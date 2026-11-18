बारनवापारा में 18 दिन बाद भी सफारी नहीं हो सकी शुरू, 21 गांवों की हड़ताल ने रोकी पर्यटन की रफ्तार
बिजली-सड़क के लिए आंदोलन का असर पर्यटन पर पड़ा, 1 नवंबर को पर्यटकों के लिए खुलता है अभ्यारण्य, 18 नवंबर तक सफारी शुरू नहीं
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 18, 2026 at 4:51 PM IST
बलौदाबाजार: छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शुमार बारनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य में पर्यटन सीजन शुरू तो हो गया, लेकिन जंगल की सैर कराने वाली सफारी की गाड़ियां अब तक पटरी पर नहीं लौट सकी हैं. हर साल 1 नवंबर को पर्यटकों के लिए खुलने वाले इस अभ्यारण्य में इस बार 18 नवंबर तक सफारी संचालन शुरू नहीं हो पाया है. इसके पीछे वनांचल के 21 गांवों के ग्रामीणों का आंदोलन बड़ी वजह बना हुआ है.
1 नवंबर से शुरू हो जाती हैं गतिविधियां
बारनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य अपनी समृद्ध जैव विविधता, घने जंगलों और वन्यजीवों के लिए प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश के पर्यटन मानचित्र पर भी खास पहचान रखता है. हर साल मानसून के बाद 1 नवंबर से पर्यटन गतिविधियां शुरू होने का इंतजार पर्यटकों और पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों को रहता है. इसी के साथ जिप्सी संचालकों, गाइडों, होटल-रिसॉर्ट संचालकों और स्थानीय दुकानदारों को रोजगार मिलने की उम्मीद रहती है.
लेकिन इस बार हालात बिल्कुल अलग हैं. 1 नवंबर को पर्यटन सीजन शुरू होने के बावजूद 18 नवंबर तक सफारी संचालन शुरू नहीं हो सका है. यानी सीजन के शुरुआती 18 दिन बिना सफारी के निकल गए. पर्यटक बारनवापारा पहुंचने की योजना बना रहे हैं, लेकिन जंगल की सैर की सुविधा शुरू नहीं होने से उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ रहा है.
मुख्य पर्यटन द्वार पर आंदोलन
इस पूरे गतिरोध की जड़ बारनवापारा अभ्यारण्य के आसपास बसे 21 गांवों के ग्रामीणों की पुरानी मांगें हैं. ग्रामीण स्थायी बिजली और पक्की सड़कों की मांग को लेकर मुख्य पर्यटन द्वार रवान पर धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं. ग्रामीणों की नाराजगी ने अब पर्यटन व्यवस्था को भी प्रभावित कर दिया है. खास बात यह है कि इस आंदोलन में केवल ग्रामीण ही नहीं, बल्कि जिप्सी और गाइड संघ भी समर्थन में उतर आया. सफारी संचालन से सीधे जुड़े इन संगठनों के आंदोलन के साथ खड़े होने से पर्यटन गतिविधियों की शुरुआत ही अटक गई.
DFO ने क्या कहा?
ETV भारत से बातचीत में बारनवापारा के DFO पंकज कुमार कमल ने स्वीकार किया कि 1 नवंबर से शुरू होने वाले पर्यटन सीजन में ग्रामीणों के प्रदर्शन के कारण सफारी संचालन शुरू नहीं हो पाया. DFO के मुताबिक, अभ्यारण्य के तहत आने वाले करीब 21 गांवों के ग्रामीण स्थायी बिजली और पक्की सड़कों की मांग को लेकर मुख्य पर्यटन द्वार रवान पर धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं. जिप्सी और गाइड संघ भी ग्रामीणों के समर्थन में आंदोलन में शामिल था. इसी वजह से पर्यटन गतिविधियां शुरू नहीं हो सकीं.
प्रशासन की ओर से ग्रामीणों से लगातार बातचीत और समाधान का प्रयास किया जा रहा है. वर्तमान में जिप्सी संघ ने भी अपना प्रदर्शन वापस लिया है और सफारी संचालन दोबारा शुरू करने की कोशिश की जा रही है.- पंकज कुमार कमल, DFO
सफारी बंद तो रोजगार भी प्रभावित, किसे होगा नुकसान?
बारनवापारा में सफारी का संचालन केवल पर्यटकों को जंगल घुमाने तक सीमित नहीं है. इससे आसपास के गांवों के अनेक परिवारों की आजीविका जुड़ी हुई है. जिप्सी चालक, स्थानीय गाइड, होटल और रिसॉर्ट संचालक, भोजनालय, छोटे दुकानदार और अन्य पर्यटन व्यवसायी पर्यटकों की आवाजाही पर निर्भर रहते हैं. पर्यटन सीजन के शुरुआती दिनों में ही सफारी बंद रहने से इन सभी की कमाई प्रभावित होने की आशंका है.
पर्यटन बढ़ाने की योजना, लेकिन...
DFO पंकज कुमार कमल ने पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए विभाग की योजनाओं की भी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पर्यटक ग्राम में उपलब्ध सुविधाओं को अपडेट किया जाएगा. NGT और न्यायालयों के दिशा-निर्देशों के दायरे में रहते हुए बारनवापारा का अधिक प्रचार-प्रसार किया जाएगा. आसपास के रिसॉर्ट्स के माध्यम से भी पर्यटकों को अभ्यारण्य के बारे में जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा.
DFO का कहना है कि ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि क्षेत्र के अनेक लोगों की आजीविका इससे जुड़ी हुई है. लेकिन जब अभ्यारण्य से जुड़े गांवों के लोग आज भी स्थायी बिजली और पक्की सड़कों की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, तो पर्यटन विकास की योजनाओं में उनकी समस्याओं को कितनी प्राथमिकता दी जा रही है?
सफारी कब शुरू होगी?
बारनवापारा में इस बार पर्यटन सीजन की शुरुआत ही गतिरोध के साथ हुई है. 1 नवंबर से 18 नवंबर तक का समय निकल चुका है. वन विभाग की ओर से बातचीत और सफारी शुरू कराने के प्रयास जारी होने की बात कही जा रही है, लेकिन पर्यटकों के लिए वास्तविक राहत तभी होगी जब सफारी संचालन नियमित रूप से शुरू होगा.