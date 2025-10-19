ETV Bharat / state

200 साल पुराने मंदिर में उमड़ी भीड़, दिनभर चला पूजा-अर्चना, स्वप्न में आई थीं माता

श्रद्धालुओं ने माता का दर्शन कर लिया आशीर्वाद ( ETV Bharat )