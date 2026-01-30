ETV Bharat / state

बड़वानी में नर्मदा किनारे प्राचीन शिव मंदिर जहां का शिवलिंग 11 फीट जमीन के अंदर

बड़वानी के नर्मदा तट पर बोधवाड़ा का शिवालय 900 वर्ष पुराना. ये मंदिर ऐतिहासिक धरोहर है. कई जिलों के श्रद्धालु जलाभिषेक करने आते हैं.

Barwani Ancient Shiva Temple
शिव मंदिर जहां का शिवलिंग 11 फीट जमीन के अंदर (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 30, 2026 at 4:52 PM IST

2 Min Read
बड़वानी : बड़वानी से करीब 10 किलोमीटर दूर धार जिले की सीमा पर स्थित बोधवाड़ा का प्राचीन शिवालय आज भी श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है. मां नर्मदा के तट पर स्थित इस मंदिर की स्थापना लगभग 900 वर्ष पूर्व 12वीं शताब्दी में हुई थी. यह जानकारी मंदिर परिसर में पुरातत्व विभाग इंदौर द्वारा लगाए गए सूचना बोर्ड में दर्ज है.

मंदिर में रुद्र यंत्र पर शिवलिंग की स्थापना

यह शिव मंदिर अपनी बनावट और धार्मिक मान्यताओं के कारण विशेष माना जाता है. यहां शिवलिंग की स्थापना रुद्र यंत्र पर की गई है, जबकि मंदिर की छत श्रीयंत्र के स्वरूप में बनी हुई है. श्रद्धालुओं का मानना है कि यहां पूजा करने से सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है. मंदिर को लेकर मान्यता है कि नर्मदा परिक्रमा के दौरान देवताओं द्वारा यहां शिवलिंग की स्थापना की गई थी. यही वजह है कि इस मंदिर का उल्लेख नर्मदा पुराण में भी मिलता है.

बड़वानी में नर्मदा किनारे प्राचीन शिव मंदिर (ETV BHARAT)

विशाल शिवलिंग मंदिर की पहचान

धार्मिक दृष्टि से यह स्थान काफी महत्वपूर्ण माना जाता है. बोधवाड़ा मंदिर में स्थापित शिवलिंग की कुल ऊंचाई लगभग सवा 12 फीट है. इसमें से करीब 11 फीट भाग जमीन के अंदर और सवा फीट भाग ऊपर है, जो इस मंदिर को अन्य शिवालयों से अलग बनाता है.

Barwani Ancient Shiva Temple
शिव मंदिर की छत श्रीयंत्र के स्वरूप में (ETV BHARAT)

मां नर्मदा के उत्तर तट पर स्थित होने के कारण भी इस मंदिर का विशेष महत्व है. जानकारों के अनुसार इस तरह की संरचना वाला शिव मंदिर क्षेत्र में बहुत कम देखने को मिलता है. हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं.

Barwani Ancient Shiva Temple
बड़वानी की पहचान बोधवाड़ा का शिवालय (ETV BHARAT)

बड़वानी की पहचान बोधवाड़ा का शिवालय

Barwani Ancient Shiva Temple
शिव मंदिर परिसर में पुरातत्व विभाग का सूचना बोर्ड (ETV BHARAT)

बोधवाड़ा का यह शिवालय न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि बड़वानी जिले की ऐतिहासिक पहचान भी है. यहां सावन के महीने में कई जिलों से भक्त आते हैं. नर्मदा परिक्रमा करने वाले भक्त इस मंदिर में जलाभिषेक करने अवश्य आते हैं. भक्तों का कहना है कि यहां मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है. सावन के माह के अलावा भी यहां भक्त बड़ी संख्या में आते हैं.

