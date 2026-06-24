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यूट्यूब पर मुहर्रम की परंपरा देख चला आया टर्किश कपल, बड़वानी के ताजिया में आखिर क्या है खास

मोहर्रम की चांद रात से शुरू हो जाती है जियारत मोहर्रम की चांद रात से ही यहां जायरिनों (भक्त) का आना शुरू हो जाता है. मोहर्रम की पांचवीं तारीख को संदल चढ़ाया जाता है, जबकि नौवीं तारीख को ताजिया पूरी तरह तैयार होकर एमजी रोड से भ्रमण करता हुआ शाही मस्जिद के सामने पहुंचता है. इसके बाद 11वीं तारीख को ताजिया ठंड किया जाता है.

बांस, मिट्टी और सुतली से तैयार होता है ताजिया जहां आधुनिक दौर में अधिकांश ताजियों के निर्माण में लोहे के पाइप, सरिया, तार और थर्माकॉल का उपयोग किया जाने लगा है, वहीं ताजिया आज भी अपनी पारंपरिक शैली के लिए जाना जाता है. इसका ढांचा मुख्य रूप से बांस की लकड़ी, मिट्टी और सुतली से तैयार किया जाता है. ताजिए को बनाने में लगभग छह माह का समय लगता है. नदीम शेख के अनुसार, ''मोहर्रम से करीब छह माह पहले निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाता है और धीरे-धीरे इसकी कारीगरी पूरी की जाती है.''

ताजियादार नदीम शेख ने बताया कि, ''उनके परिवार में इस वर्ष ताजियादारी का 326वां वर्ष है. उनके पूर्वज वफाती शाह ने इस परंपरा की शुरुआत की थी. इसके बाद उनके दादा-परदादा और पिता दिलावर शाह ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया और अब वे स्वयं इसे निभा रहे हैं.'' उन्होंने कहा कि, ''यह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि इमाम हुसैन की खिदमत और उनसे जुड़ी आस्था का प्रतीक है.''

बड़वानी: निमाड़ अंचल के बड़वानी शहर में मोहर्रम के दौरान निकलने वाला ताजिए प्रदेशभर में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है. हजरत इमाम हुसैन की याद में बनाए जाने वाले इस ताजिए की सबसे बड़ी विशेषता इसकी 326 वर्ष पुरानी परंपरा है, जिसे आज भी शेख परिवार पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ निभा रहा है. रानीपुरा स्थित इमामबाड़े में रखा जाने वाला यह ताजिया मोहर्रम के दिनों में श्रद्धालुओं और जायरिनों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बन जाता है.

शेख परिवार निभा रहा ताजियादारी की परंपरा (ETV Bharat)

चक्की की ऐतिहासिक झलक को भी दिया गया स्वरूप

चांदशाह मोहल्ला निवासी नदीम शेख, हस्मतुल्ला खान और जावेद अहमद शेख ने बताया कि, ''इस वर्ष ताजिए में पुरानी पारंपरिक चक्की की कलाकृति को भी विशेष रूप से दर्शाया गया है.'' उन्होंने बताया कि, ''पुराने समय में लोग हाथ से चक्की चलाकर गेहूं पीसते थे. इसी ऐतिहासिक विरासत को ताजिए के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है.'' उन्होंने बताया कि, ''यह कलाकृति उस चक्की की याद दिलाती है, जिससे बीबी फातिमा ने आटा पीसा था.''

देश-विदेश तक है बड़वानी के ताजियों की पहचान

ताजियादारों के अनुसार बड़वानी के ताजिए प्रदेश ही नहीं बल्कि देशभर में प्रसिद्ध हैं. यहां तक कि तुर्की से आए एक पति-पत्नी ने यूट्यूब पर बड़वानी के ताजियों के बारे में जानकारी मिलने के बाद यहां पहुंचकर ताजियों का अवलोकन किया था. उन्होंने बताया कि, ''बड़वानी की ताजियादारी की परंपरा और यहां की कारीगरी लोगों को विशेष रूप से आकर्षित करती है.''

देश-विदेश तक है बड़वानी के ताजियों की पहचान (ETV Bharat)

सात-आठ पीढ़ियों से जारी है परंपरा

ताजियादारों ने बताया कि, उनके परिवार में ताजियादारी की सात से आठ पीढ़ियां गुजर चुकी हैं. पहले ताजियों का आकार काफी बड़ा होता था और बांस से बने ताजिए बहुत ऊंचे बनाए जाते थे. लेकिन शहर में बिजली और अन्य तारों के जाल के कारण अब ताजियों की ऊंचाई सीमित होकर लगभग 10 से 15 फीट तक रह गई है.

महंगाई का असर, लागत दो लाख रुपए के पार

चांदशाह मोहल्ला निवासी अहमद शेख ने बताया कि, ''उनका परिवार वर्ष 1930 से ताजिया निर्माण कर रहा है. बढ़ती महंगाई का असर इस वर्ष ताजिया निर्माण पर भी पड़ा है. पिछले वर्ष जहां ताजिया बनाने में लगभग 1.50 लाख रुपए का खर्च आया था, वहीं इस बार लागत बढ़कर 2 लाख रुपए से अधिक हो गई है. बांस और अन्य सामग्री महंगी होने से खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है.''

मोहर्रम में धार्मिक आयोजनों की धूम

मोहर्रम की सातवीं तारीख को युवा और बच्चों ने मन्नती शेर का स्वांग रचकर ताशों की थाप के साथ विभिन्न ताजियों की जियारत की. शहर के विभिन्न स्थानों पर शबील लगाकर लोगों को शरबत वितरित किया गया. वहीं रात्रि में बाबाओं की सवारियां निकाली गईं. मोहर्रम की छठी तारीख को ख्वाजा साहब की छठी शरीफ के अवसर पर घर-घर फातेहा ख्वानी हुई तथा विभिन्न स्थानों पर लंगर प्रसादी का आयोजन किया गया.

बड़वानी के ताजिए केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि सदियों पुरानी विरासत, पारंपरिक कारीगरी और सामाजिक सौहार्द का जीवंत उदाहरण बन चुका है, जिसे देखने और जियारत करने के लिए हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं.