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70वीं राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता: अजमेर में चमके बाड़मेर के मुक्केबाज, बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीते तीन मेडल

प्रतियोगिता में विजेता मुक्केबाज को सम्मानित किया गया ( ETV Bharat Barmer )

बाड़मेर: 70वीं राज्य स्तरीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता अजमेर के देवकीनंदन गौड़ स्कूल सरवाड़ की ओर से आयोजित की गई, जिसमें बाड़मेर के मुक्केबाजों ने अपना दमखम दिखाया. सात दिन तक चली इस प्रतियोगिता में बाड़मेर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी हुई प्रतिभाओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 3 पदक जीते.

दलाधिपति किशन लाल पन्नू ने बताया कि जिले के 3 मुक्केबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पदक जीतकर बाड़मेर का नाम रोशन किया. बाड़मेर टीम के मुक्केबाजी कोच राहुल गौड़ के मार्गदर्शन में सभी खिलाड़ियों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए अपने-अपने पहले राउंड के मुकाबले जीते और बाड़मेर के तीन मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल तक पहुंच कर पदक बाड़मेर के नाम किए.