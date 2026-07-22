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डालटनगंज रेल थाना के बैरक की छत गिरी, बाल-बाल बचे जवान

जीआरपी बैरेक की छत का हिस्सा गिरा ( Etv Bharat )

पलामूः धनबाद रेल डिवीजन के अंतर्गत आने वाले डालटनगंज रेल थाना के बैरक की छत का कुछ भाग अचानक टूटकर गिर पड़ा. इस घटना में डालटनगंज रेल थाना में तैनात जवान बाल बाल बच गए. दरअसल डालटनगंज रेल थाना में 20 के करीब जवान तैनात हैं और सभी 40 वर्ष पुराने बैरक में रह रहे हैं. मंगलवार की रात जवान खाना बना रहे थे इसी क्रम में बैरक की छत टूट के नीचे गिर गई.

चौकी एवं बर्तनों का नुकसान हुआः जवान शिवशंकर दुबे

इस घटना में मौके पर मौजूद एएसआई (Assistant Sub-Inspector) लालबाबू भट्ट और अन्य जवान बच गए. घटना के समय बैरक में मौजूद चौकी एवं अन्य बर्तनों को नुकसान हुआ है. जीआरपी थाना में तैनात जवान शिवशंकर दुबे ने बताया कि इस घटना में बाल-बाल जवान बच गए. सभी खाना बना रहे थे इसी दौरान छत का कुछ हिस्सा अचानक टूटकर गिर गया था.

जानकारी देते जीआरपी थाना में तैनात जवान शिवशंकर दुबे (Etv Bharat)

शौचालय और थाने की छत जर्जर हालत में

पूरे मामले की जानकारी वरीय अधिकारियों को दी गई है. उन्होंने बताया कि जवान खौफ के साए में रह रहे हैं. बैरक का शौचालय और थाने की छत की हालत को देख कर समझा जा सकता है कि जवान यहां कैसे रह रहे हैं.