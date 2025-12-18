रिश्तेदार तो दूर, चिट्टा अपराध में मेरा बेटा भी शामिल हो तो नहीं बख्शा जाना चाहिए: इंद्र दत्त लखनपाल
चिट्टा के साथ गिरफ्तार आरोपी का नाम अपने साथ जोड़े जाने पर बड़सर विधायक ने एसपी पर सवाल खड़े किए हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : December 18, 2025 at 6:22 PM IST
हमीरपुर: बड़सर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक इंद्र दत्त लखनपाल के अपने करीबी रिश्तेदार की चिट्टा के साथ गिरफ्तारी होने की खबर पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. एमएलए लखनपाल ने कहा, चिट्टा तस्करी समाज के लिए सबसे घातक और विनाशकारी अपराध है. इस अपराध में शामिल व्यक्ति चाहे कोई भी हो, उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए.
'चिट्टा अपराध में मेरा बेटा भी शामिल हो तो सजा मिलनी चाहिए'
विधायक इंद्र दत्त लखनपाल ने कहा, 'यदि इस तरह के अपराध में उनका कोई रिश्तेदार ही नहीं बल्कि स्वयं उनका बेटा भी शामिल पाया जाए, तब भी उसे कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए. नशा युवाओं को बर्बादी की ओर धकेल रहा है और समाज की जड़ों को खोखला कर रहा है. ऐसे में किसी भी तरह की नरमी या संरक्षण अक्षम्य है'.
MLA ने पुलिस प्रशासन की भूमिका पर खड़े किए सवाल
हाल ही में सामने आए एक मामले को लेकर बीजेपी विधायक ने पुलिस-प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जब आरोपी को चिट्टे के साथ पकड़ा गया था, तो उसे इतनी जल्द रिहा क्यों किया गया? उन्होंने मांग की कि आरोपी की रिहाई किन परिस्थितियों में और किस आधार पर हुई, इसका स्पष्ट, तथ्यात्मक और सार्वजनिक जवाब पुलिस-प्रशासन को मीडिया और जनता के सामने देना चाहिए. ताकि किसी भी प्रकार के संदेह या अफवाह की गुंजाइश न रहे.
अपराधियों को संरक्षण देने वालों पर हो मामला दर्ज
उन्होंने कहा कि चिट्टा तस्करी जैसे गंभीर अपराध में शामिल आरोपियों को संरक्षण देने वाले, जमानत दिलाने में भूमिका निभाने वाले या किसी भी प्रकार का दबाव बनाने वाले लोगों के खिलाफ भी आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए. कोई भी माता-पिता या जनप्रतिनिधि यह नहीं चाहता कि उसका बच्चा नशे की गिरफ्त में आए, लेकिन यदि कोई व्यक्ति इस अपराध में संलिप्त पाया जाता है, तो रिश्तों और नामों को उछालने के बजाय सीधे और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.
कांगड़ा एसपी पर भी उठाए सवाल
लखनपाल ने एसपी हमीरपुर की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा, 'प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोपी युवक से उनके कथित संबंधों को उछालना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. जिला पुलिस के मुखिया होने के नाते एसपी को दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपने ही विभाग की कार्यप्रणाली, जांच की निष्पक्षता और कार्रवाई की गति पर आत्ममंथन करना चाहिए'.
उन्होंने दोहराया कि नशे से उनका या उनके परिवार का कोई संबंध नहीं है. किसी जनप्रतिनिधि को बदनाम करने या दिखावटी कार्रवाइयों से नशे की समस्या समाप्त नहीं होगी. इसके लिए जमीनी स्तर पर ईमानदार, कठोर और निरंतर लड़ाई लड़नी होगी. अंत में उन्होंने कहा कि नशे की आपूर्ति करने वाली जड़ों को काटना ही इस सामाजिक अभिशाप से मुक्ति का एकमात्र रास्ता है, जिसके लिए प्रशासन को राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर काम करना होगा और समाज के हर वर्ग को आगे आना होगा.
