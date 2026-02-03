ETV Bharat / state

जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में विवाद : FIR में डाला मृत महिला का नाम , जानें पूरा मामला

बाड़मेर : जिले में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में हुए झगड़े के बाद मामला थाने तक पहुंच गया. इस घटना में एक पक्ष की शिकायत पर दूसरे पक्ष के खिलाफ एससी एसटी एक्ट सहित गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई. इसमे हैरान करने वाली बात यह है कि एफआईआर में एक बुजुर्ग का महिला का भी नाम शामिल था, जिनकी मृत्यु 2018 मे हो चुकी है. हालांकि पुलिस के संज्ञान में आने के बाद एफआईआर से महिला का नाम हटा दिया.

एसपी नरेंद्र सिंह मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के धनाऊ थाना क्षेत्र में जमीन को लेकर दो पक्षो में झगड़ा हुआ. जिसके संबंध में थाने में दो प्रकरण दर्ज गए. जिसका अनुसंधान सीईओ चोहटन ने किया. उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों में कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. एक पक्ष से 6 और दूसरे से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. प्रकरण संख्या 01/ 2026 में दर्ज था, जिसमे दौली देवी जो मृतक थी उसका नाम दर्ज करवाया था उसे हटा लिया गया है. मामले की जांच एएसपी नितेश आर्य को दी गई है. इस जमीन विवाद के मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है.