बारनवापारा अभ्यारण्य का लोगो लॉन्च, तस्वीर में तेंदुआ, गौर और बारहसिंगा को मिली जगह

बारनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य का लोगो लॉन्च, तस्वीर में तेंदुआ, गौर और बारहसिंगा को मिली जगह

बारनवापारा अभ्यारण्य का लोगो लॉन्च (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 25, 2025 at 6:04 PM IST

9 Min Read
बलौदा बाजार: विश्व प्रसिद्ध बारनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य का नया लोगों लॉन्च हुआ है. नए लोगों में तेंदुआ, गौर और बारहसिंगा जैसे वन्य जीवों की तस्वीर लगाई गई है. नए साल से पहले ये लोगों लॉन्च किया गया है. बारनवापारा अभ्यारण्य हमेशा से पर्यटकों का बेस्ट टूरिस्ट सेंटर रहा है.

बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य का नया लोगो लॉन्च

छत्तीसगढ़ के जंगल सिर्फ हरियाली नहीं हैं, वे एक जीवित इतिहास हैं. यहां की मिट्टी में संघर्ष की कहानियां लिखी हैं. यहां के पेड़ों में सदियों पुरानी सांस्कृतिक स्मृतियां और जंगलों में प्रकृति का संतुलन बसा है. इसी पहचान को एक नए प्रतीक में ढालते हुए बारनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य ने अब अपना आधिकारिक लोगो लॉन्च किया है. नए लोगो के जरिए ये बताया गया है कि यहां के जीव और जंगल दोनों छत्तीसगढ़ की आत्मा में बसते हैं.

बारनवापारा अभ्यारण्य का लोगो लॉन्च (ETV Bharat)


राज्य के प्रमुख वन्यजीव स्थलों में शामिल बारनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य का आधिकारिक लोगो आज औपचारिक रूप से सामने आया, जो न केवल एक डिज़ाइन है बल्कि जंगल की आत्मा, उसके जीवों और संरक्षण के संकल्प का प्रतीक भी है. मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक अरुण कुमार पांडेय ने बारनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य के इस नए आधिकारिक लोगो को लॉन्च किया. अरुण कुमार पांडेय ने कहा कि यह क्षण केवल एक प्रतीक के अनावरण का नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के वन्यजीव संरक्षण इतिहास में एक नई पहचान जुड़ने का अवसर भी है.



राज्य स्तर पर हुआ विमोचन, वन्य संरक्षण की दिशा में अहम कदम

मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक अरुण कुमार पांडेय ने कहा कि यह अवसर केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ में वन्यजीव संरक्षण और इको-टूरिज्म के भविष्य की दिशा तय करने वाला क्षण भी है. इस अवसर पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) माथेश्वरण वी., मुख्य वन संरक्षक वी.एच. वेंकटचलम तथा मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) स्तोविषा समझदार मौजूद रहे.


लोगो नहीं, जंगल की पहचान है यह प्रतीक

नए लोगो को सिर्फ एक डिज़ाइन के तौर पर नहीं, बल्कि बारनवापारा की पहचान के रूप में विकसित किया गया है. यह लोगो अभ्यारण्य की उस जैव विविधता को दर्शाता है, जिसने बारनवापारा को छत्तीसगढ़ के प्रमुख वन्यजीव स्थलों में शामिल किया गया है. लोगो के केंद्र में तेंदुआ है. तेंदुआ बारनवापारा का प्रमुख शिकारी है और पारिस्थितिक संतुलन का अहम स्तंभ भी है. उसकी फुर्ती, सतर्कता और अनुकूलन क्षमता जंगल के स्वास्थ्य का संकेत देती है. तेंदुए के साथ लोगो में गौर (भारतीय बाइसन) को शामिल किया गया है. गौर शक्ति, स्थायित्व और वन की ऊर्जा का प्रतीक है. बारनवापारा के जंगलों में गौर की उपस्थिति यह बताती है कि यह क्षेत्र अब भी प्राकृतिक रूप से मजबूत और सुरक्षित है. लोगो में बारहसिंगा के सींगों का प्रतीकात्मक उपयोग किया गया है, जो इस अभ्यारण्य की समृद्ध जैव विविधता और वन्यजीव विरासत को दिखाता है. यह प्रतीक बताता है कि बारनवापारा केवल वर्तमान नहीं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी एक अमूल्य धरोहर है.



