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बाड़मेर: पोलिंग टीम की शराब पार्टी का वीडियो वायरल, प्रशासन ने शुरू की जांच

बाड़मेर: पंचायती राज के चुनावी माहौल के बीच सोशल मीडिया पर बाड़मेर जिले की झांफली कलां ग्राम पंचायत से जुड़ा एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में कथित तौर पर पोलिंग पार्टी के कुछ सदस्यों द्वारा शराब पार्टी करने का दावा किया जा रहा है, जिसके चलते चुनाव परिणाम पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो: इधर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो संज्ञान में आने के बाद, प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच-पड़ताल शुरू कर दी है. . इस मामले को लेकर शिव के रिटर्निंग अधिकारी वीरमाराम ने बताया कि सोशल मीडिया के जरिए वीडियो संज्ञान में आया है और इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच-पड़ताल करवाई जा रही है.

झांफली कलां ग्राम पंचायत का वीडियो: वायरल वीडियो जिले की झांफली कलां ग्राम पंचायत का बताया जा रहा है. वीडियो में पोलिंग पार्टी के कुछ सदस्य आईडी कार्ड पहने कथित तौर पर शराब पार्टी करते नजर आ रहे हैं. इतना ही नहीं, वीडियो में हो रही बातचीत को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं. हालांकि, वीडियो में आवाज साफ और स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं दे रही है. वीडियो में 'बूथ अपणो होन जीतायो' और 'कुण देखे पर्चियां' जैसी बातें होने का दावा किया जा रहा है. हालांकि, वायरल वीडियो और लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है.

मामले की उच्चस्तरीय जांच शुरू: पिछले कुछ घंटों से सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. ऐसे में हारे हुए प्रत्याशी के समर्थक सोशल मीडिया पर चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े करने के साथ ही, मामले की उच्चस्तरीय जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. बाड़मेर प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच शुरू कर दी है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

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