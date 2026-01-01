ETV Bharat / state

सिक्योरिटी बैरियर बना दिखावा, ठिसकोली गांव के लोग इस वजह से हैं परेशान

ग्राम पंचायत के लोगों का कहना है कि 2025-26 की धान खरीदी व्यवस्था के तहत लगाए गए इस बैरियर पर न तो नियमित कर्मचारी तैनात हैं, न ही किसी प्रकार की निगरानी व्यवस्था सक्रिय रुप से यहां दिखाई दे रही है. स्थिति यह है कि बैरियर पर ताला लगा रहता है, जब कोई वाहन आता है, तो चालक स्वयं ही नाका खोलकर निकल जाता है. इस पूरी स्थिति से न केवल शासन की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि स्थानीय किसानों में भी भारी नाराजगी देखी जा रही है. किसानों का कहना है कि ऐसे में अगर को बाहर से धान लेकर आ जाए तो कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा.

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: भरतपुर विकासखंड में ग्राम पंचायत ठिसकोली है. शासन की ओर से स्थानीय किसानों की धान खरीदी सुनिश्चित करने, पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से अवैध रूप से धान की आवक रोकने के लिए, यहां पर सीमा बैरियर लगाया गया. मकसद था किसानों की फसल आसानी से बिके और बाहर से आने वाली फसलों पर रोक लगे. लेकिन सीमा पर लगा ये बैरियर सिर्फ कागजों का बैरियर बनकर रह गया है. स्थानीय किसानों का कहना है कि यहां पर कोई भी कर्मचारी निगरानी के लिए नहीं रहता है. सिर्फ कागजों पर ही बैरियर काम करता दिखाई देता है. ईटीवी भारत की टीम भी जब बैरियर पर पहुंची तो वहां पर कोई भी कर्मचारी निगरानी के लिए नहीं मिला. जिससे प्रशासनिक तैयारियों और व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए.

गाड़ी वाले बैरियर उठाकर निकल जाते

ग्राम पंचायत ठिसकोली के निवासी जगनारायण ने बैरियर की वास्तविक स्थिति को उजागर करते हुए कहा, “यहां कोई नहीं रहता, जब गाड़ी निकलती है तो नाका खुद से खोलकर निकल जाती है. कई बार तो पूरे दिन यहां पर सन्नाटा पसरा रहता है. जिस बैरियर को धान की अवैध आवाजाही रोकने के लिए लगाया गया था, वह अब केवल एक औपचारिक ढांचा बनकर रह गया है.“

अवैध धान को रोकने के लिए लगाया गया था बैरियर

ग्राम पंचायत ठिसकोली के नामसिंह कमरो ने भी बैरियर को लेकर नाराजगी जताई, कमरो कहते हैं कि “झोपड़ी में कोई नहीं था. कुल्हाड़ी छाप का एक आदमी रहता था, आज देखने गए तो वह भी नहीं मिला. बैरियल में भी कोई नहीं है. ऐसा लगता है कि यहां कोई रहता ही नहीं.” बैरियर परिसर में बनाए गए कमरे, जो कर्मचारियों की ड्यूटी और रात्रि विश्राम के लिए निर्धारित थे, अब पूरी तरह खाली पड़े हैं. न रजिस्टर, न कोई रिकॉर्ड सभी व्यवस्थाएं सिर्फ कागजों में दिखाई देती हैं.

प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा

ग्राम पंचायत ठिसकोली के उपसरपंच गोविंद सिंह ने इस पूरे मामले में प्रशासनिक लापरवाही को कोसा. गोविंद कहते हैं कि “नाके पर तैनात कर्मचारी कभी-कभी ही आते हैं. वर्तमान में न रोजगार सहायक है और न ही सचिव यहां पर नजर आते हैं. शिफ्ट के अनुसार दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक रोजगार सहायक और सचिव की ड्यूटी है, लेकिन कोई भी कर्मचारी उपस्थित नहीं रहता” उपसरपंच ने आगे कहा “प्रशासन ने इनकी ड्यूटी लगाई है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई पालन नहीं हो रहा. यह बैरियर 2025-26 की धान खरीदी के लिए लगाया गया था, ताकि मध्य प्रदेश से अवैध धान यहां न आए. स्थानीय किसानों की धान खरीदी सुनिश्चित हो सके, लेकिन कर्मचारी न होने से इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा.”

एमपी और छत्तीसगढ़ का बार्डर एरिया है ठिसकोली ग्राम पंचायत

ठिसकोली ग्राम पंचायत की भौगोलिक स्थिति इलाके को संवेदनशील बनाती है. यह क्षेत्र सीधे मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है. हर साल धान खरीदी के मौसम में यहां से बड़ी मात्रा में धान की आवाजाही होती है. इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यहां बैरियर लगाने का निर्णय लिया था. लेकिन उपसरपंच गोविंद सिंह के अनुसार “मध्य प्रदेश से आने वाले अवैध धान को रोकने के लिए बैरियर लगाया गया है, लेकिन कर्मचारी ही नहीं रहते. ऐसे में धान रोकने का सवाल ही नहीं उठता.”



स्थानीय किसान भुगत रहे खामियाजा

बैरियर की इस लचर व्यवस्था का सबसे बड़ा खामियाजा स्थानीय किसानों को भुगतना पड़ रहा है. किसान बताते हैं कि अवैध धान की आवक से स्थानीय खरीदी प्रभावित होती है, समर्थन मूल्य पर धान बेचने में देरी होती है. खरीदी केंद्रों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है. वास्तविक किसानों को संदेह की नजर से देखा जाता है. एक किसान ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि “जब बाहर से धान आता है तो हमें ही रोका जाता है. लेकिन बॉर्डर पर कोई रोकने वाला नहीं है. यह सीधा अन्याय है.”





जिम्मेदार अधिकारी क्या कहते हैं जानिए

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भरतपुर शशि शेखर मिश्रा ने बताया कि मामले की जांच की जाएगी. अगर कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

