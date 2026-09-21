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बाड़मेर की रुचिका मालू बनीं साध्वी धर्मार्थप्रभा श्रीजी, आचार्य महाश्रमण से ली दीक्षा, 30 साल की उम्र में छोड़ा सांसारिक मोह

रुचिका का सपना सीए बनने का था, लेकिन उन्होंने एमए की पढ़ाई के बाद संयम मार्ग अपनाने का निर्णय किया.

Jain Sadhvi Diksha Ceremony
बाड़मेर की रुचिका मालू बनीं साध्वी धर्मार्थप्रभा श्रीजी (ETV Bharat Barmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 21, 2026 at 1:30 PM IST

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बाड़मेर: सांसारिक जीवन की सुख-सुविधाओं को छोड़कर बाड़मेर की बेटी रुचिका मालू ने संयम जीवन को अपनाते हुए जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण की. अब वे साध्वी धर्मार्थप्रभा श्रीजी के नाम से पहचानी जाएंगी. रुचिका ने 30 साल की उम्र में इस सांसारिक मोह-माया से परे होकर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का निर्णय किया है. उनका दीक्षा समारोह नागौर जिले के लाडनूं में जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्मसंघ के आचार्य महाश्रमण के सानिध्य में हुआ.

आचार्य महाश्रमण रुचिका मालू को रजोहरण प्रदान किया. तेरापंथ सभा के मंत्री गौतम बोथरा ने बताया कि दीक्षा से पूर्व मुमुक्षु रुचिका मालू ने अपने भाव में परिवार के प्रति गहरी कृतज्ञता प्रकट की. उन्होंने अपने दादाजी, माता-पिता, पूरे परिवार और मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सभी ने उन्हें आध्यात्मिक राह पर आगे बढ़ने में हमेशा सहयोग और समर्थन दिया. परिवार और मित्रों ने न केवल उन्हें इस मार्ग की ओर प्रेरित किया, बल्कि हर कदम पर उनका साथ भी दिया.

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मुमुक्षु की बहन श्रद्धा मालू ने बताया कि उनके घर में धार्मिक माहौल रहा और परिवार में हमेशा अच्छे संस्कार मिले हैं. उन्होंने बताया कि परिवार में दादा मेवाराम मालू, पिता रुपेश व्यापारी, माता लीला देवी गृहणी हैं. परिवार में चार बहनें ही हैं और रुचिका सबसे बड़ी हैं. संयुक्त परिवार में ताऊ-ताई और उनके बेटा गौरव मालू और बेटी वर्षा है. इस तरह से परिवार में 6 भाई-बहन हैं. रुचिका सपना चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का था. उसने एमए तक पढ़ाई की, लेकिन उनका शुरू से ही लक्ष्य दीक्षा ग्रहण करने का था.

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BARMER MUMUKSHU RUCHIKA MALU
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