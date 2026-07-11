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बारनवापारा अभयारण्य चीतल मौत मामला : वन विभाग का दावा दो आपसी लड़ाई,जबकि एक का तेंदुए ने किया शिकार

बलौदाबाजार : बारनवापारा अभयारण्य में दो दिनों में तीन चीतलों की मौत हुई है. इन मौतों को लेकर मीडिया ने कई सवाल खड़े किए थे,जिनका खंडन वन विभाग ने किया है. वन विभाग के मुताबिक तीन मौतों की जांच की गई है.प्रथम दृष्टया दो नर चीतलों की मौत आपसी संघर्ष के दौरान हुई है,जबकि तीसरे चीतल का शिकार तेंदुआ ने किया है. बारनवापारा अभ्यारण्य अधीक्षक कृषाणु चंद्राकर ने मीडिया में प्रकाशित उन खबरों का खंडन किया है, जिनमें हिरणों की मौत को संदेहास्पद बताया गया था. विभाग के अधिकारियों के मुताबिक वन क्षेत्र में लगातार गश्त की जा रही है. वन्यप्राणियों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं.





गश्त के दौरान मिले थे मृत चीतल

ETV भारत से विशेष बातचीत में बारनवापारा अभ्यारण्य अधीक्षक कृषाणु चंद्राकर के अनुसार 7 जुलाई 2026 को बारनवापारा अभ्यारण्य के पकरीद बीट अंतर्गत रामपुर चारागाह क्षेत्र के कक्ष क्रमांक 127 में गश्त के दौरान दो नर चीतल मृत अवस्था में मिले थे. दोनों शवों का शासकीय शल्य पशु चिकित्सालय कसडोल में पोस्टमार्टम कराया गया. प्राथमिक जांच में दोनों चीतलों के गले में चोट के निशान मिले.

प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दोनों नर चीतल आपसी संघर्ष यानी मेटिंग फाइट के दौरान गंभीर रूप से घायल हुए और उनकी मौत हो गई. प्रकृति में समान आकार और ताकत वाले नर वन्यप्राणियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई होती है. कई बार सींग आपस में फंस जाने से दोनों जानवरों को गंभीर चोट लग जाती है- कृषाणु चंद्राकर, अधीक्षक, बारनवापारा अभयारण्य





तीसरे चीतल का तेंदुए ने किया शिकार



इसके अगले दिन 8 जुलाई को उसी क्षेत्र के चारागाह इलाके में एक और चीतल मृत अवस्था में मिला.वन विभाग की टीम ने मौके का निरीक्षण किया तो मृत चीतल के गले पर हिंसक वन्यप्राणी के हमले के निशान मिले. बारनवापारा अभयारण्य अधीक्षक कृषाणु चंद्राकर के अनुसार मृत चीतल के सभी अंग, सींग और खाल सुरक्षित मिले हैं.घटनास्थल पर किसी भी तरह की शिकार से जुड़ी मानव गतिविधि के प्रमाण नहीं मिले हैं.घटना के बाद वन विभाग ने इलाके में ट्रैप कैमरा लगाया था. विभाग के अनुसार कैमरे में तेंदुए की तस्वीरें कैद हुई हैं, जिससे ये संकेत मिलता है कि तीसरे चीतल का शिकार तेंदुआ ने किया है.