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बाड़मेर में डीएसटी टीम पर तस्करों ने की फायरिंग, एक जवान घायल, नाकाबंदी कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

घायल कांस्टेबल को अस्पताल में भर्ती कराया गया ( ETV Bharat Barmer )

बाड़मेर: बदमाशों का पीछा कर रही डीएसटी टीम पर तस्करों ने फायरिंग कर दी. फायरिंग में डीएसटी टीम का एक कांस्टेबल घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. घटना उतरलाई रोड पर स्थित एक गैरेज के पास हुई. सूचना मिलते ही पुलिस टीमें मौके पर पहुंचीं और इलाके में नाकाबंदी कर तस्करों की तलाश शुरू कर दी है. फरार तस्करों को पकड़ने के लिए कई टीमें गठित की गई हैं. घटना की गंभीरता को देखते हुए बाड़मेर पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट जिला अस्पताल पहुंचे और घायल कांस्टेबल के स्वास्थ्य की जानकारी ली. इसके बाद वह खुद मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मौका-मुआयना कर पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.