ETV Bharat / state

बारनवापारा अभयारण्य चीतल मौत मामला : वन विभाग का दावा दो आपसी लड़ाई,जबकि एक का तेंदुए ने किया शिकार

बारनवापारा अभयारण्य में तीन चीतलों की मौत को लेकर कई सवाल उठे थे. इन सवालों को लेकर बारनवापारा के अधीक्षक ने अपनी बात रखी है.

Barnawapara Sanctuary Forest
चीतल मौत मामला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 11, 2026 at 3:37 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

बलौदाबाजार : बारनवापारा अभयारण्य में दो दिनों में तीन चीतलों की मौत हुई है. इन मौतों को लेकर मीडिया ने कई सवाल खड़े किए थे,जिनका खंडन वन विभाग ने किया है. वन विभाग के मुताबिक तीन मौतों की जांच की गई है.प्रथम दृष्टया दो नर चीतलों की मौत आपसी संघर्ष के दौरान हुई है,जबकि तीसरे चीतल का शिकार तेंदुआ ने किया है. बारनवापारा अभ्यारण्य अधीक्षक कृषाणु चंद्राकर ने मीडिया में प्रकाशित उन खबरों का खंडन किया है, जिनमें हिरणों की मौत को संदेहास्पद बताया गया था. विभाग के अधिकारियों के मुताबिक वन क्षेत्र में लगातार गश्त की जा रही है. वन्यप्राणियों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं.

गश्त के दौरान मिले थे मृत चीतल
ETV भारत से विशेष बातचीत में बारनवापारा अभ्यारण्य अधीक्षक कृषाणु चंद्राकर के अनुसार 7 जुलाई 2026 को बारनवापारा अभ्यारण्य के पकरीद बीट अंतर्गत रामपुर चारागाह क्षेत्र के कक्ष क्रमांक 127 में गश्त के दौरान दो नर चीतल मृत अवस्था में मिले थे. दोनों शवों का शासकीय शल्य पशु चिकित्सालय कसडोल में पोस्टमार्टम कराया गया. प्राथमिक जांच में दोनों चीतलों के गले में चोट के निशान मिले.

प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दोनों नर चीतल आपसी संघर्ष यानी मेटिंग फाइट के दौरान गंभीर रूप से घायल हुए और उनकी मौत हो गई. प्रकृति में समान आकार और ताकत वाले नर वन्यप्राणियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई होती है. कई बार सींग आपस में फंस जाने से दोनों जानवरों को गंभीर चोट लग जाती है- कृषाणु चंद्राकर, अधीक्षक, बारनवापारा अभयारण्य



तीसरे चीतल का तेंदुए ने किया शिकार

इसके अगले दिन 8 जुलाई को उसी क्षेत्र के चारागाह इलाके में एक और चीतल मृत अवस्था में मिला.वन विभाग की टीम ने मौके का निरीक्षण किया तो मृत चीतल के गले पर हिंसक वन्यप्राणी के हमले के निशान मिले. बारनवापारा अभयारण्य अधीक्षक कृषाणु चंद्राकर के अनुसार मृत चीतल के सभी अंग, सींग और खाल सुरक्षित मिले हैं.घटनास्थल पर किसी भी तरह की शिकार से जुड़ी मानव गतिविधि के प्रमाण नहीं मिले हैं.घटना के बाद वन विभाग ने इलाके में ट्रैप कैमरा लगाया था. विभाग के अनुसार कैमरे में तेंदुए की तस्वीरें कैद हुई हैं, जिससे ये संकेत मिलता है कि तीसरे चीतल का शिकार तेंदुआ ने किया है.


ट्रैप कैमरे से होगी निगरानी

कृषाणु चंद्राकर ने बताया कि वन्यप्राणियों के प्राकृतिक आवास में अनावश्यक छेड़छाड़ नहीं की जाती है.सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्रों में कैमरों के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है.बारनवापारा अभ्यारण्य के अधिकारी और कर्मचारी लगातार वन क्षेत्र में गश्त कर रहे हैं, ताकि वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. हिरणों की मौत को लेकर प्रकाशित खबरों में लगाए गए संदेहों की भी जांच की गई है. विभाग का कहना है कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ये घटनाएं प्राकृतिक कारणों से जुड़ी हुई प्रतीत हो रही हैं,हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों की अंतिम पुष्टि हो सकेगी.


वन्यजीवों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है बारनवापारा

बारनवापारा अभयारण्य छत्तीसगढ़ के प्रमुख वन्यजीव क्षेत्रों में शामिल है. यहां बड़ी संख्या में चीतल, सांभर, नीलगाय और अन्य वन्यजीव पाए जाते हैं. वन अधिकारियों के अनुसार जंगल में वन्यजीवों के बीच संघर्ष और शिकारी जीवों द्वारा शिकार प्रकृति की सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है.फिलहाल वन विभाग की टीम पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

गंदे पानी से नहाकर पहले विरोध, अब दूध से नहाकर थैंक यू, सड़क बनने की स्वीकृति पर अनोखा अंदाज

पंप हाउस मोहल्ले में गैंगवार, कॉलोनी में घुसकर तलवार डंडे से हमला,सीएसईबी पुलिस चौकी क्षेत्र की घटना

मायका सेंटर में गर्भवती महिलाओं को मिलेगी नई ताकत ,बाइक एंबुलेंस से दुर्गम इलाकों तक पहुंचेगी मेडिकल सेवा

TAGGED:

FOREST DEPARTMENT CLAIMS
TWO DIED DUE TO MUTUAL CONFLICT
THIRD KILLED BY LEOPARD
बारनवापारा अभयारण्य
BARNAWAPARA SANCTUARY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.