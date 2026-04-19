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3 फीट के दूल्हा-दुल्हन की प्रेम कहानी, अयोध्या में शादी रचाकर बड़वानी पहुंचे नव दंपति

सोशल मीडिया का कमाल देखिए कि मुकेश की नेहा से पहले दोस्ती हुई और फिर 2 साल बाद दोनों ने हमसफर बनने का फैसला किया. 1300 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले की रहने वाली नेहा और मध्य प्रदेश के बड़वानी के मुकेश ने राम की नगरी अयोध्या में सात फेरे लिए.

बड़वानी: एक कहावत है कि जोड़ी ऊपर वाला बनाकर भेजता है, जो देर-सबेर मिल ही जाती है. यह कहावत बड़वानी के मुकेश कुशवाह पर एकदम सटीक बैठती है. कम हाइट के कारण लंबे समये से शादी के लिए परेशान मुकेश को उनकी मनपंसद दुल्हन मिल गई.

सोशल मीडिया पर मिले मुकेश और नेहा

अंजड़ नगर परिषद में 17 साल से कार्यरत कर्मचारी मुकेश कुशवाह की शादी इन दिनों पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है. मुकेश ने बताया कि "करीब 2 साल पहले सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी मुलाकात उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में रहने वाली नेहा कुशवाह से हुई. नेहा का कद भी सामान्य से कम होने के कारण दोनों के बीच एक खास जुड़ाव बना, बातचीत शुरू हुई और धीरे-धीरे दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई. इसके बाद ये दोस्ती प्रेम में बदल गई और फिर दोनों ने शादी का निर्णय लिया."

सोशल मीडिया पर मिले मुकेश और नेहा (ETV Bharat)

प्यार को रिश्ते में बदलने परिवार से की बात

लगभग 1300 किलोमीटर की दूरी होने के बावजूद दोनों के बीच विश्वास और समझ इतनी मजबूत हो गई कि उन्होंने जीवनभर साथ निभाने का निर्णय ले लिया. दोनों ने इस प्यार को रिश्ते में बदलने के लिए अपने-अपने परिवार से बात की. जिसके बाद नेहा के परिजन अंजड़ पहुंचे और वे मुकेश के स्वभाव, व्यवहार देखने के बाद शादी के लिए तैयार हो गए.

अयोध्या राम मंदिर में हुई शादी

दोनों परिवारों की रजामंदी के बाद मुकेश और नेहा की शादी अयोध्या राम मंदिर में हुई. शादी के बाद नवदंपति शनिवार को अंजड़ पहुंचे और श्री खाटू श्याम बाबा मंदिर में दर्शन किए. इस दौरान स्थानीय लोगों सहित मित्रों और परिचितों ने उनका स्वागत किया और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं. बता दें कि मुकेश के पिता का भी कद छोटा था और उनका निधन हो चुका है. परिवार में 2 भाई हैं, जिनमें बड़े भाई राधू हैं और मुकेश छोटे हैं.