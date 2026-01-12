ऑपरेशन सिंदूर से अपराध नियंत्रण तक: बाड़मेर एसपी ने पेश किया 2025 का रिपोर्ट कार्ड, सेना सम्मान भी हासिल
एसपी नरेंद्र मीना राजस्थान के एकमात्र पुलिस अधीक्षक हैं, जिन्हें सेना की ओर से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बेहतर कार्य करने के लिए मेडल मिला.
बाड़मेर: बाड़मेर जिले की पुलिस ने सुरक्षा और अपराध नियंत्रण के दोहरे मोर्चे पर वर्ष 2025 में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना व अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ उत्कृष्ट समन्वय और प्रबंधन के लिए पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीना को सेना प्रमुख के मेडल से सम्मानित किया. सेना से मेडल प्राप्त करने वाले मीना राजस्थान के एक मात्र पुलिस अधीक्षक थे. इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही जिले में सामान्य अपराधों पर भी प्रभावी अंकुश लगाया गया. पिछले वर्ष की तुलना में अपराध दर में कमी आई है, लंबित मामलों का निस्तारण हुआ है और मादक पदार्थ, शराब व हथियार तस्करी जैसे गंभीर अपराधों पर कड़ी कार्रवाई की गई है.
पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीना ने प्रेस वार्ता में बीते वर्ष 2025 का पुलिस के कामकाज का लेखा जोखा प्रस्तुत किया.उन्होंने कहा कि बीते वर्ष में 22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम में आतंकवादी घटना के बाद देश में उत्पन्न हालात के मद्देनजर बाड़मेर सीमावर्ती जिला होने के कारण पुलिस विभाग को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा. ऐसी स्थिति में बाड़मेर पुलिस ने जिले में तैनात सभी सुरक्षा एजेंसियों, जिला प्रशासन, सीमा सुरक्षा बल, आर्मी एवं एयरफोर्स के अधिकारियों सहित तमाम इकाइयों के बीच आवश्यक समन्वय स्थापित किया.
बाड़मेर पुलिस ने सेना के आवागमन के दौरान स्थानीय लोगों का सहयोग लेते हुए सेना की सुविधा के अनुसार ग्रीन कॉरिडोर बनाकर यातायात और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके साथ ही 7 मई से 9 मई, 2025 तक चलाए गए ऑपरेशन ब्लैकआउट के निर्देशों का कड़ाई से पालन करवाया गया. सीमा पार तनाव के दौरान ड्रोन हमलों एवं अन्य संदिग्ध गतिविधियों की निकटतम निगरानी रखी गई. इस समय में जिले के सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था भी बनाए रखी गई.
एसपी को मिला सेना मेडल: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बाड़मेर पुलिस के उत्कृष्ट प्रबंधन एवं सभी सुरक्षा एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय के फलस्वरूप पूरे राजस्थान में केवल बाड़मेर पुलिस अधीक्षक को ही सेना प्रमुख के मेडल से सम्मानित किया गया. पुलिस के अनुसार, इस कार्य में बाड़मेर पुलिस की प्रत्येक कड़ी का बेहतर एवं उल्लेखनीय योगदान रहा. इसके अलावा, बाड़मेर पुलिस ने बीते वर्ष में जिले में अपराधों की रोकथाम की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है. एसपी नरेंद्र सिंह मीना ने बताया कि बाड़मेर जिला पुलिस द्वारा बेहतर पुलिसिंग के साथ वर्ष 2025 में अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हुए गत वर्ष की तुलना में अपराधों में कमी लाने, लंबित मामलों का निस्तारण करने, अपराधियों पर नियंत्रण रखने, मादक पदार्थ, शराब, हथियार तस्करी पर कड़ी कार्रवाई की गई.