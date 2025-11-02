ETV Bharat / state

पर्यटकों के लिए खुला बारनवापारा अभयारण्य, लेपर्ड सफारी आकर्षण का मुख्य केंद्र

लेपर्ड सफारी बना आकर्षम का केंद्र: इस साल बारनवापारा में पर्यटकों को लेपर्ड सफारी के दर्शन करने को मिलेंगे. इसका शुभारंभ कर दिया गया है. यह अभयारण्य तेंदुओं की स्थायी उपस्थिति के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन अब इस क्षेत्र को वैज्ञानिक तरीके से सीमांकित किया गया है. पर्यटकों को नियंत्रित और सुरक्षित दूरी से लेपर्ड को देखने का अवसर दिया जाएगा.

पर्यटकों के लिए खोले गए तीन गेट: वन विभाग ने इस सत्र में पर्यटकों की सुविधा के लिए तीन प्रमुख प्रवेश द्वार निर्धारित किए हैं.पकरीद, बरबसपुर और रवान. इन तीनों गेट से पर्यटक जंगल सफारी पर जा सकेंगे. इसके अलावा सफारी बुकिंग की ऑनलाइन व्यवस्था भी शुरू की गई है, ताकि सैलानियों को मौके पर भीड़ और इंतजार से राहत मिल सके. सफारी के दौरान पर्यटक जंगल के भीतर गाइड और प्रशिक्षित ड्राइवरों की मदद से बारनवापारा की असली खूबसूरती देख पाएंगे. रास्ते में सघन साल, सागौन और बांस के झुरमुटों के बीच से गुजरती जीप जब अचानक किसी जंगली गौर या हिरण के सामने आ जाती है, तो वह पल खुद-ब-खुद यादगार बन जाता है.

काफी खूबसूरत है बारनवापारा अभयारण्य: बलौदाबाजार जिले की सीमा में स्थित यह अभयारण्य रायपुर से लगभग दो घंटे की दूरी पर है. सड़क मार्ग से यहां पहुंचना बेहद आसान है, और हर साल सैकड़ों देशी-विदेशी सैलानी यहां की प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव लेने पहुंचते हैं. इस बार विभाग ने कई नई व्यवस्थाएं की हैं, जिनमें खास तौर पर लेपर्ड सफारी जोन सबसे ज्यादा चर्चा में है.

बलौदाबाजार: छत्तीसगढ़ का मशहूर बारनवापारा अभयारण्य पर्यटकों के लिए 1 नवंबर 2025 से खोल दिया गया है. इसको खुले रविवार को दो दिन हो गए हैं. पर्यटकों की अच्छी तादाद यहां पहुंच रही है. छह महीने की मॉनसून अवधि के बाद जब जंगल हरियाली से भर उठता है, तब यह इलाका पर्यावरण प्रेमियों, वन्यजीव शोधकर्ताओं और ईको-टूरिज्म के शौकीनों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं लगता.

यह जोन न केवल रोमांचक अनुभव देगा, बल्कि स्थानीय गाइड्स और ईको-टूरिज्म से जुड़े ग्रामीणों को रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगा. इस पहल से आसपास के गांवों में पर्यटन-आधारित आय के नए रास्ते खुलने की उम्मीद है- गणवीर धम्मशील, डीएफओ, बलौदाबाजार

बारनवापारा में हिरण (Deer in Barnawapara)

बारनवापारा अभयारण्य की खासियत: यह अभयारण्य 245 वर्ग किलोमीटर में फैला है. इसकी स्थापना साल 1972 में हुई थी. यहां भालू, गौर, कृष्णमृग, नीलगाय, सियार, लोमड़ी, जंगली बिल्ली, अजगर, सर्प सहित अनेक स्तनधारी और सरीसृप प्रजातियां पाई जाती हैं. यहां लगभग 200 से अधिक पक्षी प्रजातियां भी यहाँ देखी जा सकती हैं. जिनमें मोर, हुदहुद, तोता, मुनिया, बाज और ईगल प्रमुख हैं.

