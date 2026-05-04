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बड़सर में खाई में कार गिरने से दो लोगों की मौत, दो घायल

डीएसपी लालमन शर्मा ने बताया, 'सैंट्रो कार के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है'.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई, जिसे सुनकर आसपास के ग्रामीण तुरंत सहायता के लिए पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को कड़ी मशक्कत के बाद खाई से बाहर निकाला गया और नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला के उपमंडल बड़सर के पास एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई. इस हादसे में कार सवार दो लोगों की जान चल गई. जबकि दो की हालत गंभीर है. घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल हमीरपुर भेजा गया है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यह हादसा धबडीयाणा और खेड़ी के बीच पानी की टंकी के पास हुआ, जहां कार अचानक संतुलन खो बैठी और सीधे गहरी खाई में जा गिरी.

जानकारी के अनुसार, हमीरपुर जिले के उपमंडल बड़सर से 10 किलोमीटर दूर गांव खेड़ी और धबडीयाणा के बीच एक सैंट्रो कार (HP 22D 3596) अनियंत्रित होकर करीब 150 फीट गहरी खाई में जा गिरी. हादसे के समय कार में चार लोग सवार थे, जो एक नजदीकी रिश्तेदार के यहां समारोह में शामिल होने जा रहे थे.

हादसे में कार चालक पृथ्वी चंद (64), उनकी पत्नी सरोज कुमारी (59), जीजा रमेश चंद (74) और बहन संतोष कुमारी (69) सवार थे. ये लोग तहसील भोरंज के गांव लपोदू के निवासी हैं. दुर्घटना इतनी भयावह थी कि रमेश चंद की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि उनकी पत्नी संतोष कुमारी ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. वहीं, कार चला रहे पृथ्वी चंद घायल हो गए और सरोज कुमारी की हालत नाजुक बनी हुई है. उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल हमीरपुर रेफर किया गया है.

बीएमओ बड़सर डॉ. अरविंद टंडन के अनुसार, अस्पताल लाए गए चारों लोगों में से दो की पहले ही मौत हो चुकी थी. जबकि अन्य दो को प्राथमिक उपचार के बाद हमीरपुर रेफर किया गया है.

एसडीएम बड़सर स्वाति डोगरा ने बताया, 'प्रशासन की ओर से मृतकों के परिजनों को 25-25 हजार रुपये की फौरी राहत राशि प्रदान की गई है. जबकि एक घायल को 5 हजार रुपये की सहायता दी गई है'.

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