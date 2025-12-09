ETV Bharat / state

बारनवापारा अभयारण्य में जंगल सफारी, स्टे और टिकटिंग की ऑनलाइन सुविधा, 2 महीने पहले कर सकते हैं बुकिंग

ऑनलाइन बुकिंग वेबसाइट का शुभारंभ प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव)अरुण पांडेय ने किया. इस अवसर पर वनमण्डलाधिकारी बलौदाबाजार धम्मशील गणवीर और बारनवापारा अभयारण्य कृषानू चन्द्राकार भी मौजूद रहे.

रायपुर\बलौदाबाजार: बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य को डिजिटल रूप से और ज्यादा सुलभ एवं आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण काम किया गया है. बारनवापारा अभयारण्य में जंगल सफारी का मजा लेने और घूमने के लिए नई ऑनलाइन बुकिंग वेबसाइट bwsanctuary.com का लोकार्पण किया गया.

ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से अब पर्यटक घर बैठे ही बारनवापारा जंगल सफारी की बुकिंग कर सकेंगे. बारनवापारा के पर्यटन ग्राम एवं देवहिल्स नेचर रिसॉर्ट में ठहरने के लिए भी ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे. इस प्लेटफ़ॉर्म पर टिकट उपलब्धता, सुरक्षित ऑनलाइन भुगतान एवं आगमन की पूरी प्रक्रिया को अत्यंत सरल और पारदर्शी बनाया गया है.

बारनवापारा अभयारण्य में अब ऑनलाइन बुकिंग (ETV Bharat Chhattisgarh)

देवहिल्स नेचर रिसॉर्ट में ठहरने की ऑनलाइन बुकिंग

बारनवापारा के पर्यटन ग्राम और देवहिल्स नेचर रिसॉर्ट में ठहरने की ऑनलाइन बुकिंग सुविधा भी वेबसाइट में उपलब्ध है, जिससे पर्यटकों को सफारी, आवास और पर्यटन संबंधी सभी सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर आसानी से मिल सकेंगी. नई वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली इंटरफेस होने के कारण इसका उपयोग यात्रियों के लिए बेहद सहज रहेगा. इसके अलावा व्हाट्सऐप आधारित हैसल-फ्री टिकटिंग की सुविधा भी जोड़ी गई है, जिससे पर्यटक और भी आसानी से बुकिंग कर सकेंगे.

60 दिन पहले तक एडवांस बुकिंग करने की सुविधा

पर्यटकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 60 दिन पहले तक एडवांस बुकिंग करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है. इससे पर्यटकों को अपनी यात्रा समय रहते तय करने की सुविधा मिलेगी और अभ्यारण्य प्रबंधन को भी सुरक्षित एवं नियंत्रित पर्यटन संचालन में सहयोग मिलेगा.