बाड़मेर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, मृत पशु से टकराकर डंपर में घुसी कार, दो युवकों की मौत
बाड़मेर-जैसलमेर हाईवे पर मृत पशु से टकराकर बेकाबू हुई कार डिवाइडर तोड़कर डंपर से भिड़ गई.
Published : October 19, 2026 at 10:26 PM IST
बाड़मेर: जिले में एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है. हाईवे पर मृत पशु से टकराने के बाद बेकाबू हुई कार डिवाइडर की रेलिंग को तोड़कर सामने से आ रहे एक डंपर से भिड़ गई. भिड़ंत इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह से पिचक गई, जिससे कार में सवार दो युवक अंदर बुरी तरह से फंस गए. हादसे के बाद आसपास के लोगों ने आनन-फानन में पुलिस को हादसे की सूचना देने के साथ ही गाड़ी में फंसे दोनों लोगों को बाहर निकालकर तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने दोनों युवकों को मृत घोषित कर दिया.
रीको थानाधिकारी पदमाराम के अनुसार थाना क्षेत्र के नवले की चक्की के पास सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हुई है. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हाईवे से हटाने के साथ ही पूरे हादसे की जानकारी जुटाकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की. वहीं, मृतकों की शिनाख्त करने के साथ ही उनके परिजनों को हादसे की सूचना दी. घटना जिले के रीको थाना क्षेत्र के नवले की चक्की के पास जैसलमेर-बाड़मेर हाईवे की है.
सामने से आ रहे डंपर से टकराई कार: थानाधिकारी के अनुसार सोमवार देर शाम स्विफ्ट कार भाड़खा की तरफ से बाड़मेर शहर आ रही थी. इस दौरान हाईवे पर मरे हुए पशु से टकराकर कार बेकाबू हो गई. कार डिवाइडर की रेलिंग तोड़ते हुए सामने से आ रहे डंपर से टकरा गई. डंपर से टक्कर इतनी तेज थी कि स्विफ्ट कार का अगला हिस्सा बुरी तरह पिचक गया और दोनों युवक अंदर फंस गए. हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे. उन्होंने काफी मशक्कत करके कार का गेट और लोहे की चादर हटाई, फिर दोनों युवकों को बाहर निकाला. देवका गांव निवासी सुजाना और मेगे का गांव निवासी महेंद्र कार में सवार होकर शिव की तरफ से बाड़मेर आ रहे थे. इस हादसे में दोनों युवकों की मौत हो गई. पुलिस इस घटना के संबंध में जांच-पड़ताल शुरू करने के साथ ही आवश्यक कार्रवाई करने में जुटी है.
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