केला उत्पादक तबाह! 7 एकड़ की फसल पर लागत 10 लाख, 10 पैसे भी लाभ नहीं

बड़वानी जिले से प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में केला दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान सहित कई राज्यों में भेजा जाता है. साथ ही बड़ी कंपनियों व निर्यातकों को भी आपूर्ति की जाती है. इसके बावजूद इस बार स्थिति इतनी खराब है कि किसान लागत भी नहीं निकाल पा रहे हैं.

बड़वानी : जिले के केला उत्पादक किसान इस समय भारी नुकसान से गुजर रहे हैं. बाजार में केले के दाम जमीन पर पहुंच गए हैं, इसके चलते किसानों को अपनी तैयार फसल खेतों से उखाड़कर फेंकनी पड़ रही है. बड़वानी जिले को मध्य प्रदेश का केला उत्पादन केंद्र माना जाता है. केले की फसल लगाने वाले किसान आजकल गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं.

ग्राम पीपलूद के किसान प्रमोद नागौर बताया "उन्होंने 7 एकड़ में केला लगाया था, लेकिन बाजार में मात्र 2 रुपये प्रति किलोग्राम का भाव मिल रहा है, जबकि एक एकड़ में लागत 1 से 1.5 लाख रुपये तक आती है. ऐसे में उन्हें 20 मजदूर लगाकर पूरी फसल उखाड़कर खेत से बाहर फेंकनी पड़ी."

किसान प्रमोद नागौर बताते हैं "खेत को खाली करने के लिए 20–25 मजदूर प्रतिदिन 400 रुपये मजदूरी पर काम कर रहे हैं. खेत साफ होने के बाद वे नुकसान की भरपाई के लिए डॉलर चना की बुवाई करेंगे." किसानों का आरोप है कि बाजार में दाम तय करने वाले व्यापारी उन्हें उचित मूल्य नहीं दे रहे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बदहाल हो गई है. किसानों ने सरकार से उचित समर्थन मूल्य (MSP) घोषित करने और सरकारी स्तर पर केले की खरीद की मांग की है.

खेती से किसानों का भरोसा उठ जाएगा

ग्राम बगूद के किसान अनिल जाट कहते हैं "हालात इतने खराब हैं कि किसान तैयार केला सड़कों पर फेंकने, मवेशियों को खिलाने और खाद बनाने पर मजबूर हैं. व्यापारी 2 किलो का भाव दे रहे हैं, जबकि लागत 5–6 किलो आती है, जिससे किसानों को लाखों का नुकसान हो रहा है और वे कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हैं. यदि सरकार ने जल्द राहत नहीं दी किसानों का खेती से भरोसा उठ जाएगा और क्षेत्र में केला उत्पादन प्रभावित हो सकता है." किसानों ने प्रशासन से तत्काल राहत पैकेज और सहायता राशि जारी करने की मांग की है.