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बड़वानी के अंजड़ में रातभर बारिश, खेत बने तालाब, कपास की फसल पर संकट

बड़वानी के अंजड़ में तेज बारिश से कपास के खेतों में जलभराव. कपास उत्पादकों के माथे पर बल. आदित्य शर्मा की रिपोर्ट.

Anjad Rain waterlogging
अंजड़ में तेज बारिश से कपास के खेतों में जलभराव (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 15, 2026 at 5:14 PM IST

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बड़वानी : लंबे इंतजार के बाद हुई बारिश ने जहां किसानों के चेहरे पर खुशी ला दी. वहीं, अंजड़ क्षेत्र के कई किसानों के लिए यही बारिश अब चिंता का कारण बन गई है. रातभर हुई तेज बारिश के बाद क्षेत्र के कई खेतों में पानी भर गया. हालात ये हैं कि खेतों में करीब दो से ढाई फीट तक पानी जमा है. कपास की फसल पूरी तरह जलमग्न हो गई है. खेतों में पानी की निकासी नहीं होने से सैकड़ों किसानों की मेहनत पर संकट मंडरा रहा है.

कपास की फसल पर संकट के बादल

किसानों का कहना है "पहाड़ी क्षेत्रों से बारिश का पानी बहकर नीचे की ओर आता है और अंजड़ क्षेत्र के खेतों से होकर गुजरता है. पानी की पर्याप्त निकासी व्यवस्था नहीं होने के कारण यह पानी खेतों में जमा हो गया. कई स्थानों पर खेत और रास्ते के बीच जलभराव की स्थिति बनी हुई है. यदि समय रहते पानी की निकासी नहीं हुई तो कपास की फसल को भारी नुकसान हो सकता है."

बड़वानी के अंजड़ में रातभर बारिश से खेत बने तालाब (ETV BHARAT)

किसान कमल सिंह सोलंकी ने बताया "कपास की फसल तैयार होने की स्थिति में थी. यदि खेतों में जमा पानी अगले दो-तीन दिन तक नहीं निकलता और इसके बाद तेज धूप पड़ती है तो फसल के खराब होने की आशंका और बढ़ जाएगी. सैकड़ों किसानों की करीब 100 एकड़ से अधिक कपास की फसल जलभराव की चपेट में आने की आशंका है."

4 माह की मेहनत पर पानी फिरा

किसान अनशुल पाटीदार ने बताया "सड़क किनारे उनकी करीब 40 एकड़ जमीन है. 4 महीने तक मेहनत और खर्च करने के बाद फसल तैयार हुई थी, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र से आए बारिश के पानी की निकासी नहीं होने के कारण खेतों में पानी भर गया. यदि पानी जल्द नहीं निकला तो पूरी फसल खराब होने का खतरा है." किसानों का कहना है कि हर बार बारिश के दौरान पहाड़ी क्षेत्र से आने वाला पानी खेतों की ओर आता है, लेकिन उसकी उचित निकासी के इंतजाम नहीं होने से किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है.

Anjad Rain waterlogging
कपास की फसल पर संकट के बादल (ETV BHARAT)

स्थायी जल निकासी व्यवस्था कराने की मांग

किसानों ने प्रशासन से मौके पर पहुंचकर स्थिति देखने और स्थायी जल निकासी व्यवस्था कराने की मांग की है, ताकि भविष्य में बारिश का पानी खेतों में जमा न हो. फसल खराब होने की आशंका से किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है. पहले ही खेती की लागत बढ़ने से किसान परेशान हैं और अब तैयार होती कपास की फसल जलभराव की चपेट में आने से नुकसान बढ़ने का डर है. किसानों ने प्रशासन से जलभराव वाले खेतों का तत्काल सर्वे कराने, फसल नुकसान का आकलन करने और नियमानुसार उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है.

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