200 साल पुराने मंदिर में उमड़ी भीड़, दिनभर चला पूजा-अर्चना, स्वप्न में आई थीं माता
बड़वानी में दीपावली के अवसर पर महालक्ष्मी मंदिर में लगी भक्तों लंबी कतार, माता के जयकारों से गूंज उठा परिसर.
बड़वानी: दीपावली के शुभ अवसर पर शहर के ऐतिहासिक श्री महालक्ष्मी मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही. धन और समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें मंदिर परिसर और आसपास की गलियों तक नजर आई. दिनभर मंदिर में धार्मिक उत्साह और भक्ति का माहौल बना रहा.
200 साल से अधिक पुराना है मंदिर
शहर के रानीपुरा क्षेत्र स्थित पोरवाड़ समाज का श्री महालक्ष्मी मंदिर बड़वानी की धार्मिक पहचान माना जाता है. मंदिर का इतिहास लगभग 2 शताब्दियों से भी अधिक पुराना बताया जाता है. रियासत काल से यह मंदिर अपने वैभव, स्थापत्य और श्रद्धा परंपरा के लिए प्रसिद्ध है. दीपावली पर मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया. माता महालक्ष्मी को कमल के आसन पर वरद मुद्रा में विराजमान कर स्वर्ण और रजत आभूषणों से अलंकृत किया गया. चारों ओर पुष्पों और दीपों से सजा मंदिर परिसर आकर्षण का केंद्र बना रहा.
भक्त के स्वप्न में आई थीं माता
मंदिर के पुजारी पंडित राहुल शुक्ला ने बताया कि "लगभग 200 वर्ष पूर्व एक श्रद्धालु को स्वप्न में देवी महालक्ष्मी के दर्शन हुए थे. जिसके बाद माता के आदेशानुसार उनकी प्रतिमा राजस्थान से लाकर यहां स्थापित की गई थी. तभी से यह स्थान सिद्धपीठ के रूप में प्रसिद्ध हो गया. हर वर्ष अष्टमी के अवसर पर यहां विशेष हवन-यज्ञ का आयोजन किया जाता है, जिसमें समाजजन श्रुतियां डालकर प्रसाद ग्रहण करते हैं."
जयघोष से गूंज उठा मंदिर परिसर
दीपावली के 3 दिवसीय इस कार्यक्रम को लेकर अलसुबह अभिषेक एवं पूजन से कार्यक्रमों की शुरुआत हुई. सुबह 6 बजे मंदिर के पट खोले गए. जिसके बाद निरंतर दर्शन का क्रम चलता रहा. सुबह 8 बजे आरती के दौरान पूरा मंदिर परिसर 'जय लक्ष्मी माता' के जयघोष से गूंज उठा.
श्रद्धालुओं ने माता का दर्शन कर लिया आशीर्वाद
भक्तों ने माता को पंचमेवा, रबड़ी, पैन, खीर, लड्डू और विभिन्न प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाया. दिनभर शहर और आसपास के गांवों से आए सैकड़ों श्रद्धालुओं ने माता का दर्शन कर आशीर्वाद लिया. मां लक्ष्मी के चरणों में दीप जलाकर घर-परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की. वहीं, शाम को दीपों की रोशनी में नहाया मंदिर परिसर स्वर्णिम आभा बिखेरता नजर आया.