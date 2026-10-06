ETV Bharat / state

नहीं रहें बरसाना के संत पद्मश्री रमेश बाबा, 90 वर्ष की आयु में ली अंतिम सांस, गौसेवा और हरियाली को समर्पित रहा जीवन

नहीं रहें बरसाना के संत पद्मश्री रमेश बाबा ( Photo Credit; ETV Bharat )

मथुरा: बरसाना के विख्यात संत पद्मश्री रमेश बाबा का लंबी बीमारी के बाद 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है. उनके निधन की सूचना मिलने पर पूरे ब्रज क्षेत्र में संत समाज में शोक की लहर दौड़ पड़ी. रमेश बाबा ने दुनिया की सबसे बड़ी गौशाला माताजी गौशाला की स्थापना की थी जिसमें आज के समय में पचास हजार से अधिक गोवंश की सेवा हर रोज की जाती हैं. रमेश बाबा का निधन संत समाज के लिए बड़ी क्षति हुई है. वर्ष 2018 में बाबा को पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है.