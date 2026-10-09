प्रमोशन की दौड़ में हारा ASI, हार्ट अटैक से मौत की आशंका
बाड़मेर पुलिस के गिराब थाने में पदस्थापित सहायक पुलिस निरीक्षक दुर्गाराम सब-इंस्पेक्टर की परीक्षा देने के लिए आए हुए थे.
Published : October 9, 2026 at 3:39 PM IST
जोधपुर: शहर के आरपीटीसी में शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान दौड़ लगाते समय एक ASI की मौत हो गई. मौत हार्ट अटैक से होने की आशंका जताई जा रही है. उसके शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. परिजनों के पहुंचने पर शव को सौंपा जाएगा.
दुर्गाराम पुत्र भल्लाराम, निवासी नेतराड़, पुलिस थाना चौहटन, जिला बाड़मेर के रहने वाले थे. वर्तमान में बाड़मेर पुलिस में पदस्थापित थे. मौत की सूचना पर जोधपुर पहुंचे दुर्गाराम के रिश्तेदार सताराम भील ने बताया कि गुरुवार को ही वो टेस्ट के लिए जोधपुर आए थे. उनके दो पुत्र हैं. 1996 में पुलिस में भर्ती हुए थे.
एएसआई दुर्गाराम जोधपुर प्रमोशन ट्रेनिंग के लिए गए हुए थे. इस दौरान अचानक तबियत बिगड़ने से उनका निधन हुआ है. -आदेश कुमार, गिराब थानाधिकारी.
यह है पूरा मामला : बाड़मेर पुलिस के गिराब थाने में पदस्थापित सहायक पुलिस निरीक्षक दुर्गाराम (50) सब इंस्पेक्टर की परीक्षा देने के लिए आए हुए थे. शुक्रवार को आरपीटीसी में सुबह दौड़ करते समय अचानक निढाल होकर गिर पड़े. इसके बाद वहां मौजूद पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया. इसके बाद पुलिसकर्मी उसे लेकर चन्द्र मंगल अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों की जांच में उसके शरीर में पल्स नहीं आ रही थी. उसे सीपीआर देने पर कुछ हलचल हुई तो उसे बाद में सरकारी अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
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2 KM की दौड़ होती है परीक्षा में : पुलिस में SI पद पर प्रमोशन के लिए फिजिकल टेस्ट के तहत अभ्यर्थियों को 2 किमी की दौड़, फिजिकल ट्रेनिंग, परेड और वेपन एक्सरसाइज करवाई जाती है. शुक्रवार सुबह दौड़ हो रही थी. इसमें पास होने के बाद आगे की अहर्ता हासिल करनी होती है. इसके बाद साक्षात्कार होता है और पदोन्नति होती है. दुर्गाराम सुबह साथ बजे RPTC (राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर) पहुंचे थे. इसके बाद दौड़ में शामिल हुए थे. दौड़ पूरी होते-होते हादसा हो गया. दौड़ के बाद पीटी होनी थी.
लोगों को लाइफस्टाइल बदलनी चाहिए : हार्ट अटैक से मौतों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है. डॉक्टरों का कहना है कि लोगों को अपनी लाइफस्टाइल बदलनी चाहिए. एमडीएम के अधीक्षक डॉ. विकास राजपुरोहित ने बताया कि बढ़ती उम्र के साथ प्रतिदिन व्यायाम और नियमित फिजिकल एक्टिविटी से स्वस्थ्य रहा जा सकता है.