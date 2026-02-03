ETV Bharat / state

जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में विवाद : FIR में डाला मृत महिला का नाम , जानें पूरा मामला

मृत्यु प्रमाण पत्र पेश करने के बाद पुलिस ने नाम हटाया और गलती स्वीकार की.

ग्रामीणों का प्रदर्शन
ग्रामीणों का प्रदर्शन (फोटो ईटीवी भारत बाड़मेर)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 3, 2026 at 1:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बाड़मेर : जिले में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में हुए झगड़े के बाद मामला थाने तक पहुंच गया. इस घटना में एक पक्ष की शिकायत पर दूसरे पक्ष के खिलाफ एससी एसटी एक्ट सहित गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई. इसमे हैरान करने वाली बात यह है कि एफआईआर में एक बुजुर्ग का महिला का भी नाम शामिल था, जिनकी मृत्यु 2018 मे हो चुकी है. हालांकि पुलिस के संज्ञान में आने के बाद एफआईआर से महिला का नाम हटा दिया.

एसपी नरेंद्र सिंह मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के धनाऊ थाना क्षेत्र में जमीन को लेकर दो पक्षो में झगड़ा हुआ. जिसके संबंध में थाने में दो प्रकरण दर्ज गए. जिसका अनुसंधान सीईओ चोहटन ने किया. उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों में कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. एक पक्ष से 6 और दूसरे से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. प्रकरण संख्या 01/ 2026 में दर्ज था, जिसमे दौली देवी जो मृतक थी उसका नाम दर्ज करवाया था उसे हटा लिया गया है. मामले की जांच एएसपी नितेश आर्य को दी गई है. इस जमीन विवाद के मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है.

दो पक्षों में विवाद (वीडियो ईटीवी भारत बाड़मेर)

इसे भी पढ़ें: महाराष्ट्र का युवक जयपुर में अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार, पांच पिस्टल और 29 कारतूस जब्त

इस मामले में एक पक्ष ग्रामीणों के साथ ने जिला मुख्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच की मांग की है. पीड़ित पक्ष के खियाराम ने बताया कि वर्ष 2024 में मूलाराम ने एक प्लॉट खरीदा था. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि एक व्यापारी इस जमीन को हड़पना चाहता है. उसने ही एससी एसटी के लोगों को भेजकर झगड़ा करवा दिया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने एकतरफा कार्रवाई की.

उन्होंने बताया 2018 में बुजुर्ग दौली देवी की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनका नाम भी एफआईआर में दर्ज किया गया. पुलिस ने शुरू में उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की और परिवार पर पुलिस ने दबाव बनाया. लेकिन परिजनों और ग्रामीणों ने बताया कि महिला की मौत सालों पहले हो चुकी है. मृत्यु प्रमाण-पत्र पेश करने के बाद पुलिस ने नाम हटाया और गलती स्वीकार की.

TAGGED:

DHANAU POLICE STATION
FIR में मृत महिला का नाम
FIR
DEATH WOMEN NAME IN FIR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.