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पंचकूला में माजरी चौक से हटाए गए बैरिकेड, सुबह-शाम 2-2 घंटे खुला रहेगा मार्ग

पंचकूला: आमजन की सुविधा और सुरक्षित यातायात के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में पंचकूला पुलिस ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है. लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए और जन-भागीदारी को प्राथमिकता देते हुए पुलिस कमिश्नर पंकज नैन के निर्देश पर माजरी चौक पर लगाए गए बैरिकेड को ट्रायल के आधार पर कुछ दिनों के लिए हटाने का फैसला लिया गया है. इस दौरान यातायात की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जाएगा, जिसके बाद आगे की रणनीति तय होगी.

आरडब्ल्यूए की मांग पर फैसला: बीते दिनों जिला पंचकूला के विभिन्न आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों ने आमजन की मांग को पुलिस कमिश्नर पंकज नैन के समक्ष रखते हुए माजरी चौक पर लगाए गए बैरिकेड हटाने का अनुरोध किया था. इस पर पुलिस कमिश्नर ने स्पष्ट किया था कि किसी भी निर्णय से पहले यातायात व्यवस्था का विस्तृत मूल्यांकन किया जाएगा और सामने आने वाले परिणामों के आधार पर ऐसा फैसला लिया जाएगा, जिससे आम नागरिकों की सुविधा के साथ-साथ सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन भी प्रभावित न हो.

सुबह-शाम 2-2 घंटे खुलेगा मार्ग: डीसीपी क्राइम एवं ट्रैफिक अमरिंदर सिंह ने बताया कि आज से ट्रायल के तौर पर माजरी चौक पर लगाए गए बैरिकेड कुछ दिनों के लिए हटा दिए गए हैं. यह मार्ग रोजाना सुबह 8 बजे से 10 बजे और शाम 4 बजे से 6 बजे तक यातायात के लिए खुला रहेगा. ट्रायल अवधि के दौरान यातायात के दबाव, वाहनों की आवाजाही, जाम की स्थिति और सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं का लगातार आकलन किया जाएगा. इसके बाद प्राप्त आंकड़ों और अनुभव के आधार पर इस व्यवस्था को स्थायी रूप से लागू करने या आवश्यक बदलाव करने संबंधी अंतिम फैसला लिया जाएगा.