खुशी से छलक पड़े आंसू ! बाड़मेर पुलिस बनी मसीहा, भटके युवक को परिजनों से मिलाया

बाड़मेर: हरियाणा के एक मानसिक रूप से बीमार युवक को बाड़मेर पुलिस ने उसके परिवार से मिलवाकर मिसाल पेश की है. जिले के रामसर पुलिस ने एक सराहनीय कार्य करते हुए पिछले दो माह से अपने परिवार से बिछड़े मंदबुद्धि संतोष कुमार को उसके परिवार से मिलाया. संतोष दो महीने पहले दिल्ली रेलवे स्टेशन से एक गलत ट्रेन में बैठकर बाड़मेर आ गया था. जिसे पुलिस ने वापस उसे उसके परिवार से मिला दिया. संतोष को लेने पहुंचे उसके पिता और और भाई के चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी.

पुलिस के अनुसार संतोष कुमार जो अंबाला, हरियाणा के रहने वाले हैं. दो महीने पहले दिल्ली रेलवे स्टेशन से एक गलत ट्रेन में चढ़कर बाड़मेर आ गया था. मानसिक रूप से कमजोर होने के कारण वह अपनी पहचान और घर का रास्ता भूल गए. बाड़मेर रेलवे स्टेशन पर कुछ दिन बिताने के बाद वह मुनाबाव जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए और गागरिया रेलवे स्टेशन पर उतर गए. गागरिया में भटकते हुए स्थानीय लोगों ने संतोष को संदिग्ध मानकर रामसर पुलिस को सूचना दी. इसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे थाने ले जाकर पूछताछ की और उसकी स्थिति को समझा.

