिछोर से इंदौर जा रही बस में स्पार्किंग के चलते अचानक आग लग गई थी. ड्राइवर की समझदारी से सभी यात्रियों को तुरंत बस से बाहर उतारा गया था, थोड़ी ही देर में देखते ही देखते बस आग का गोला बन गई थी.

कुछ दिन पहले सतना और धार में भी सड़क हादसे

इसके बाद 28 अक्टूबर को सतना के नागौद में यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर बिजल के खंभे से टकराकर पलट गई थी. बस में सवार 32 यात्री घायल हो गए थे. सतना सांसद गणेश सिंह घायलों से मिलने जिला अस्पताल पहुंचे थे. आखिर में 30 अक्टूबर को धार के सागौर में एक क्रेन पिकअप पर पलट गई थी. जिससे कई वाहन क्रेन के नीचे दब गए थे. घटना में दो लोगों की मौत हुई है, जबकि 4-5 लोग घायल बताए गए.

