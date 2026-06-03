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बड़वानी में प्यास ने तोड़ी जंगलों की सरहदें, जंगलों से निकल गांवों में पहुंच रहे तेंदुए

बड़वानी की चिलचिलाती गर्मी में सूख रहे कुएं, तालाब, इंसानों के साथ वन्यजीवों के पानी पर संकट, जंगल छोड़ रिहायशी इलाकों में आ रहे.

BARWANI ANIMALS IN RESIDENTIAL AREA
जंगलों से निकल गांवों पहुंच रहे तेंदुए (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 3, 2026 at 2:35 PM IST

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Updated : June 3, 2026 at 2:41 PM IST

3 Min Read
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बड़वानी: भीषण गर्मी और जंगलों में गहराते जल संकट ने वन्यजीवों को आबादी वाले इलाकों की ओर धकेल दिया है. जिले के प्रसिद्ध 52 गजा सिद्ध क्षेत्र के आसपास इन दिनों तेंदुओं सहित कई जंगली जानवरों की गतिविधियां बढ़ गई हैं. पानी की तलाश में जंगल छोड़कर गांवों तक पहुंच रहे वन्यजीव अब पालतू पशुओं का शिकार भी कर रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में भय और चिंता का माहौल है.

प्यास बुझाने पहाड़ियों से नीचे उतर आते हैं वन्यजीव

शहर से करीब 5 किलोमीटर दूर स्थित 52 गजा सिद्ध क्षेत्र के घने जंगल इन दिनों पानी की भारी कमी से जूझ रहे हैं. गर्मी बढ़ने के साथ जंगलों के अधिकांश प्राकृतिक जल स्रोत, नाले और झिरियां सूख चुकी हैं. ऐसे में वन्यजीव प्यास बुझाने के लिए पहाड़ियों से नीचे उतरकर गांवों और मंदिर परिसर तक पहुंच रहे हैं. ग्रामीणों के अनुसार हर साल गर्मी में वन्यजीवों की आवाजाही बढ़ती है, लेकिन इस बार हालात ज्यादा गंभीर हैं.

बड़वानी में पानी के लिए गांव पहुंच रहे तेंदुए (ETV Bharat)

तेंदुए लगातार गांवों के आसपास दिखाई दे रहे हैं और कई बार मवेशियों को अपना शिकार बना चुके हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि शाम होते ही तेंदुओं की गतिविधियां बढ़ जाती हैं, जिससे खेतों और रास्तों से गुजरने वाले लोगों में डर बना रहता है.

तेंदुए नीचे बने कुंडों और होदों तक पहुंच रहे हैं

52 गजा क्षेत्र के पुजारी निर्भय कुमार जैन ने बताया कि "पहाड़ी पर स्थित जल स्रोत सूख जाने के कारण तेंदुए नीचे बने कुंडों और होदों तक पहुंच रहे हैं. कई बार उन्हें मंदिर और आश्रम परिसर के आसपास भी देखा गया है. वहीं कुछ दिन पहले एक भालू के भी गांव के नजदीक पहुंचने की सूचना मिली थी. हालांकि अब तक किसी व्यक्ति पर हमले की घटना सामने नहीं आई है, लेकिन पालतू पशुओं के शिकार की बढ़ती घटनाओं ने ग्रामीणों और पशुपालकों की चिंता बढ़ा दी है. लोगों का कहना है कि जंगलों में पर्याप्त जल व्यवस्था नहीं होने के कारण वन्यजीव गांवों का रुख करने को मजबूर हैं."

BARWANI ANIMALS TERROR VILLAGERS
जंगलों में सूख रहे जलस्त्रोत (ETV Bharat)

उपयुक्त स्थानों की तलाश की जा रही है

वन विभाग के डीएफओ आशीष बनसोड ने बताया कि "जिले की भौगोलिक परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हैं, फिर भी वन्यजीवों के लिए पानी की व्यवस्था करने के प्रयास किए जा रहे हैं. जंगलों में छोटे तालाब और जल संरचनाएं विकसित करने के लिए उपयुक्त स्थानों की तलाश की जा रही है, ताकि वन्यजीवों को प्राकृतिक आवास में ही पानी उपलब्ध हो सके.

BARWANI WATER CRISIS
रिहायशी इलाकों में जानवरों के आने से ग्रामीणों में दहशत (ETV Bharat)

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जंगलों में स्थायी जल स्रोत विकसित नहीं किए गए तो आने वाले समय में मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं बढ़ सकती हैं. फिलहाल 52 गजा क्षेत्र में तेंदुओं की बढ़ती मौजूदगी ने ग्रामीणों को सतर्क रहने पर मजबूर कर दिया है."

Last Updated : June 3, 2026 at 2:41 PM IST

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