क्रिएटर्स के लेंस से बारनवापारा को देखेगा देश, इन्फ्लुएंसर मीट से बढ़ेगा अभयारण्य का पर्यटन
इन्फ्लुएंसर मीट में बारनवापारा अभयारण्य की खूबसूरती ने बांधा सबका मन
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 13, 2025 at 4:35 PM IST
बलौदाबाजार: छत्तीसगढ़ प्रदेश स्थापना के रजत जयंती वर्ष 2025 के अवसर पर पर्यटन विभाग ने एक अनोखी पहल की. बलौदाबाजार जिले के बारनवापारा अभयारण्य स्थित हरेली ईको रिसॉर्ट में एक दिवसीय इनफ्लुएंसर मीटअप और क्रिएटर्स वर्कशॉप का आयोजन किया गया. यहां प्रदेशभर से आए सोशल मीडिया क्रिएटर्स, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर ने प्रकृति के बीच पर्यटन को नए नजरिए से देखा और समझा.
सोशल मीडिया आज पर्यटन का सबसे सशक्त माध्यम: कार्यशाला को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की डीएम पूनम शर्मा ने कहा कि आज के दौर में सोशल मीडिया पर्यटन को बढ़ावा देने का सबसे प्रभावी माध्यम बन चुका है. उन्होंने कहा कि यूट्यूबर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और डिजिटल क्रिएटर्स की भूमिका अब केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रही, बल्कि वे समाज और पर्यटन की दिशा तय करने वाले माध्यम बन चुके हैं.
बारनवापारा अभयारण्य का प्राकृतिक सौंदर्य अपने आप में अद्वितीय है. अगर इस खूबसूरती को क्रिएटर्स अपने कैमरे और कंटेंट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं, तो निश्चित रूप से यहां पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा.- पूनम शर्मा, DM, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड
हरेली ईको रिसॉर्ट के बारे में जानिए: डीएम पूनम शर्मा ने हरेली ईको रिसॉर्ट को सस्टेनेबल टूरिज्म का बेहतरीन मॉडल बताया. उन्होंने जानकारी दी कि यह रिसॉर्ट पूरी तरह सोलर एनर्जी पर संचालित है. कमरों में लगे एसी, गीजर और बाहरी लाइटें सौर ऊर्जा से चलती हैं. वहीं कॉटेज के निर्माण में बांस जैसे बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का उपयोग किया गया है, जो पर्यावरण के अनुकूल है.
इसी वर्ष यहां बंबू राफ्टिंग और कायकिंग जैसी रोमांचक गतिविधियां शुरू की गई हैं. अब पर्यटकों को रोमांच के लिए असम या दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत नहीं, बल्कि रायपुर से महज 100 किलोमीटर के दायरे में ही यह अनुभव उपलब्ध है. झील के बीच स्थित टापू पर भविष्य में सौंदर्यीकरण और निर्माण की संभावनाओं की भी जानकारी दी गई.
पर्यटन मंडल के नए प्रयासों की झलक: पर्यटन विभाग की जनसंपर्क अधिकारी डॉ अनुराधा दुबे ने बताया कि पर्यटन मंडल के एमडी विवेक आचार्य के कार्यभार संभालने के बाद पर्यटन क्षेत्र में कई नए और नवाचारपूर्ण कार्य शुरू किए गए हैं. गाइडों को नियमित प्रशिक्षण दिया जा रहा है और स्थानीय गतिविधियों को पर्यटन से जोड़ा जा रहा है.
08 से 21 दिसंबर तक प्रदेशभर में 14 अलग-अलग पर्यटन गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है. इसी कड़ी में बारनवापारा के हरेली ईको रिसॉर्ट में यह क्रिएटर्स वर्कशॉप आयोजित की गई है. ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्तर पर फोटोग्राफी, स्लोगन, यात्रा संस्मरण, लोकनृत्य, व्यंजन, क्विज, रंगोली, पेंटिंग और क्रिएटर्स वर्कशॉप जैसी गतिविधियां आयोजित कर छत्तीसगढ़ के पर्यटन को व्यापक पहचान दिलाने की कोशिश की जा रही है.
वन्यजीव संरक्षण के साथ पर्यटन का संतुलन: बरनावापारा अभयारण्य के अधीक्षक कृष्णानु चन्द्राकार ने बताया कि वन विभाग का उद्देश्य पर्यटकों को रोमांचक अनुभव देना है, लेकिन वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास और जीवन को प्रभावित किए बिना. सफारी के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि जंगल की शांति और जैव विविधता बनी रहे. उन्होंने बताया कि ड्राइवर, गाइड और गॉर्ड्स सभी स्थानीय निवासी हैं, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और पर्यटकों को अभयारण्य की गहरी जानकारी भी मिलती है.
क्रिएटर्स ने साझा किए अनुभव
पर्यटन मंडल की ओर से ‘इनफ्लुएंसर ऑफ द ईयर’ से आकाश साहू को सम्मानित किया गया उनका सोशल मीडिया पर 'आकाश का सफर' पेज है. आकाश ने कहा कि इस तरह के आयोजन क्रिएटर कम्युनिटी के लिए बेहद उपयोगी हैं. यहां अलग-अलग क्षेत्रों से आए लोगों से मिलने, अनुभव साझा करने और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है.
मैं हर कंटेंट से पहले गहन रिसर्च करता हूं ताकि दर्शकों तक सही और तथ्यात्मक जानकारी पहुंचे.- आकाश साहू
9 साल पहले ली थी गाइड की ट्रेनिंग: सीजी टूरिस्ट गाइड के नाम से प्रसिद्ध ब्रजराज रजक ने बताया कि हरेली ईको रिसॉर्ट में आना उनके लिए नॉस्टैल्जिक अनुभव था. उन्होंने यहीं से 9 साल पहले टूरिस्ट गाइड की ट्रेनिंग ली थी, जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी.
- 19 साल के क्रिएटर देव वर्मा ने बताया कि वे एरियल डीओपी के रूप में काम कर रहे हैं. फिल्मों और सरकारी डॉक्युमेंट्री में ड्रोन शॉट्स के जरिए पर्यटन स्थलों की कहानी दिखा चुके हैं.
- कुकदा के कासम अली, पेशे से मोटर मैकेनिक हैं लेकिन यूट्यूब पर छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति से जुड़े कंटेंट बनाते हैं. उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला.
- शुभम गुप्ता साइबर सिक्योरिटी में बीटेक कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि बारनवापारा का प्राकृतिक सौंदर्य इतना प्रभावित कर रहा है कि अब इसे देशभर के क्रिएटर्स तक अपने कंटेंट के माध्यम से पहुंचाएंगे.
पर्यटन के लिए एक नई सोच: यह आयोजन इस बात का संकेत है कि छत्तीसगढ़ पर्यटन अब पारंपरिक प्रचार से आगे बढ़कर डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए नई पीढ़ी तक पहुंचने की रणनीति अपना रहा है. जब क्रिएटर्स के कैमरे से बारनवापारा की हरियाली, शांति और रोमांच देश-दुनिया तक पहुंचेगा, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ पर्यटन की तस्वीर और मजबूत होगी.