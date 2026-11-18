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बारनवापारा में 18 दिन बाद भी सफारी नहीं हो सकी शुरू, 21 गांवों की हड़ताल ने रोकी पर्यटन की रफ्तार

बारनवापारा में 18 दिन बाद भी सफारी नहीं हो सकी शुरू ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बलौदाबाजार: छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शुमार बारनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य में पर्यटन सीजन शुरू तो हो गया, लेकिन जंगल की सैर कराने वाली सफारी की गाड़ियां अब तक पटरी पर नहीं लौट सकी हैं. हर साल 1 नवंबर को पर्यटकों के लिए खुलने वाले इस अभ्यारण्य में इस बार 18 नवंबर तक सफारी संचालन शुरू नहीं हो पाया है. इसके पीछे वनांचल के 21 गांवों के ग्रामीणों का आंदोलन बड़ी वजह बना हुआ है.

जिप्सी-गाइड संघ भी आंदोलन के समर्थन में उतरा, DFO बोले- प्रशासन कर रहा प्रयास (ETV BHARAT CHHATTISGARH) 1 नवंबर से शुरू हो जाती हैं गतिविधियां बारनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य अपनी समृद्ध जैव विविधता, घने जंगलों और वन्यजीवों के लिए प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश के पर्यटन मानचित्र पर भी खास पहचान रखता है. हर साल मानसून के बाद 1 नवंबर से पर्यटन गतिविधियां शुरू होने का इंतजार पर्यटकों और पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों को रहता है. इसी के साथ जिप्सी संचालकों, गाइडों, होटल-रिसॉर्ट संचालकों और स्थानीय दुकानदारों को रोजगार मिलने की उम्मीद रहती है.