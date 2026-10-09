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प्रमोशन की दौड़ में हारा ASI, हार्ट अटैक से मौत की आशंका

शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान ASI की मौत ( Source : Social Media )

जोधपुर: शहर के आरपीटीसी में शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान दौड़ लगाते समय एक ASI की मौत हो गई. मौत हार्ट अटैक से होने की आशंका जताई जा रही है. उसके शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. परिजनों के पहुंचने पर शव को सौंपा जाएगा.

दुर्गाराम पुत्र भल्लाराम, निवासी नेतराड़, पुलिस थाना चौहटन, जिला बाड़मेर के रहने वाले थे. वर्तमान में बाड़मेर पुलिस में पदस्थापित थे. मौत की सूचना पर जोधपुर पहुंचे दुर्गाराम के रिश्तेदार सताराम भील ने बताया कि गुरुवार को ही वो टेस्ट के लिए जोधपुर आए थे. उनके दो पुत्र हैं. 1996 में पुलिस में भर्ती हुए थे.