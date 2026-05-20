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घाटे का सौदा निकली बैंगन की खेती, बड़वानी में गौशाला में अपनी फसल फेंकने को मजबूर किसान

बड़वानी प्रदेश में हरी सब्जियों के बड़े उत्पादन केंद्र के रूप में मशहूर है. यहां बैंगन, लौकी, खीरा, कद्दू जैसी सब्जियां भारी मात्रा में उपजाई जाती है, जो दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में भेजी जाती हैं, लेकिन पिछले करीब 20 दिनों से बैंगन की कीमतों में भारी गिरावट ने किसानों की कमर तोड़ दी है. मंडियों में खरीदार नहीं पहुंच रहे और जो व्यापारी आ भी रहे हैं, वे बेहद कम कीमत लगा रहे हैं.

बड़वानी: मध्य प्रदेश के बड़वानी में इन दिनों बैंगन उत्पादक किसान भारी आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं. कभी नकदी फसल माने जाने वाले बैंगन के दाम अचानक इतनी तेजी से गिर गए हैं कि किसानों के लिए लागत निकालना भी मुश्किल हो गया है. खरीदार नहीं होने की वजह से बैंगन खेतों में सड़ रहा है. इसलिए कई किसान ट्रैक्टरों में भरकर बैंगन गौशालाओं में पशुओं को खिला रहे हैं. किसानों का कहना है कि मेहनत, लागत और उम्मीद सब मिट्टी में मिल गए हैं.

गौशाला में मवेशियों को सब्जी खिलाने को मजबूर किसान (ETV Bharat)

मंडी में व्यापारी की राह देख रहे किसान

ग्राम करी निवासी किसान दीपक गेहलोद ने बताया, "मैंने इस साल चार एकड़ में बैंगन की खेती की थी. शुरुआत में फसल अच्छी होने से बेहतर मुनाफे की उम्मीद थी. प्रति एकड़ 35 से 40 हजार रुपए तक लागत आई थी. चार एकड़ में कुल मिलाकर करीब डेढ़ लाख रुपए से ज्यादा खर्च हो गया. इसमें खाद, दवाइयां, मजदूरी और सिंचाई का खर्च भी लगा. उम्मीद थी कि बैंगन 10 से 12 रुपए प्रति किलो तक बिकेगा, जिससे अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है."

मजदूरी लागत निकालना मुश्किल

किसान दीपक ने आगे बताया, "अब मंडी में व्यापारी एक रुपए किलो में भी बैंगन खरीदने को तैयार नहीं हैं. सीजन की शुरुआत में जो अच्छी गुणवत्ता वाला बैंगन पांच रुपए किलो तक बिक रहा था, वही अब औने-पौने दामों में भी नहीं उठ रहा. स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि बैंगन तोड़ने के लिए मजदूर लगाने और मंडी तक ट्रांसपोर्ट का खर्च निकालना भी संभव नहीं हो पा रहा है."

मजदूरी लागत निकालना मुश्किल (ETV Bharat)

गौशालाओं में गाय खा रहीं सब्जी

घाटे से परेशान कई किसानों ने खेतों में ही फसल छोड़ दी है. कुछ किसान बैंगन को ट्रैक्टरों में भरकर गौशालाओं में पशुपालकों को खिला रहे हैं, क्योंकि बाजार तक पहुंचाने से ज्यादा सस्ता उन्हें पशुओं को खिलाना पड़ रहा है. किसानों का कहना है कि इतनी मेहनत के बाद जब फसल की यह हालत होती है, तो मनोबल पूरी तरह टूट जाता है.

किसानों ने इस संकट के पीछे सरकार की नीतियों और बढ़ती परिवहन लागत को जिम्मेदार ठहराया है. किसानों का आरोप है कि डीजल की कीमत बढ़ने से ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया है, जिसके कारण बाहरी राज्यों के व्यापारी बड़वानी मंडी से माल उठाने नहीं आ रहे हैं. पिछले 20 दिनों से बैंगन मंडी में पहुंच तो रहा है, लेकिन बाहर सप्लाई नहीं हो पाने से बाजार पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है.