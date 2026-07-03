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पंचकूला में माजरी चौक से हटाए गए बैरिकेड, सुबह-शाम 2-2 घंटे खुला रहेगा मार्ग

पंचकूला पुलिस ने माजरी चौक पर लगाए गए बैरिकेड को ट्रायल के आधार पर कुछ दिनों के लिए हटाने का फैसला किया है.

Barricades removed from Majri Chowk in Panchkula
Barricades removed from Majri Chowk in Panchkula (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 3, 2026 at 7:39 PM IST

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पंचकूला: आमजन की सुविधा और सुरक्षित यातायात के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में पंचकूला पुलिस ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है. लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए और जन-भागीदारी को प्राथमिकता देते हुए पुलिस कमिश्नर पंकज नैन के निर्देश पर माजरी चौक पर लगाए गए बैरिकेड को ट्रायल के आधार पर कुछ दिनों के लिए हटाने का फैसला लिया गया है. इस दौरान यातायात की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जाएगा, जिसके बाद आगे की रणनीति तय होगी.

आरडब्ल्यूए की मांग पर फैसला: बीते दिनों जिला पंचकूला के विभिन्न आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों ने आमजन की मांग को पुलिस कमिश्नर पंकज नैन के समक्ष रखते हुए माजरी चौक पर लगाए गए बैरिकेड हटाने का अनुरोध किया था. इस पर पुलिस कमिश्नर ने स्पष्ट किया था कि किसी भी निर्णय से पहले यातायात व्यवस्था का विस्तृत मूल्यांकन किया जाएगा और सामने आने वाले परिणामों के आधार पर ऐसा फैसला लिया जाएगा, जिससे आम नागरिकों की सुविधा के साथ-साथ सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन भी प्रभावित न हो.

सुबह-शाम 2-2 घंटे खुलेगा मार्ग: डीसीपी क्राइम एवं ट्रैफिक अमरिंदर सिंह ने बताया कि आज से ट्रायल के तौर पर माजरी चौक पर लगाए गए बैरिकेड कुछ दिनों के लिए हटा दिए गए हैं. यह मार्ग रोजाना सुबह 8 बजे से 10 बजे और शाम 4 बजे से 6 बजे तक यातायात के लिए खुला रहेगा. ट्रायल अवधि के दौरान यातायात के दबाव, वाहनों की आवाजाही, जाम की स्थिति और सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं का लगातार आकलन किया जाएगा. इसके बाद प्राप्त आंकड़ों और अनुभव के आधार पर इस व्यवस्था को स्थायी रूप से लागू करने या आवश्यक बदलाव करने संबंधी अंतिम फैसला लिया जाएगा.

पुलिस कमिश्नर करेंगे समीक्षा: इस अस्थाई बदलाव के बाद आगामी कुछ दिनों तक पुलिस कमिश्नर पंकज नैन रोजाना ट्रैफिक रिपोर्ट हासिल करेंगे. इस रिपोर्ट में सुबह-शाम के व्यस्त समय में ट्रैफिक के लोड और पूरे दिन के ट्रैफिक लोड की जानकारी प्राप्त की जाएगी. इस रिपोर्ट की समीक्षा के आधार पर ही इस अस्थाई बदलाव को स्थाई करने या नहीं करने या फिर नए बदलाव के अनुसार सुबह-शाम के कुछ घंटे के लिए ही इस मार्ग को खुला रखने बारे फैसला लिया जाएगा.

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