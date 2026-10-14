बड़वानी के मां मोटी माता मंदिर में आज भी चमत्कार! नवरात्रि के नौ दिन मां स्वयं करती हैं श्रृंगार
बड़वानी के 200 साल पुराने मां मोटी माता मंदिर में नवरात्रि के नौ दिन अलग-अलग स्वरूपों में मां का श्रृंगार. आदित्य शर्मा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 4:15 PM IST
बड़वानी : शारदीय नवरात्रि का पर्व शुरू होते ही मां दुर्गा की आराधना से पूरा नगर भक्तिमय हो उठा है. बड़वानी शहर के प्रमुख मार्ग पर स्थित मां मोटी माता मंदिर में सबसे ज्यादा भक्त उमड़ रहे हैं. ये मंदिर ऐतिहासिक विरासत का महत्वपूर्ण केंद्र है. मान्यता है कि यहां मां की प्रतिमा स्वयंभू हैं. मां की प्रतिमा करीब 200 वर्ष पुरानी बताई जा रही है. शहर के लोगों का कहना है कि इस मंदिर में विराजित मां के चमत्कार कई लोगों ने देखे हैं. मान्यता है कि मां स्वयं भी अपना श्रृंगार करती हैं.
एक परिवार 5 पीढ़ियों से कर रहा माता की सेवा
महात्मा गांधी मार्ग निवासी व्यापारी कुश कुमार गुप्ता के अनुसार "मां मोटी माता की प्रतिमा प्राचीन समय से यहां विराजमान है. उनके पूर्वजों को स्वप्न में मां के मंदिर के जीर्णोद्धार का आदेश मिलने की मान्यता के बाद मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था. मंदिर की सेवा, पूजा-अर्चना और आराधना का कार्य परिवार की पांचवीं पीढ़ी तक जारी है. जिस समय मंदिर के आसपास का क्षेत्र विकसित नहीं हुआ था, तब यहां जंगल हुआ करता था. नगर की आबादी भी करीब छह हजार के आसपास थी."
मंदिर के जीर्णोद्धार से जुड़ी रोचक मान्यता
मंदिर के बारे में जानकार बताते हैं "एक रात तेज आंधी आने के बाद मां का सिंहासन अपने स्थान से हटकर दूसरी जगह पहुंच गया. इसके बाद पुनः जीर्णोद्धार कराया गया. नगर के प्रतिष्ठित सेठ धन्नालाल ने भी एक समय मंदिर के जीर्णोद्धार में योगदान दिया था. उस समय करीब 2,500 रुपये की राशि से जीर्णोद्धार कराया गया."
धीरे-धीरे मंदिर के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था बढ़ती गई और यह स्थान नगर के प्रमुख धार्मिक केंद्रों में शामिल हो गया. मां मोटी माता मंदिर में नवरात्रि के नौ दिन तक विशेष सजावट की जाती है. मंदिर परिसर को आकर्षक रोशनी से सजाया जाता है, जिससे मुख्य मार्ग से गुजरने वाले लोगों का ध्यान सहज ही मंदिर की ओर आकर्षित होता है.
शादी के बाद दूल्हा-दुल्हन मंदिर पहुंचते हैं
मान्यता के अनुसार भक्त मां के दरबार में अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और सुख-समृद्धि, परिवार की खुशहाली तथा जीवन की परेशानियों से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं. विवाह के अवसर पर दूल्हा-दुल्हन भी मां के दर्शन कर सुखी और सफल दांपत्य जीवन की कामना करते हैं. नवरात्रि की अष्टमी पर मंदिर में विशेष पूजन, हवन और महाआरती का आयोजन होता है. पहले यहां गरबा भी आयोजित होता था, लेकिन मुख्य मार्ग पर यातायात प्रभावित होने के कारण अब यह आयोजन बंद कर दिया गया है.
रियासतकालीन बावड़ी का ये है इतिहास
इतिहासकार सतीश कुमार ने बताया "पुराने समय में मंदिर के आसपास घना जंगल था और एक पेड़ के नीचे चबूतरे पर देवी की प्रतिमा स्थापित थी. उस समय टाइफाइड जैसी गंभीर बीमारियों से मुक्ति की कामना लेकर भी लोग माता के दरबार में आते थे. मनोकामना पूरी होने पर श्रद्धालु ढोल-नगाड़ों के साथ पहुंचकर माता का श्रृंगार करते थे. इस प्रकार समय के साथ मंदिर के प्रति लोगों की आस्था और श्रद्धा बढ़ती गई."
मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित रियासतकालीन बावड़ी भी बड़वानी की ऐतिहासिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है. इसके निर्माण के संबंध में भूरालालजी मारू के परिवार के वंशज और व्यापारी आनंद मारू बताते हैं "उनके पूर्वजों ने लगभग 200 वर्ष पूर्व जनकल्याण की भावना से बावड़ी का निर्माण कराया था. बावड़ी का निर्माण कुक्षी के कारीगर शेख अली ने किया था और उस समय इस पर करीब 35 हजार रुपये खर्च हुए थे."
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आस्था और विरासत का संगम मां मोटी माता मंदिर
मां मोटी माता मंदिर और उसके समीप स्थित रियासतकालीन बावड़ी केवल धार्मिक आस्था के केंद्र नहीं, बल्कि नगर के पुराने इतिहास, तत्कालीन जल प्रबंधन और जनकल्याण की परंपरा के भी साक्षी हैं. एक ओर पांच पीढ़ियों से चली आ रही मंदिर सेवा की परंपरा है, तो दूसरी ओर शिलालेख में दर्ज बावड़ी के निर्माण का विवरण इतिहास से जुड़ने का अवसर देता है. नवरात्रि के अवसर पर जब मंदिर में मां का भव्य श्रृंगार होता है और श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ती है, तब यह ऐतिहासिक परिसर बड़वानी की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को और अधिक जीवंत कर देता है.