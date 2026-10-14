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बड़वानी के मां मोटी माता मंदिर में आज भी चमत्कार! नवरात्रि के नौ दिन मां स्वयं करती हैं श्रृंगार

बड़वानी का 200 साल पुराना मां मोटी माता मंदिर ( ETV BHARAT )

बड़वानी : शारदीय नवरात्रि का पर्व शुरू होते ही मां दुर्गा की आराधना से पूरा नगर भक्तिमय हो उठा है. बड़वानी शहर के प्रमुख मार्ग पर स्थित मां मोटी माता मंदिर में सबसे ज्यादा भक्त उमड़ रहे हैं. ये मंदिर ऐतिहासिक विरासत का महत्वपूर्ण केंद्र है. मान्यता है कि यहां मां की प्रतिमा स्वयंभू हैं. मां की प्रतिमा करीब 200 वर्ष पुरानी बताई जा रही है. शहर के लोगों का कहना है कि इस मंदिर में विराजित मां के चमत्कार कई लोगों ने देखे हैं. मान्यता है कि मां स्वयं भी अपना श्रृंगार करती हैं.

एक परिवार 5 पीढ़ियों से कर रहा माता की सेवा