यहां का पारिस्थितिक संतुलन इतना समृद्ध है कि इसे छत्तीसगढ़ का मिनी काज़ीरंगा कहा जाता है. बरसात के बाद जंगलों में नई घास और पौधों की बढ़ोतरी के साथ नदियों और झरनों में पानी की धाराएं फिर से जीवंत हो जाती हैं. यही मौसम वन्यजीवों की गतिविधियों को बढ़ा देता है और सफारी के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है- गणवीर धम्मशील, डीएफओ, बलौदाबाजार

बारनवापारा अभयारण्य में वन भैंसा (ETV BHARAT)

ईको-टूरिज्म और ठहरने की व्यवस्था: पर्यटकों के लिए बारनवापारा में वन विभाग की ओर से कई आकर्षक रेस्ट हाउस और ईको-टूरिज्म रिसॉर्ट बनाए गए हैं. पकरीद और बरबसपुर क्षेत्र में बने रेस्ट हाउस जंगल के बीच हैं, जहां ठहरने के साथ-साथ सुबह-सुबह वन्यजीवों की आवाज़ें सुनना ही अपने आप में एक अनुभव है. इसके अलावा आसपास के गांवों में स्थानीय लोगों द्वारा संचालित होम-स्टे की सुविधाएं भी हैं, जहां सैलानी ग्रामीण जीवन, छत्तीसगढ़ी खानपान और पारंपरिक लोकसंस्कृति का आनंद ले सकते हैं.



स्थानीय रोजगार और पर्यावरण संरक्षण की दिखती है तस्वीर: बारनवापारा क्षेत्र के कई ग्रामीण समुदाय वन और पर्यटन पर निर्भर हैं. सफारी गाइड, वाहन चालक, कुक और रेस्ट हाउस स्टाफ के रूप में बड़ी संख्या में स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलता है. इस वर्ष ईको-डेवलपमेंट कमेटी के माध्यम से गांवों को और अधिक जिम्मेदारी दी गई है कि वे जंगल की सफाई, सड़कों की देखरेख और वन्यजीवों की सुरक्षा में सहयोग करें. वन विभाग का मानना है कि जब स्थानीय समुदाय पर्यटन से सीधे जुड़ेंगे, तो वे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए और अधिक सजग होंगे.

डीएफओ बलौदाबाजार गणवीर धम्मशील ने बताया कि बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य केवल एक पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि यह प्रकृति से जुड़ने और संरक्षण की भावना को जगाने का अच्छा माध्यम है. इस बार विभाग ने पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा के लिए बेहतर इंतजाम किए हैं.

हम सभी प्रकृति प्रेमियों से आग्रह करते हैं कि वे निर्धारित नियमों का पालन करें और वन्यजीवों के आवास को नुकसान न पहुंचाएं. लेपर्ड सफारी के लिए विशेष गाइड और प्रशिक्षित टीम को तैयार किया गया है. हर वाहन के साथ GPS ट्रैकिंग की व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाई जा सके- गणवीर धम्मशील, डीएफओ, बलौदाबाजार

बारनवापारा अभयारण्य में पर्यटकों के लिए जारी गाइडलाइन: पर्यटकों के लिए दिशा-निर्देश और सुरक्षा नियमों पर एक नज

सफारी केवल निर्धारित समय में ही होगी

सुबह 6:00 से 10:00 और शाम 3:00 से 6:00 बजे तक

जंगल में किसी भी तरह का शोर, प्लास्टिक या कचरा फैलाना सख्त मना है

वन्यजीवों के बहुत करीब जाने, फ्लैश लाइट से फोटो खींचने या वाहन से उतरने की अनुमति नहीं होगी

हर सफारी के साथ प्रशिक्षित गाइड अनिवार्य रहेगा

अभयारण्य परिसर में शराब, सिगरेट या म्यूज़िक सिस्टम ले जाना प्रतिबंधित है.

वन विभाग का प्रयास है कि जंगल में बढ़ती मानवीय गतिविधियों को संतुलित रखा जाए. हम चाहते हैं कि पर्यटन और संरक्षण दोनों साथ चलें. इस साल हमने कई क्षेत्रों में वॉटरहोल और सोलर फेंसिंग लगाई है ताकि जानवरों की आवाजाही सुरक्षित रहे- गणवीर धम्मशील, डीएफओ, बलौदाबाजार

पर्यावरण संरक्षण की साझा जिम्मेदारी: बारनवापारा अभयारण्य सिर्फ पर्यटन का स्थल नहीं, बल्कि पर्यावरण शिक्षा और संरक्षण की प्रयोगशाला भी है. यहां हर वर्ष स्कूल और कॉलेजों के छात्रों के लिए नेचर कैंप आयोजित किए जाते हैं, जिनमें वन्यजीवों के व्यवहार, जंगल के पारिस्थितिक महत्व और जल-संरक्षण जैसे विषयों पर गतिविधियां होती हैं.