छत्तीसगढ़ का दूसरा और बलौदा बाजार का पहला बम्बू राफ्टिंग स्थल

अब तक छत्तीसगढ़ में बेम्बू राफ्टिंग का नाम आते ही बस्तर क्षेत्र का जिक्र होता था. कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के आसपास धुड़मारस और मांझीपाल जैसे इलाकों में बांस की नाव पर शांत नदियों में तैरने का अनुभव पर्यटकों को आकर्षित करता रहा है. लेकिन अब बस्तर के बाद छत्तीसगढ़ का दूसरा बम्बू राफ्टिंग स्थल बलौदा बाजार जिले का हरेली इको रिजॉर्ट बन गया है. हरेली इको रिजॉर्ट में फरवरी 2025 से शुरू हुई बेम्बू राफ्टिंग पर्यटकों को घने जंगलों के बीच स्थित शांत प्राकृतिक झील में एक अनूठा अनुभव देती है. यह गतिविधि पूरी तरह इको-फ्रेंडली है और पर्यावरण के साथ सामंजस्य बनाकर संचालित की जा रही है.


प्रकृति की गोद में रोमांच का अनुभव

बारनवापारा अभ्यारण से लगभग 10 किमी दूर हरेली इको रिजॉर्ट लगभग 4.5 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है. यहां स्थित प्राकृतिक झील में पानी की गहराई 8 से 15 फीट तक है, जहां बांस से बनी नावों पर सवार होकर पर्यटक सुकून और रोमांच का अनोखा संगम महसूस करते हैं. चारों ओर हरियाली, पक्षियों की आवाजें और जंगल की ठंडी हवा इस अनुभव को और खास बना देती है. खास बात यह है कि यह राफ्टिंग तेज बहाव वाली नदी में नहीं, बल्कि शांत झील में होती है, जिससे यह हर उम्र के पर्यटकों के लिए सुरक्षित और आनंददायक होता है.



वन्यजीव संरक्षण की सोच

मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक अरुण कुमार पांडेय ने लोगो विमोचन के दौरान कहा कि किसी भी अभ्यारण्य की पहचान उसके संरक्षण मॉडल और जैव विविधता से बनती है. बारनवापारा का नया लोगो इसी सोच का दृश्य रूप है. उन्होंने कहा कि यह प्रतीक आने वाले समय में न केवल अभ्यारण्य की पहचान बनेगा, बल्कि वन्यजीव संरक्षण, जन-जागरूकता और इको-टूरिज्म से जुड़े सभी प्रयासों का केंद्र बिंदु भी होगा.


DFO गणवीर धम्मशील ने की तारीफ, बताए उद्देश्य

वनमंडलाधिकारी बलौदाबाजार गणवीर धम्मशील ने ETV भारत को जानकारी देते हुए कहा, यह नया लोगो बारनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य की आत्मा को दर्शाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है. आज के दौर में किसी भी अभ्यारण्य की एक स्पष्ट और मजबूत पहचान होना जरूरी है. यह लोगो भविष्य में सभी आधिकारिक दस्तावेजों, प्रचार सामग्री, इको-टूरिज्म गतिविधियों और जागरूकता अभियानों में उपयोग किया जाएगा. DFO ने बताया कि लोगो का उद्देश्य सिर्फ सुंदरता नहीं, बल्कि एक संदेश देना है, कि बारनवापारा संरक्षण और विकास के बीच संतुलन का प्रतीक है.



