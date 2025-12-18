ETV Bharat / state

हिमाचल में चिट्टे के साथ पकड़ा गया बड़े नेता का करीबी रिश्तेदार

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश में चिट्टे के खिलाफ चल रही पुलिस की मुहिम के बीच बुधवार को हमीरपुर जिले के बड़सर से एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है. पुलिस ने गश्त के दौरान एक युवक को चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है. खास बात यह है कि पकड़ा गया आरोपी एक बड़े नेता का करीबी रिश्तेदार बताया जा रहा है, जिससे यह मामला राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, थाना बड़सर के अंतर्गत समलेहड़ा जंगल के पास नियमित गश्त के दौरान पुलिस टीम ने एक युवक को संदिग्ध हालत में पकड़ा. तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 1.17 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया. इसके साथ ही एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी मिला है, जिससे यह आशंका और मजबूत हो गई है कि आरोपी नशे की तस्करी में शामिल हो सकता है.

कौन है आरोपी?

गिरफ्तार युवक की पहचान 27 वर्षीय आकाश शर्मा निवासी बड़सर, जिला हमीरपुर के रूप में हुई है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना बड़सर में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत मुकदमा दर्ज किया है. आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी गई है.

