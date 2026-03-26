गाड़ी छोड़ साइकिल पर सवार हुए बाड़मेर SP, 5 किलोमीटर पैडल मारकर परखी शहर की सुरक्षा
बाड़मेर एसपी चूनाराम जाट ने साइकिल पर 5 किमी भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था जांची.
Published : March 26, 2026 at 8:02 AM IST|
Updated : March 26, 2026 at 8:53 AM IST
बाड़मेर: राजस्थान के सीमावर्ती जिले बाड़मेर की कमान संभालने के बाद नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक (SP) चूनाराम जाट अपने काम करने के अनोखे अंदाज को लेकर चर्चा में हैं. बुधवार रात बाड़मेर की सड़कों पर एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जब जिले के मुखिया आलीशान सरकारी गाड़ी छोड़ साइकिल पर सवार होकर शहर का जायजा लेने निकले. एसपी ने करीब 5 किलोमीटर तक साइकिलिंग की और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर सुरक्षा इंतजामों को बारीकी से परखा. इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य और शहर कोतवाल मनोज कुमार भी साइकिल पर सवार रहे.
रामनवमी जुलूस के रूट का लिया जायजा : निरीक्षण के दौरान एसपी चूनाराम जाट ने बाड़मेर शहर के सदर बाजार , गांधी चौक , स्टेशन रोड, हाई स्कूल रोड, सब्जी मंडी रोड, विवेकानंद सर्किल आदि क्षेत्र का साइकिल पर करीब 5 किलोमीटर साइकिल चलाकर शहर का भ्रमण किया. इस बीच कुछ देर के लिए एसपी कोतवाली थाने भी पहुंचे. यहां एसपी चूनाराम जाट ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि रामनवमी पर निकलने वाले जुलूस के रूट को देखा है. साइकिल पर सिटी राउंड को लेकर एसपी चूनाराम ने कहा कि शहर के अंदरूनी भाग जहां फोर व्हीलर गाड़ियां नहीं जा सकती है. उसको देखते हुए और साइकिल पर हर पॉइंट को बारीकी से देखा जा सकता है कि वहां पर किस प्रकार की समस्या और उससे कैसे दूर किया जा सकता है.
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फिटनेस का भी दिया संदेश : उन्होंने मीडिया से बातचीत में यह भी कहा कि पहला सुख निरोगी काया, स्वस्थ्य रहने के लिए साइकलिंग बहुत ही जरूरी है. मेरा मानना है कि हर इंसान को साइकलिंग करनी चाहिए. हम कोशिश करेगे कि हमारा पुलिस स्टाफ भी साइकलिंग को अपनाएं. उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय मे पुलिस गश्त भी साइकिल पर करे। 21 मार्च को आईपीएस चूनाराम जाट ने बाड़मेर जिले की कमान अपने हाथों में ली थी. इसके बाद से लगातार जिले के अलग-अलग स्थान में पहुंचकर निरीक्षण कर रहे हैं. इसके साथ ही वे साइकिल पर निरीक्षण कर शहर की समस्याओं को बारीकी से जानने की कोशिश कर रहे है.