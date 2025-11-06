ETV Bharat / state

बारनवापारा अभयारण्य जंगली जानवरों का बना सुरक्षित ठिकाना, बीते दिनों मिली यहां चीतल की लाश, 2 कर्मचारी निलंबित

23 अक्टूबर को मिली चीतल की लाश: वन विभाग के कर्मचारियों को रुटीन गश्त के दौरान चीतल का सड़ा गला शव मिला. शव 23 अक्टूबर की सुबह अर्जुनी वन परिक्षेत्र से बरामद हुआ. मादा चीतल का शव दक्षिण महराजी बीट में मिला. परंपरागत प्रक्रिया के तहत वन्यजीव की मौत की सूचना उच्च अधिकारियों को दी जानी चाहिए थी. लेकिन पोस्टमार्टम के बाद ही शव को दफना दिया गया. बताया जा रहा है कि पहले जिस जगह पर शव को दफनाया गया वहां से निकालकर फिर उसे दूसरी जगह पर दफनाने की प्रक्रिया की गई. इसकी जानकारी जब अधिकारियों को लगी तब मामले की जांच शुरु हुई.

बलौदा बाजार: बीते दिनों बारनवापारा अभयारण्य से 1 चीतल की सड़ी गली लाश मिली. जांच के दौरान वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए 2 वन विभाग को कर्मचारियों को निलंबित कर दिया. लोगों का आरोप है कि वन विभाग की अनदेखी के चलते चीतल की मौत हुई है. बीते 4 नवंबर को ही हाथियों का एक झुंड जिसमें 4 हाथी थे वो एक कच्चे कुएं में गिर गए. लंबी चली जद्दोजहद के बाद हाथियों को कुएं से बाहर निकाला गया.

मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच रिपोर्ट आने के बाद दो वनकर्मियों राजेश्वर वर्मा और नरोत्तम पैंकरा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. वन्यजीवों की मृत्यु को लेकर विभाग की प्रक्रिया बहुत स्पष्ट है. बिना पोस्टमार्टम और वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति के कोई भी कर्मचारी शव को दफना नहीं सकता. इस मामले में दोनों कर्मचारियों ने नियमों की पूरी तरह अनदेखी की है, जो गंभीर अनुशासनहीनता है. मामले की विस्तृत जांच उप वनमंडल अधिकारी कसडोल को सौंपी गई है और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी: गणवीर धम्मशील, वनमंडलाधिकारी

शिकारियों पर शक: बारनावपारा अभयारण्य की सुरक्षा चाक चौबंद है लेकिन कई बार शिकारियों की मौजूदगी की खबर भी सामने आ चुकी है. स्थानीय लोगों का कहना है कि अर्जुनी, महराजी, सिर्री और रिठिया के जंगलों में पिछले कुछ महीनों से जंगली जानवरों की मौतों के कई मामले सामने आ चुके हैं. स्थानीय लोग ये भी कहते हैं कि कई बार जानवरों की हड्डियाँ, खाल या सींग भी इलाके में मिले हैं.

रात में अक्सर गोली चलने की आवाजें सुनाई देती हैं. कई बार हमने विभाग को बताया भी, लेकिन जांच के नाम पर सिर्फ औपचारिकता होती है: रमेश साहू मुसवाडीह और अर्जुनी गांव के बीच रहने वाले ग्रामीण



क्या कहता है वन्यजीव संरक्षण कानून: भारत का वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए बहुत सख्त है. किसी भी जंगली जानवर की प्राकृतिक या अप्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में पोस्टमार्टम रिपोर्ट अनिवार्य होती है. यह रिपोर्ट यह तय करती है कि जानवर की मौत बीमारी, दुर्घटना, या शिकार से हुई है. बिना पोस्टमार्टम शव दफनाना न केवल विभागीय लापरवाही है, बल्कि कानूनी उल्लंघन भी है. वन्यजीव विशेषज्ञ कहते हैं, चीतल जंगल के खाद्य-श्रृंखला का अहम हिस्सा है. अगर इनकी मौतों की जांच नहीं होती, तो पारिस्थितिकी पर असर पड़ता है. इससे यह भी छिप जाता है कि शिकार या ज़हर देने जैसी गतिविधियाँ कहीं बढ़ तो नहीं रहीं.





डीएफओ का बयान: वनमंडलाधिकारी गणवीर धम्मशील ने कहा, यह घटना हमारे लिए एक चेतावनी है. हमने विभागीय प्रक्रिया को और सख्त करने के निर्देश दिए हैं. हर परिक्षेत्र में अब गश्ती टीम की मॉनिटरिंग GPS और फोटो लॉगिंग के जरिए होगी. साथ ही किसी भी वन्यजीव की मौत की सूचना 24 घंटे के भीतर रेंज कार्यालय तक पहुंचना अनिवार्य किया गया है. विभाग अब हर बीट में “वाइल्डलाइफ अवेयरनेस वीक” चलाने की योजना बना रहा है ताकि स्थानीय लोगों को भी संरक्षण कार्यों में जोड़ा जा सके.

बारनवापारा अभयारण्य में 6 नवंबर से बटरफ्लाई मीट, मिल सकती है तितलियों की नई प्रजातियां

“हाथियों को पानी में डुबो-डुबो के मारेगा वन विभाग?”, वन्यजीवों की कीमत पर ‘इको टूरिज्म’ को बढ़ावा देने का आरोप

बारनवापारा अभयारण्य में हाथियों का सफल रेस्क्यू ऑपरेशन, DFO बोले 'हर जीवन की रक्षा हमारा दायित्व'