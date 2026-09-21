ETV Bharat / state

बाड़मेर की रुचिका मालू बनीं साध्वी धर्मार्थप्रभा श्रीजी, आचार्य महाश्रमण से ली दीक्षा, 30 साल की उम्र में छोड़ा सांसारिक मोह

बाड़मेर: सांसारिक जीवन की सुख-सुविधाओं को छोड़कर बाड़मेर की बेटी रुचिका मालू ने संयम जीवन को अपनाते हुए जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण की. अब वे साध्वी धर्मार्थप्रभा श्रीजी के नाम से पहचानी जाएंगी. रुचिका ने 30 साल की उम्र में इस सांसारिक मोह-माया से परे होकर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का निर्णय किया है. उनका दीक्षा समारोह नागौर जिले के लाडनूं में जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्मसंघ के आचार्य महाश्रमण के सानिध्य में हुआ.

आचार्य महाश्रमण रुचिका मालू को रजोहरण प्रदान किया. तेरापंथ सभा के मंत्री गौतम बोथरा ने बताया कि दीक्षा से पूर्व मुमुक्षु रुचिका मालू ने अपने भाव में परिवार के प्रति गहरी कृतज्ञता प्रकट की. उन्होंने अपने दादाजी, माता-पिता, पूरे परिवार और मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सभी ने उन्हें आध्यात्मिक राह पर आगे बढ़ने में हमेशा सहयोग और समर्थन दिया. परिवार और मित्रों ने न केवल उन्हें इस मार्ग की ओर प्रेरित किया, बल्कि हर कदम पर उनका साथ भी दिया.