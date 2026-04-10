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बड़वानी के अंजड़ में 12 करोड़ का पेयजल घोटाला, काम अधूरा फिर कर दिया पूरा भुगतान

बड़वानी की अंजड़ नगर परिषद में ईओडब्लू की कर्रवाई. तत्कालीन अध्यक्ष व सीएमओ के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज.

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अंजड़ में 12 करोड़ का पेयजल घोटाला, ईओडब्लू की कार्रवाई (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 10, 2026 at 12:36 PM IST

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बड़वानी : अंजड़ में पेयजल योजना घोटाले में EOW ने बड़ी कार्रवाई की है. करोड़ों के गबन के मामले में ईओडब्लू ने FIR दर्ज की है. तत्कालीन अध्यक्ष, CMO सहित कई लोगों पर घोटाले के आरोप हैं. यह घोटाला वर्ष 2016 में स्वीकृत 12.20 करोड़ रुपये की पेयजल योजना से जुड़ा है. अधूरे कार्य के बावजूद ठेकेदार को पूर्ण भुगतान किए जाने के गंभीर आरोप लगने के बाद ईओडब्लू ने जांच कर मामला दर्ज किया है.

18 माह में काम पूरा करने का था टारगेट

अंजड़ के लगभग 2700 घरों में घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पेयजल योजना शुरू की गई थी. इसके लिए सोरठिया वेल्जी रत्ना एंड कंपनी को 12.20 लाख करोड़ रुपये का ई-टेंडर जारी किया गया था. अनुबंध के तहत कंपनी को 18 माह के भीतर कार्य पूर्ण करना था. समय सीमा में कार्य पूरा न होने पर बिल राशि का 10 प्रतिशत काटने का स्पष्ट प्रावधान भी था. जांच में सामने आया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण नहीं किया गया और आज भी कई स्थानों पर काम अधूरा पड़ा है.

Anjad Drinking Water scam
अंजड़ नगर परिषद में ईओडब्लू की जांच (ETV BHARAT)

कई जगहों पर काम अधूरा, कागजों में हेराफेरी

कंपनी द्वारा कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया. इसके बावजूद नगर परिषद के जिम्मेदार अधिकारियों ने बिना किसी कटौती के पूरी राशि का भुगतान कर दिया. EOW की जांच में यह भी उजागर हुआ है कि कार्य से संबंधित माप पुस्तिका (Measurement Book) और कैशबुक में गंभीर अनियमितताएं हैं. कई जगह कार्य का विवरण अधूरा है. संबंधित अधिकारियों और ठेकेदार के हस्ताक्षर भी दर्ज नहीं हैं. इसके अलावा रिकॉर्ड में गलत प्रविष्टियां किए जाने के प्रमाण भी मिले हैं.

इन लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में FIR

इस मामले में नगर परिषद अंजड़ के तत्कालीन अध्यक्ष मंजुला राकेश पाटीदार और पुष्पा परमार, तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) सुरेन्द्र सिंह पवार, अमरदास सैनानी और मायाराम सोलंकी, तत्कालीन इंजीनियर दिनेश पटेल तथा लेखापाल हुकुमचंद मालवीय को आरोपी बनाया गया है. साथ ही टेंडर कंपनी के प्रोपराइटर परेश सोरठिया और ठेकेदार मिनेश मकवाना पर भी मिलीभगत के आरोप हैं.

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अंजड़ नगर परिषद में पेयजल घोटाला (ETV BHARAT)

आरोप है कि इन सभी ने साठगांठ कर नियमों का उल्लंघन करते हुए करीब 10.20 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया. सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 409, 120बी तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7(सी) और 13(1)ए के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

डीएसपी ने कहा- सख्त धाराओं में केस दर्ज

ईओडब्ल्यू की डीएसपी मधु राठौर ने बताया "इन सभी आरोपियों पर पद का दुरुपयोग कर शासन को करोड़ों की क्षति पहुंचाने का दोषी पाया गया है. इनके खिलाफ धारा 420 (धोखाधड़ी), 467, 468, 471 (दस्तावेजों में जालसाजी), 409 (अमानत में खयानत), 120बी (साजिश) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है."

शहडोल में महिला इंजीनियर रिश्वत लेते गिरफ्तार

शहडोल में लोकायुक्त ने छापा मारकर महिला इंजीनियर रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है. जेके अग्रवाल ने लोकायुक्त कार्यालय रीवा में शिकायत दर्ज कराई थी कि नगर परिषद खांड शहडोल के खेल मैदान में स्टेयर का निर्माण कार्य निविदा के माध्यम से मिला था. कार्य पूर्ण होने के बाद अंतिम भुगतान के लिए मूल्यांकन आवश्यक था, लेकिन इंजीनियर सुधा वर्मा जानबूझकर क्षेत्र का निरीक्षण नहीं किया. इसके एवज में ₹20 हजार रुपए की मांग की गई.

शिकायत के सत्यता की जांच करने के बाद लोकायुक्त ने छापा मारा. 9 अप्रैल को नगर परिषद कार्यालय देवलोद खांड में कार्रवाई की गई. लोकायुक्त ने इंजीनियर सुधा वर्मा को ₹10 हजार रुपए का रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया. रीवा लोकायुक्त के इंस्पेक्टर संदीप भदोरिया ने बताया "भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है."

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