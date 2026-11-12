बाड़मेर में डीएसटी टीम पर तस्करों ने की फायरिंग, एक जवान घायल, नाकाबंदी कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य ने बताया-प्रारंभिक जांच में मौके से गोली के दो खाली खोल मिले हैं. मामले की जांच की जा रही है.
Published : November 12, 2026 at 9:08 PM IST|
Updated : November 12, 2026 at 9:22 PM IST
बाड़मेर: बदमाशों का पीछा कर रही डीएसटी टीम पर तस्करों ने फायरिंग कर दी. फायरिंग में डीएसटी टीम का एक कांस्टेबल घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. घटना उतरलाई रोड पर स्थित एक गैरेज के पास हुई. सूचना मिलते ही पुलिस टीमें मौके पर पहुंचीं और इलाके में नाकाबंदी कर तस्करों की तलाश शुरू कर दी है. फरार तस्करों को पकड़ने के लिए कई टीमें गठित की गई हैं. घटना की गंभीरता को देखते हुए बाड़मेर पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट जिला अस्पताल पहुंचे और घायल कांस्टेबल के स्वास्थ्य की जानकारी ली. इसके बाद वह खुद मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मौका-मुआयना कर पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.
डीएसटी टीम पर फायरिंग, सिपाही के हाथ में लगी गोली: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य ने बताया कि गुरुवार शाम को उतरलाई रोड की घटना है. डीएसटी टीम के सिपाही हरलाल समेत दो जवान एनडीपीएस के वांटेड बदमाशों की तलाश कर रहे थे. इसी दौरान तस्करों ने फायरिंग कर दी. जिसमें सिपाही हरलाल के हाथ पर चोट आई है और जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है.
मौके से मिले गोली के दो खाली खोल: नितेश आर्य ने बताया कि इस घटना में शामिल अशोक लेघा, रेखाराम और करणाराम मूढ़ को नामजद किया गया है. यह तीनों दो गाड़ियों में फरार हुए हैं. बाड़मेर और बालोतरा जिले में नाकाबंदी करने के साथ ही पुलिस की टीमें बदमाशों के पीछे लगी हुई हैं, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में मौके से गोली के दो खाली खोल मिले हैं. मामले की जांच की जा रही है. फिलहाल पुलिस टीमें बदमाशों की तलाश में जुटी हुई हैं.
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