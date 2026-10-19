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बाड़मेर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, मृत पशु से टकराकर डंपर में घुसी कार, दो युवकों की मौत

11 ( Etv Bharat )

बाड़मेर: जिले में एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है. हाईवे पर मृत पशु से टकराने के बाद बेकाबू हुई कार डिवाइडर की रेलिंग को तोड़कर सामने से आ रहे एक डंपर से भिड़ गई. भिड़ंत इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह से पिचक गई, जिससे कार में सवार दो युवक अंदर बुरी तरह से फंस गए. हादसे के बाद आसपास के लोगों ने आनन-फानन में पुलिस को हादसे की सूचना देने के साथ ही गाड़ी में फंसे दोनों लोगों को बाहर निकालकर तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने दोनों युवकों को मृत घोषित कर दिया.

रीको थानाधिकारी पदमाराम के अनुसार थाना क्षेत्र के नवले की चक्की के पास सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हुई है. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हाईवे से हटाने के साथ ही पूरे हादसे की जानकारी जुटाकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की. वहीं, मृतकों की शिनाख्त करने के साथ ही उनके परिजनों को हादसे की सूचना दी. घटना जिले के रीको थाना क्षेत्र के नवले की चक्की के पास जैसलमेर-बाड़मेर हाईवे की है.