बड़वानी में 2 नर सांपों का 'कॉम्बैट डांस', मादा सांप पर अधिकार जमाने घंटों तक चली लड़ाई
बड़वानी के अंजड़ में दिखा 2 सांपों के बीच अनोखा संघर्ष, दुर्लभ नजारा देखने जुटी फैक्ट्री के मजदूरों और आसपास के लोगों की भीड़.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 12, 2026 at 5:19 PM IST
बड़वानी: अंजड़ नगर स्थित रौनक जिनिंग फैक्ट्री में सोमवार दोपहर एक फैक्ट्री परिसर में 2 बड़े सांप एक-दूसरे से लिपटते नजर आए. दोनों सांप करीब ढाई घंटे तक फन उठाकर हवा में लहराते रहे. यह अनोखा दृश्य देखने के लिए फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर और आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई. कई लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है.
जानकारों ने इसे बताया 2 नर सांपों के बीच का संघर्ष
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक फैक्ट्री के एक कोने में अचानक हलचल दिखाई दी. जब मजदूर वहां पहुंचे, तो देखा कि 2 सांप आपस में लिपटे हुए हैं. दोनों बार-बार अपने फन उठाकर हवा में लहरा रहे थे और एक-दूसरे को दबाने की कोशिश कर रहे थे. देखने वालों को यह नजारा किसी लड़ाई या कुश्ती जैसा लग रहा था. फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर रमेश ने बताया कि "यह दृश्य करीब ढाई घंटे तक लगातार चलता रहा. शुरुआत में लोगों को लगा कि शायद नाग-नागिन का जोड़ा प्रेमालाप कर रहा है, लेकिन बाद में जानकारों ने बताया कि यह 2 नर सांपों के बीच ताकत की लड़ाई थी."
मादा सांप पर अधिकार जमाने की लड़ाई
वन विभाग के रेंजर गुलाब सिंह बरडे ने बताया कि "विशेषज्ञों के अनुसार यह 2 सांपों के बीच कोई रोमांटिक व्यवहार नहीं, बल्कि मादा सांप पर अधिकार जमाने और अपने क्षेत्र की ताकत दिखाने की लड़ाई होती है. इसमें 2 नर सांप एक-दूसरे को नीचे दबाने और डराने की कोशिश करते हैं. यह दृश्य देखने में भले ही अनोखा लगता हो, लेकिन यह सांपों के प्राकृतिक व्यवहार का हिस्सा है. इस तरह की घटना को 'कॉम्बैट डांस' कहा जाता है.
उन्होंने बताया कि "गर्मी बढ़ने और बारिश का मौसम शुरू होने के कारण इन दिनों सांप सुरक्षित और ठंडी जगहों की तलाश में बस्तियों और फैक्ट्रियों की ओर निकल रहे हैं. काफी देर तक संघर्ष करने के बाद दोनों सांप खुद ही पास की झाड़ियों की तरफ चले गए.
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वन विभाग रेंजर गुलाब सिंह बरडे ने लोगों से अपील की है कि सांप दिखाई देने पर घबराएं नहीं और न ही उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें. ऐसे मामलों में तुरंत वन विभाग या स्नेक कैचर को सूचना दें, ताकि सुरक्षित तरीके से उन्हें रेस्क्यू किया जा सके.