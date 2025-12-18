ETV Bharat / state

हिमाचल में चिट्टे के साथ पकड़ा गया बड़े नेता का करीबी रिश्तेदार

हमीरपुर जिले के बड़सर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. यहां एक बड़े नेता का करीबी रिश्तेदार चिट्टे के साथ पकड़ा गया है.

हिमाचल में चिट्टे के साथ पकड़ा गया बड़े नेता का करीबी रिश्तेदार (Hamirpur Police)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 18, 2025 at 10:36 AM IST

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश में चिट्टे के खिलाफ चल रही पुलिस की मुहिम के बीच बुधवार को हमीरपुर जिले के बड़सर से एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है. पुलिस ने गश्त के दौरान एक युवक को चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है. खास बात यह है कि पकड़ा गया आरोपी एक बड़े नेता का करीबी रिश्तेदार बताया जा रहा है, जिससे यह मामला राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, थाना बड़सर के अंतर्गत समलेहड़ा जंगल के पास नियमित गश्त के दौरान पुलिस टीम ने एक युवक को संदिग्ध हालत में पकड़ा. तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 1.17 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया. इसके साथ ही एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी मिला है, जिससे यह आशंका और मजबूत हो गई है कि आरोपी नशे की तस्करी में शामिल हो सकता है.

कौन है आरोपी?

गिरफ्तार युवक की पहचान 27 वर्षीय आकाश शर्मा निवासी बड़सर, जिला हमीरपुर के रूप में हुई है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना बड़सर में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत मुकदमा दर्ज किया है. आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी गई है.

पुलिस ने क्या कहा?

मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक हमीरपुर बलवीर सिंह ठाकुर ने बताया, "जांच पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ की जा रही है. कानून सभी के लिए बराबर है और किसी भी तरह का दबाव या प्रभाव जांच में आड़े नहीं आने दिया जाएगा. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी चिट्टा कहां से लाया था और उसका नेटवर्क कितना बड़ा है."

राजनीतिक हलकों में चर्चा

बताया जा रहा है कि आरोपी बड़सर से जुड़े एक बड़े नेता का करीबी रिश्तेदार है. इसी वजह से यह मामला राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा में है. हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जांच में किसी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा.

एंटी चिट्टा वॉकथॉन के बाद कार्रवाई

गौरतलब है कि इस गिरफ्तारी से एक दिन पहले ही हमीरपुर में प्रदेश सरकार की ओर से एंटी चिट्टा वॉकथॉन का आयोजन किया गया था. इसमें करीब 15 हजार छात्रों और आम लोगों ने नशे के खिलाफ शपथ ली थी. ऐसे समय में यह गिरफ्तारी नशे के खिलाफ चल रही मुहिम को और गंभीर बनाती है. पुलिस का कहना है कि आने वाले दिनों में इस मामले से जुड़े कई अहम खुलासे हो सकते हैं.

