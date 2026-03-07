ETV Bharat / state

खाड़ी देशों में तनाव का बड़वानी के किसानों पर सीधा असर, केले की सप्लाई हुई ठप

बड़वानी: खाड़ी देशों में तनाव के चलते बड़वानी के केला उत्पादक किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है. यूएस-इजराइल और ईरान के बीच युद्ध के कारण बने तनावपूर्ण स्थिति का सीधा असर बड़वानी के केले के निर्यात पर पड़ा है. निर्यात रुकने से किसानों को अपनी फसल औने-पौने दामों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है.

बड़वानी का केला अपनी मिठास, गुणवत्ता और आकार के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है. नर्मदा नदी के किनारे स्थित उपजाऊ भूमि और सिंचाई के लिए उपलब्ध भरपूर पानी के कारण यहां के केले का स्वाद अलग और खास माना जाता है. यही वजह है कि हर साल बड़वानी जिले से बड़ी मात्रा में केला ईरान, इराक, इजरायल, बहरीन, तुर्की और दुबई सहित कई मध्य-पूर्वी देशों में निर्यात किया जाता है.

किसानों को लागत निकालने भी हो रहा मुश्किल (ETV Bharat)

रमजान के महीने में आमतौर पर केले की मांग बढ़ जाती है और किसानों को अच्छा भाव मिल जाता है, लेकिन इस बार बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है. किसानों का कहना है कि कुछ दिन पहले तक केले का भाव 22 से 25 रुपये प्रति किलो तक मिल रहा था, लेकिन अब यह घटकर केवल 8 से 9 रुपये प्रति किलोग्राम रह गया है. ऐसे में किसानों के लिए लागत निकालना भी मुश्किल हो गया है.

तैयार फसल के खरीददार नहीं मिल रहे

किसान महेश राठौड़ ने बताया कि "उन्होंने इस साल 6 एकड़ खेत में केले की फसल लगाई थी. प्रति एकड़ करीब 85 से 90 हजार रुपये की लागत आई थी. इस तरह कुल खर्च 5 लाख रुपये से अधिक हो गया. अब फसल पूरी तरह तैयार है, लेकिन खरीदार नहीं मिल रहे हैं. वहीं, जो व्यापारी आ भी रहे हैं, वे बहुत कम दाम लगा रहे हैं. यदि यही स्थिति बनी रही, तो केला उत्पादक किसानों की आर्थिक स्थिति और कमजोर हो सकती है. कई किसान मजबूरी में अपनी उपज लागत से भी कम दाम पर बेच रहे हैं."

खाड़ी देशों में तनाव का बड़वानी के केला किसानों पर सीधा असर (ETV Bharat)

'खाड़ी देशों में केले की सप्लाई ठप'

किसान बलराम यादव ने बताया कि "केले की फसल खेतों में तैयार खड़ी है, लेकिन बाजार में भाव नहीं मिल रहा. शायद इस समय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जारी युद्ध और तनावपूर्ण परिस्थितियों ने केले के व्यापार को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है. खाड़ी देशों में केले की सप्लाई लगभग ठप हो गई है, जिससे स्थानीय बाजारों में भी मांग कम हो गई है."