बारनवापारा अभयारण्य के हरेली इको रिजॉर्ट में बैंबू राफ्टिंग, कयाकिंग और जंगल सफारी का रोमांच

छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की जनसंपर्क अधिकारी डॉ. अनुराधा दुबे ने बताया कि हरेली इको रिजॉर्ट लगभग साढ़े 4 एकड़ में फैला हुआ है. रिजॉर्ट से लगा हुआ एक झील है, जिसमें एक आयलैंड है. इस आयलैंड पर ब्यूटीफिकेशन का काम किया जा रहा है. बस्तर में बैंबू राफटिंग की सफलता के बाद बलौदाबाजार के हरेली इको रिजॉर्ट में बैंबू राफटिंग और कयाकिंग किया जा रहा है. आमतौर पर पहले यहां लोग सिर्फ एक नॉर्मल पिकनिक के लिए आते थे लेकिन अब बैंबू राफटिंग और कयाकिंग के जरिए पर्यटकों को काफी रोमांच भरा अनुभव मिल रहा है.

छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की DGM पूनम शर्मा ने बताया कि हरेली इको रिजॉर्ट में सोलर पैनल के जरिए पूरी व्यवस्था की गई है. मोहदा स्थित हरेली इको रिजॉर्ट में सालभर पर्यटक आते हैं. 21 दिसंबर तक प्रदेश के सभी रिसॉर्ट में कई कार्यक्रम कराए जा रहे हैं. 144 जगहों को टूरिस्ट डेस्टीनेशन के रूप में चिन्हांकित किया गया है. जिससे पर्यटन, पर्यटकों और स्थानीय लोगों को इसका लाभ मिलेगा.

अब तक छत्तीसगढ़ में बैंबू राफ्टिंग का नाम आते ही बस्तर क्षेत्र का जिक्र होता था. कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के आसपास धुड़मारस और मांझीपाल जैसे इलाकों में बांस की नाव पर शांत नदियों में तैरने का अनुभव पर्यटकों को आकर्षित करता रहा है. लेकिन अब बस्तर के बाद छत्तीसगढ़ का दूसरा बैम्बू राफ्टिंग स्थल बलौदाबाजार जिले का हरेली इको रिजॉर्ट बन गया है. हरेली इको रिजॉर्ट में फरवरी 2025 से शुरू हुई बैम्बू राफ्टिंग पर्यटकों को घने जंगलों के बीच स्थित शांत प्राकृतिक झील में एक अनूठा अनुभव देती है. यह गतिविधि पूरी तरह इको फ्रेंडली है और पर्यावरण के साथ सामंजस्य बनाकर संचालित की जा रही है.

बलौदाबाजार: छत्तीसगढ़ का पर्यटन एडवेंचर और इको टूरिज्म की दिशा में आगे बढ़ रहा है. इसी कड़ी में बलौदाबाजार के बारनवापारा अभ्यारण्य से महज 10 किलोमीटर दूर स्थित हरेली इको रिजॉर्ट अब एडवेंचर और नेचर लवर्स के लिए नया हॉटस्पॉट बनकर उभर रहा है. छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की पहल से यहां एक साथ बैंबू राफ्टिंग, कयाकिंग और जंगल सफारी का रोमांच पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है. हरेली इको रिजॉर्ट अब केवल ठहरने की जगह नहीं रहा, बल्कि यह प्रकृति, रोमांच और स्थानीय संस्कृति का एक ऐसा संगम बन गया है, जहां पर्यटक शहरों की भागदौड़ से दूर जंगल के बीच सुकून और साहसिक अनुभव दोनों का आनंद ले रहे हैं.

हरेली इको रिजॉर्ट लगभग 4.5 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है. यहां स्थित प्राकृतिक झील में पानी की गहराई 8 से 15 फीट तक है, जहां बांस से बनी नावों पर सवार होकर पर्यटक सुकून और रोमांच का अनोखा संगम महसूस करते हैं. चारों ओर हरियाली, पक्षियों की आवाजें और जंगल की ठंडी हवा इस अनुभव को और खास बना देती हैं. खास बात यह है कि यह राफ्टिंग तेज बहाव वाली नदी में नहीं, बल्कि शांत झील में होती है, जिससे यह हर उम्र के पर्यटकों के लिए सुरक्षित और आनंददायक बन जाती है.

सुरक्षा को लेकर पूरी सतर्कता

बैम्बू राफ्टिंग के दौरान सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है. राफ्टिंग करते समय लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य है और हर नाव के साथ प्रशिक्षित गाइड मौजूद रहते हैं. टूरिज्म बोर्ड द्वारा स्थानीय युवाओं को बाकायदा प्रशिक्षण देकर गाइड के रूप में नियुक्त किया गया है. इससे एक ओर पर्यटकों को सुरक्षित अनुभव मिलता है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है.

कयाकिंग और जंगल सफारी का भी रोमांच

हरेली इको रिजॉर्ट में बेम्बू राफ्टिंग के साथ-साथ कयाकिंग (Kayaking) की सुविधा भी उपलब्ध है. शांत पानी में पैडलिंग करते हुए झील का चक्कर लगाना युवाओं और एडवेंचर पसंद करने वालों को खासा लुभा रहा है. इसके अलावा, पास ही स्थित बारनवापारा अभ्यारण्य में जंगल सफारी का अनुभव भी पर्यटकों को मिलता है. हिरण, नीलगाय, जंगली सूअर और विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों को प्राकृतिक वातावरण में देखने का मौका यहां की खास पहचान है.

