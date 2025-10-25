ETV Bharat / state

खुशी से छलक पड़े आंसू ! बाड़मेर पुलिस बनी मसीहा, भटके युवक को परिजनों से मिलाया

बाड़मेर पुलिस ने हरियाणा से भटके एक मानसिक रूप से अस्वस्थ युवक को उसके परिवार से मिलाया.

भटके युवक को पुलिस ने परिजनों से मिलाया
भटके युवक को पुलिस ने परिजनों से मिलाया (फोटो ईटीवी भारत बाड़मेर)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 25, 2025 at 9:57 AM IST

2 Min Read
बाड़मेर: हरियाणा के एक मानसिक रूप से बीमार युवक को बाड़मेर पुलिस ने उसके परिवार से मिलवाकर मिसाल पेश की है. जिले के रामसर पुलिस ने एक सराहनीय कार्य करते हुए पिछले दो माह से अपने परिवार से बिछड़े मंदबुद्धि संतोष कुमार को उसके परिवार से मिलाया. संतोष दो महीने पहले दिल्ली रेलवे स्टेशन से एक गलत ट्रेन में बैठकर बाड़मेर आ गया था. जिसे पुलिस ने वापस उसे उसके परिवार से मिला दिया. संतोष को लेने पहुंचे उसके पिता और और भाई के चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी.

पुलिस के अनुसार संतोष कुमार जो अंबाला, हरियाणा के रहने वाले हैं. दो महीने पहले दिल्ली रेलवे स्टेशन से एक गलत ट्रेन में चढ़कर बाड़मेर आ गया था. मानसिक रूप से कमजोर होने के कारण वह अपनी पहचान और घर का रास्ता भूल गए. बाड़मेर रेलवे स्टेशन पर कुछ दिन बिताने के बाद वह मुनाबाव जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए और गागरिया रेलवे स्टेशन पर उतर गए. गागरिया में भटकते हुए स्थानीय लोगों ने संतोष को संदिग्ध मानकर रामसर पुलिस को सूचना दी. इसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे थाने ले जाकर पूछताछ की और उसकी स्थिति को समझा.

रामसर थानाधिकारी पदमाराम ने बताया कि संतोष के पास कोई पहचान पत्र नहीं था. लेकिन मनोवैज्ञानिक तरीके से बात करने पर उसने कभी बिहार, कभी दिल्ली और कभी अंबाला अपना ठिकाना बताया. पुलिस ने तकनीकी सहायता से उसके परिवार का पता लगाया. पता चला कि संतोष का परिवार पहले बिहार में रहता था, लेकिन हाइवे निर्माण के दौरान उनका घर तोड़ दिया गया था जिसके बाद वे दिल्ली में रहने लगे. पुलिस ने 24 घंटे में परिवार से संपर्क करके उन्हें रामसर बुलाया.

उन्होंने बताया कि शुक्रवार को संतोष के पिता गौरी शंकर और भाई राजकुमार रामसर पहुंचे. उन्होंने बताया कि संतोष दो महीने से लापता था और उन्होंने अंबाला में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी. पुलिस ने संतोष को उसके परिवार को सौंप दिया.

