ETV Bharat / state

बड़वानी में अवैध हथियार नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र पुलिस का ऑपरेशन

बड़वानी के उमर्टी गांव में दो राज्यों की पुलिस ने चलाया घर-घर तलाशी अभियान. अवैध हथियारों की तस्करी से जुड़ा है मामला. कई संदिग्ध गिरफ्तार.

BARWANI ILLEGAL ARMS NETWORK
बड़वानी में अवैध हथियार नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 22, 2025 at 3:45 PM IST

|

Updated : November 22, 2025 at 4:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बड़वानी: मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र पुलिस की संयुक्त टीम ने उमर्टी गांव में घर-घर तलाशी ऑपरेशन चलाया. सुबह 5 बजे गांव में पुलिस टीम के पहुंचते ही हड़कंप मंच गया. पुलिस की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई अवैध हथियार तस्करों की धड़पकड़ के लिए चलाया. इस ऑपरेशन में कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है. ये सभी महाराष्ट्र में लंबे समय से वांटेड बताए जा रहे हैं.

बड़वानी का गांव उमर्टी अवैध हथियार तस्करों के चलते चर्चा में आ गया है. मध्य प्रदेश पुलिस ने यह पूरी कार्रवाई पुणे पुलिस द्वारा दी गई गोपनीय जानकारी के आधार पर की है. इस ऑपरेशन में पुणे पुलिस के डीसीपी डॉ सोमाई मुंडे और बड़वानी एसपी समेत कई पुलिस अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहे.

मध्य प्रदेश और महाराष्ट पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन

बड़वानी एसपी जगदीश डावर ने बताया कि "वरला थाना क्षेत्र के अंतर्गत उमर्टी गांव है और वहां सिकलीगर समाज के लोग रहते हैं. अवैध हथियार सप्लाई की कई शिकायतें आती रहती हैं. महाराष्ट्र पुलिस के पास भी यहां के लोगों के द्वारा अवैध हथियार बनाने और बेचने की शिकायतें आई हैं. ऐसे में महाराष्ट पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया है. इस ऑपरेशन में मध्य प्रदेश एटीएस की टीम भी साथ थी. महाराष्ट्र पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है."

मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन (ETV Bharat)

घर-घर तलाशी, गुप्त ठिकानों पर भी छापे

वरला थाने के उमर्टी गांव में सिकलीगर समाज के लोग रहते हैं और कई सालों से यह चोरी छिपे अवैध हथियार बनाने और बेचने का काम करते हैं. सूचना के बाद पुलिस ने पहले भी कई बार छापेमारी की है लेकिन बड़े तस्कर पुलिस के हाथ नहीं लगते. इस बार यह
ऑपरेशन बहुत ही गोपनीय तरीके से चलाया गया.

इसके अलावा यह इतना व्यापक था कि इसमें कई थाना क्षेत्रों की पुलिस की टीमों को बुलाया गया. इसमें वरला थाना पुलिस, बड़वानी जिला पुलिस, सेंधवा, खरगोन और खंडवा जिले की टीमें, मध्य प्रदेश एटीएस सभी को एक साथ शामिल किया गया. सुबह 5 बजते ही इन टीमों ने गांव की घेराबंदी कर ली और घर-घर तलाशी अभियान चलाया साथ ही तस्करों के कई गोपनीय ठिकानों पर छापेमारी की गई है.

अवैध हथियार तस्करी का नेटवर्क खत्म करने का प्लान

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह ऑपरेशन अवैध हथियार तस्करी के नेटवर्क को खत्म करने के लिए चलाया जा रहा है. यह संयुक्त ऑपरेशन एक दिन के लिए नहीं बल्कि आगे भी चलता रहेगा. गांव और आसपास के इलाकों में पिछले कई सालों से अवैध हथियारों की सप्लाई यहां से हो रही है. यह अभियान चरणबद्ध तरीके से चलाया जा रहा है और इसे पूरी तरह से गोपनीय रखा गया है.
कई संदिग्धों को पकड़ा गया है और इनसे पूछताछ के बाद नेटवर्क में शामिल दूसरे लोगों की धड़पकड़ की जाएगी.

Last Updated : November 22, 2025 at 4:13 PM IST

TAGGED:

MP MAHARASHTRA POLICE OPERATION
MAHARASHTRA POLICE SEARCH OPERATION
MADHYA PRADESH ATS
BARWANI SIKLIGAR COMMUNITY
BARWANI ILLEGAL ARMS NETWORK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

स्नेक बाइट रोकने के लिए 10वीं के छात्रों ने बनाई जादुई छड़ी, कांप जाएगी धरती, दूर भागेंगे जीव

महाराष्ट्र के श्रद्धालुओं के साथ काल भैरव मंदिर उज्जैन में मारपीट, सुरक्षाकर्मियों पर आरोप

रामपुर घाटी में चीते का खूनी खेल!, घर में घुसकर 16 भेड़-बकरियों के बच्चों का किया शिकार

कार एक्सीडेंट के बाद पीछा करते घर पहुंचे बदमाश, 20 लोगों के साथ किया हमला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.