केरल की तर्ज पर विकसित हो रहा ईको-टूरिज्म मॉडल

हरेली इको रिजॉर्ट को केरल की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है, जहां ईको-टूरिज्म और एडवेंचर गतिविधियों को पर्यावरण संरक्षण के साथ जोड़ा गया है. छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की जनसंपर्क अधिकारी डॉ. अनुराधा दुबे ने ETV भारत को बताया कि हरेली इको रिजॉर्ट में जल्द ही कैम्पेनिंग की सुविधा भी शुरू की जाएगी. इसके तहत पर्यटक जंगल के बीच टेंट लगाकर ठहर सकेंगे, ट्रेकिंग कर सकेंगे और प्रकृति को बेहद करीब से महसूस कर पाएंगे.

पूरी तरह सोलर एनर्जी पर आधारित इको रिजॉर्ट

हरेली इको रिजॉर्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पूरी तरह सोलर एनर्जी पर आधारित है. यहां 2008 से ही बिजली की जरूरतें सोलर पैनल से पूरी की जा रही हैं. रिजॉर्ट में 110 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल सिस्टम स्थापित है, जिससे न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलता है, बल्कि यह स्थान एक आदर्श इको फ्रेंडली मॉडल के रूप में भी विकसित हो रहा है.

आधुनिक सुविधाओं से लैस, फिर भी प्रकृति से जुड़ा

हरेली इको रिजॉर्ट में पर्यटकों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है. यहां कुल 15 से ज्यादा एसी कमरे, 6 नॉन-एसी कूलर वाले कमरे, दो बड़े लॉन एरिया, एक रेस्टोरेंट और एक समय में लगभग 50 लोगों के ठहरने की व्यवस्था उपलब्ध है. इन सभी सुविधाओं के बावजूद रिजॉर्ट का स्वरूप पूरी तरह प्राकृतिक और शांत रखा गया है, जिससे पर्यटकों को शहरी शोरगुल से दूर सुकून मिल सके.

स्थानीय लोगों को रोजगार, यही मुख्य उद्देश्य

हरेली इको रिजॉर्ट की एक और बड़ी खासियत यह है कि यहां काम करने वाला हर व्यक्ति स्थानीय निवासी है. सुरक्षा गार्ड, बेम्बू राफ्टिंग स्टाफ, सफारी गाइड, रेस्टोरेंट मैनेजर और कर्मचारी सभी आसपास के गांवों से जुड़े हुए हैं. छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड का स्पष्ट उद्देश्य रहा है कि पर्यटन के जरिए स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और वे अपने ही क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकें. हरेली इको रिजॉर्ट इस सोच का सशक्त उदाहरण बन चुका है.

12 महीने खुला रहता है हरेली, बारनवापारा से अलग पहचान

जहां बारनवापारा अभ्यारण्य पर्यटकों के लिए साल में लगभग 6 महीने ही खुला रहता है, वहीं हरेली इको रिजॉर्ट पूरे 12 महीने खुला रहता है. इससे पर्यटक साल के किसी भी समय यहां आकर प्रकृति और रोमांच का आनंद ले सकते हैं.

छत्तीसगढ़ी संस्कृति और प्रकृति से सीधा जुड़ाव

हरेली इको रिजॉर्ट केवल एडवेंचर का केंद्र नहीं है, बल्कि यह पर्यटकों को छत्तीसगढ़ी संस्कृति और जीवनशैली को करीब से देखने का अवसर भी देता है. स्थानीय खानपान, ग्रामीण परिवेश और लोगों की सादगी यहां आने वालों को खासा प्रभावित करती है.

पर्यटन के नक्शे पर बलौदाबाजार की नई पहचान

बैम्बू राफ्टिंग, कयाकिंग, जंगल सफारी, इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर और स्थानीय रोजगार को एक साथ जोड़कर हरेली इको रिजॉर्ट ने बलौदाबाजार जिले को पर्यटन के नक्शे पर मजबूती से स्थापित कर दिया है. अब यह कहना गलत नहीं होगा कि बारनवापारा अभ्यारण्य और हरेली इको रिजॉर्ट आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के सबसे लोकप्रिय ईको टूरिज्म और एडवेंचर डेस्टिनेशन में शामिल होंगे.

इको टूरिज्म क्या है

पर्यावरण को संरक्षित करना, पर्यावरण के बारे में चिंता करना, आसपास की हरियाली को बरकरार रखना, उसकी सुंदरता को और बढ़ाना, लोगों में जागरूकता पैदा करना. रोज के कामों में इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करना जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो, प्राकृतिक सुंदरता नष्ट ना हो, जैसे बिजली का कम से कम उपयोग करना या सोलर पैनल का उपयोग करना, नदी, झीलों में चलने वाले नावों में मोटर का इस्तेमाल ना कर बैंबू राफ्टिंग का उपयोग करना इको टूरिज्म है.