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डालटनगंज रेल थाना के बैरक की छत गिरी, बाल-बाल बचे जवान

डाल्टनगंज रेल थाना का बैरक बहुत खराब हालत में है. वहां करीब 20 सैनिक तैनात हैं, कभी भी हादसा हो सकता है.

DALTONGANJ RAILWAY STATION
जीआरपी बैरेक की छत का हिस्सा गिरा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 22, 2026 at 4:10 PM IST

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पलामूः धनबाद रेल डिवीजन के अंतर्गत आने वाले डालटनगंज रेल थाना के बैरक की छत का कुछ भाग अचानक टूटकर गिर पड़ा. इस घटना में डालटनगंज रेल थाना में तैनात जवान बाल बाल बच गए. दरअसल डालटनगंज रेल थाना में 20 के करीब जवान तैनात हैं और सभी 40 वर्ष पुराने बैरक में रह रहे हैं. मंगलवार की रात जवान खाना बना रहे थे इसी क्रम में बैरक की छत टूट के नीचे गिर गई.

चौकी एवं बर्तनों का नुकसान हुआः जवान शिवशंकर दुबे

इस घटना में मौके पर मौजूद एएसआई (Assistant Sub-Inspector) लालबाबू भट्ट और अन्य जवान बच गए. घटना के समय बैरक में मौजूद चौकी एवं अन्य बर्तनों को नुकसान हुआ है. जीआरपी थाना में तैनात जवान शिवशंकर दुबे ने बताया कि इस घटना में बाल-बाल जवान बच गए. सभी खाना बना रहे थे इसी दौरान छत का कुछ हिस्सा अचानक टूटकर गिर गया था.

जानकारी देते जीआरपी थाना में तैनात जवान शिवशंकर दुबे (Etv Bharat)

शौचालय और थाने की छत जर्जर हालत में

पूरे मामले की जानकारी वरीय अधिकारियों को दी गई है. उन्होंने बताया कि जवान खौफ के साए में रह रहे हैं. बैरक का शौचालय और थाने की छत की हालत को देख कर समझा जा सकता है कि जवान यहां कैसे रह रहे हैं.

जवानों की जान भी जा सकती हैः एएसआई लालबाबू भट्ट

एएसआई लालबाबू भट्ट ने बताया कि खौफ के साए में जवान रह रहे हैं. वह अन्य साथी जवानों के साथ खाना बना रहे थे इसी क्रम में यह हादसा हुआ. बैरक पूरी तरह से जर्जर है कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, जवानों की जान भी जा सकती है. दरअसल डाल्टनगंज रेल थाना का कार्यक्षेत्र छिपादोहर और गढ़वा टाउन रेलवे स्टेशन तक है.

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