इको-टूरिज्म और संरक्षण को मिलेगा नया आयाम

बारनवापारा अभ्यारण्य में पिछले कुछ वर्षों में इको-टूरिज्म को लेकर विशेष प्रयास किए गए हैं. नए लोगो के साथ इन प्रयासों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है. वन विभाग की योजना है कि इस लोगो को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित किया जाए, जिससे बारनवापारा को एक जिम्मेदार पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित किया जा सके. यह लोगो पर्यटकों को यह संदेश देगा कि वे सिर्फ जंगल देखने नहीं, बल्कि प्रकृति के संरक्षण की एक साझा जिम्मेदारी निभाने यहां आए हैं.



स्थानीय समुदाय के लिए भी गर्व का प्रतीक

बारनवापारा के आसपास रहने वाले स्थानीय ग्रामीणों और आदिवासी समुदाय के लिए यह लोगो गर्व का विषय बनेगा. यह अभ्यारण्य सिर्फ एक संरक्षित क्षेत्र नहीं, बल्कि उनकी आजीविका और पहचान से भी जुड़ा हुआ है. गाइड, सुरक्षा कर्मी, सफारी चालक और अन्य सेवाओं से जुड़े अधिकांश लोग स्थानीय हैं. नए लोगो के साथ उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि वे इस पहचान के जीवित प्रतिनिधि होंगे.


बारनवापारा की बढ़ती पहचान

हाल के वर्षों में बारनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य ने कई उपलब्धियां हासिल की है. विदेशी पर्यटकों की बढ़ती संख्या, लेपर्ड सफारी जोन की शुरुआत, बेहतर सफारी व्यवस्थाएं और अब आधिकारिक लोगो का विमोचन, यह सब संकेत हैं कि बारनवापारा तेजी से एक प्रमुख वन्य पर्यटन स्थल के रूप में उभरा है.


एक प्रतीक जो भविष्य की दिशा तय करेगा

यह नया लोगो केवल आज का नहीं, बल्कि आने वाले दशकों का प्रतिनिधित्व करेगा. यह बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम बनेगा, युवाओं के लिए रोजगार की पहचान और पर्यटकों के लिए एक भरोसेमंद प्रतीक साबित होगा. बारनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य का यह आधिकारिक लोगो बताता है कि जंगल सिर्फ देखने की चीज नहीं है, बल्कि समझने, सहेजने और सम्मान देने की जिम्मेदारी भी है. मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक द्वारा बारनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य के आधिकारिक लोगो का विमोचन छत्तीसगढ़ के वन्यजीव संरक्षण इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है. तेंदुए की फुर्ती, गौर की ताकत और बारहसिंगा की विरासत के संग यह लोगो अब बारनवापारा की नई पहचान बन चुका है. एक ऐसी पहचान, जो संरक्षण, जागरूकता और इको-टूरिज्म के रास्ते पर चलते हुए जंगल और इंसान के बीच संतुलन की कहानी कहता है.


बारनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य का नया आधिकारिक लोगो केवल एक डिज़ाइन नहीं, बल्कि अभ्यारण्य की पहचान और संरक्षण दर्शन को दर्शाने वाला प्रतीक है. लोगो में तेंदुआ, गौर और बारहसिंगा जैसे प्रमुख वन्यजीवों को शामिल कर बारनवापारा की जैव विविधता, शक्ति और पारिस्थितिक संतुलन को दर्शाया गया है: धम्मशील गणवीर, DFO


DFO ने कहा, इस लोगो का उद्देश्य अभ्यारण्य को एक स्पष्ट पहचान देना है, जिससे संरक्षण, जन-जागरूकता और इको-टूरिज्म से जुड़े प्रयासों को और मजबूती मिलेगी. आने वाले समय में यह लोगो सभी आधिकारिक दस्तावेजों, प्रचार सामग्री, सफारी वाहनों, प्रवेश द्वारों और जागरूकता अभियानों में उपयोग किया जाएगा, उन्होंने यह भी कहा कि वन विभाग का प्रयास है कि बारनवापारा अभ्यारण्य को सुरक्षित, सतत और जिम्मेदार पर्यटन मॉडल के रूप में विकसित किया जाए, जिसमें स्थानीय समुदायों की सहभागिता को प्राथमिकता दी जाए. यह लोगो उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

