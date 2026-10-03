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बीजेपी सांसद ने दिया ‘हम दो, हमारे पांच’ का नारा, हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह

खरगोन-बड़वानी सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने हिंदुओं की घटती जनसंख्या पर चिंता जताई. भक्ति के साथ शक्ति जरूरी बताई. आदित्य शर्मा की रिपोर्ट.

Advises Hindus more children
बीजेपी सांसद ने दी हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 3, 2026 at 1:09 PM IST

4 Min Read
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बड़वानी : हिंदुओं को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह देने की होड़ सी लगी है. देश की आबादी जिस अनुपात में बढ़ रही है, उसके हिसाब से हिंदुओं की संख्या नहीं बढ़ रही है, इस प्रकार के तर्क देकर कुछ राजनैतिक व धार्मिक नेता दो से ज्यादा बच्चे की सलाह दे चुके हैं. कुछ लोगों ने कहा कि कम से कम 3 बच्चे तो कुछ ने ये संख्या 4 तक बढ़ा दी. लेकिन अब खरगोन-बड़वानी के बीजेपी सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने ये फिगर 5 तक पहुंचा दिया है. बीजेपी सांसद ने सनातनियों को 5 बच्चे पैदा करने की सलाह दी है.

सामाजिक कुरीतियां दूर करने पर जोर

बड़वानी स्थित कालिका माता मंदिर में नवरात्रि पर्व के बाद होने वाले भंडारे की तैयारियों को लेकर शुक्रवार रात बैठक हुई. बैठक में खरगोन-बड़वानी सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, कांग्रेस विधायक राजन मंडलोई, पूर्व मंत्री प्रेमसिंह पटेल सहित जनप्रतिनिधि, ग्रामीण और समाजजन मौजूद रहे. बैठक के दौरान सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने हिंदू समाज की एकजुटता, जनसंख्या, युवाओं के शारीरिक प्रशिक्षण, नशामुक्ति और सामाजिक कुरीतियों सहित विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखे.

खरगोन-बड़वानी सांसद गजेंद्र सिंह पटेल (ETV BHARAT)

हिंदुओं में एकजुटता की सलाह

बीजेपी सांसद गजेंद्र पटेल ने हिंदू समाज को एकजुट रहने का संदेश देते हुए ‘हम दो, हमारे पांच’ का नारा दिया. उन्होंने कहा "हर हिंदू परिवार को कम से कम 5 बच्चे पैदा करने पर विचार करना चाहिए." उन्होंने जनसंख्या के आंकड़ों का उल्लेख करते हुए कहा "यदि जनसंख्या का संतुलन इसी तरह बदलता रहा तो आने वाले समय में हिंदू समाज के सामने जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं. हिंदुओं की जन्मदर 1.9 है, जबकि अन्य समाजों की जन्म दर 2.9 है. इसलिए युवाओं को सही समय पर विवाह कर और परिवार बढ़ाना चाहिए."

भक्ति के साथ शक्ति भी आवश्यक

गजेंद्र सिंह पटेल ने कहा "माता की भक्ति के साथ परिवार की शक्ति को भी एकत्रित करें. परिवार के साथ मोहल्ले और समाज की शक्ति को संगठित करने की जरूरत है. जिम जाने की बजाय योग करें और अखाड़ों में व्यायाम व प्रशिक्षण लें. शहरों में जिम बढ़ रहे हैं, लेकिन पारंपरिक अखाड़े कम होते जा रहे हैं. अखाड़ों और व्यायामशालाओं को बढ़ावा देने की आवश्यकता है. जिम में शरीर बनाया जा सकता है, लेकिन पारंपरिक अखाड़ों में शारीरिक प्रशिक्षण के साथ अनुशासन और संघर्ष की क्षमता विकसित करने की परंपरा रही है."

दहेज, डीजे और दारू पर जताई चिंता

सांसद गजेंद्र सिंह ने समाज में दहेज, डीजे और शराब को लेकर भी अपनी बात रखी. उन्होंने इन्हें ‘थ्रीडी’ के रूप में उल्लेखित करते हुए कहा "समाज को इन विषयों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए. धार्मिक आयोजनों में बढ़ते डीजे और नशे का चलन चिंताजनक है. धार्मिक और सामाजिक आयोजनों में उत्साह के साथ मर्यादा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए."

शास्त्रों के ज्ञान के साथ शस्त्रों की आवश्यकता

बीजेपी सांसद ने कहा "देवी-देवताओं को एक हाथ से आशीर्वाद देते हुए और दूसरे हाथ में शस्त्र धारण किए हुए दर्शाया गया है. शस्त्र का आशय सुरक्षा और आत्मरक्षा की क्षमता से भी जुड़ा है. विपरीत परिस्थितियों में देश, समाज और व्यक्ति की सुरक्षा के लिए कानून के दायरे में आत्मरक्षा का अधिकार महत्वपूर्ण है."

इससे पहले ये दिग्गज भी दे चुके हैं सलाह

संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कई मौकों पर बयान दिया "परिवारों को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए." बीजेपी नेता व पूर्व सांसद नवनीत राणा ने भी जनसंख्या संतुलन बनाए रखने के लिए कम से कम 3 से 4 बच्चे पैदा करने का बयान दिया था. बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने भी हिंदू धर्म की रक्षा और जनसंख्या संतुलन के लिए हर हिंदू महिला को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने की सलाह दी थी.

राजस्थान सरकार के मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने एक रैली में लोगों से ज्यादा बच्चे पैदा करने का आग्रह किया था. बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री भी 3 से 4 बच्चे पैदा करने की सलाह दे चुके हैं. जगतगुरु रामभद्राचार्य ने भी मंचों से जनसंख्या संतुलन और धार्मिक संस्कृति को बनाए रखने के लिए ज्यादा बच्चे पैदा करने की वकालत की थी.

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