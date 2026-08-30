ETV Bharat / state

नगर निकाय चुनाव 2026 : कांग्रेस और RLP ने जारी की प्रत्याशियों की पहली सूची, भाजपा ने नहीं खोले पत्ते

बाड़मेर नगर परिषद के 55 वार्डों में से कांग्रेस ने पहली सूची में 40 वार्डों में प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है.

नगर निकाय चुनाव 2026
नगर निकाय चुनाव 2026 (फोटो ईटीवी भारत बाड़मेर)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 30, 2026 at 8:44 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बाड़मेर : नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मिया तेज हो गई है. प्रत्याशियों की सूची जारी करने में कांग्रेस ने बाजी मारते हुए शनिवार रात को बाड़मेर में अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है. जबकि भाजपा अब तक अपने प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं कर पाई है. वही आरएलपी ने भी 11 वार्डों में अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी की है.

कांग्रेस के प्रभारी मोहन डांगर ने शनिवार देर रात को बाड़मेर में कांग्रेस के प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है. बाड़मेर नगर परिषद के 55 वार्डों में से कांग्रेस ने पहली सूची में ही 40 वार्डों में प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करते हुए सूची जारी कर दी है. इसमें पूर्व सभापति दीपक माली को कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाते हुए चुनावी मैदान में उतारा है. हालांकि उनका वार्ड बदल दिया गया है और वे वॉर्ड 19 से चुनाव लड़ेंगे. कांग्रेस जिलाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह गोदारा ने शनिवार दोपहर में ही बता दिया था कि सूची तैयार है लेकिन कुछ नाम पर मंथन चल रहा है.

कांग्रेस ने जारी की प्रत्याशियों की पहली सूची
कांग्रेस ने जारी की प्रत्याशियों की पहली सूची (फोटो ईटीवी भारत बाड़मेर)

इसे भी पढ़ें: निकाय चुनाव 2026: टिकट को लेकर घमासान, भाजपा-कांग्रेस ने अपनाई गोपनीय रणनीति, चुनावी सस्पेंस के पीछे क्या है माजरा

कांग्रेस ने जारी की प्रत्याशियों की पहली सूची
कांग्रेस ने जारी की प्रत्याशियों की पहली सूची (फोटो ईटीवी भारत बाड़मेर)

गोदारा ने इस बात को साफ भी किया था कि दावेदारों के नाम पर पूर्ण सहमति नहीं बनती है तो अलग-अलग सूची जारी की जाएगी. ऐसे में कांग्रेस ने पहली सूची में 55 में से 40 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी. वहीं शेष रहे नाम की सूची कांग्रेस के द्वारा जल्दी जारी की जाएगी. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस लगातार बाड़मेर नगर परिषद में चौथी बार बोर्ड बनाएगी.

आरएलपी ने भी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की
आरएलपी ने भी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की (फोटो ईटीवी भारत बाड़मेर)

भाजपा जिला उपाध्यक्ष रमेश सिंह इंदा ने बताया कि प्रत्याशियों के नाम की सूची जयपुर भेजी गई है. जल्द ही सूची जारी कर दी जाएगी. उन्होंने कहा कि विकास के मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं और उन्होंने दावा किया कि भाजपा नगर परिषद में अपना बोर्ड बनाएगी. हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी इस बार निकाय चुनाव में उतरी है. आरएलपी ने भी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की है पहली सूची में 11 वार्डों में प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है.

इसे भी पढ़ें:निकाय चुनाव: तीन दिन के मंथन के बीच भाजपा ने कहा-अभी नहीं बताएंगे नाम...जानिए कब आएगी लिस्ट

TAGGED:

PANCHAYAT AND LOCAL BODY ELECTIONS
निकाय चुनाव 2026
BARMER MUNICIPAL ELECTION
URBAN LOCAL BODY ELECTIONS 2026
MUNICIPAL BODY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.