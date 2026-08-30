नगर निकाय चुनाव 2026 : कांग्रेस और RLP ने जारी की प्रत्याशियों की पहली सूची, भाजपा ने नहीं खोले पत्ते
बाड़मेर नगर परिषद के 55 वार्डों में से कांग्रेस ने पहली सूची में 40 वार्डों में प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है.
Published : August 30, 2026 at 8:44 AM IST
बाड़मेर : नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मिया तेज हो गई है. प्रत्याशियों की सूची जारी करने में कांग्रेस ने बाजी मारते हुए शनिवार रात को बाड़मेर में अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है. जबकि भाजपा अब तक अपने प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं कर पाई है. वही आरएलपी ने भी 11 वार्डों में अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी की है.
कांग्रेस के प्रभारी मोहन डांगर ने शनिवार देर रात को बाड़मेर में कांग्रेस के प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है. बाड़मेर नगर परिषद के 55 वार्डों में से कांग्रेस ने पहली सूची में ही 40 वार्डों में प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करते हुए सूची जारी कर दी है. इसमें पूर्व सभापति दीपक माली को कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाते हुए चुनावी मैदान में उतारा है. हालांकि उनका वार्ड बदल दिया गया है और वे वॉर्ड 19 से चुनाव लड़ेंगे. कांग्रेस जिलाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह गोदारा ने शनिवार दोपहर में ही बता दिया था कि सूची तैयार है लेकिन कुछ नाम पर मंथन चल रहा है.
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गोदारा ने इस बात को साफ भी किया था कि दावेदारों के नाम पर पूर्ण सहमति नहीं बनती है तो अलग-अलग सूची जारी की जाएगी. ऐसे में कांग्रेस ने पहली सूची में 55 में से 40 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी. वहीं शेष रहे नाम की सूची कांग्रेस के द्वारा जल्दी जारी की जाएगी. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस लगातार बाड़मेर नगर परिषद में चौथी बार बोर्ड बनाएगी.
भाजपा जिला उपाध्यक्ष रमेश सिंह इंदा ने बताया कि प्रत्याशियों के नाम की सूची जयपुर भेजी गई है. जल्द ही सूची जारी कर दी जाएगी. उन्होंने कहा कि विकास के मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं और उन्होंने दावा किया कि भाजपा नगर परिषद में अपना बोर्ड बनाएगी. हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी इस बार निकाय चुनाव में उतरी है. आरएलपी ने भी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की है पहली सूची में 11 वार्डों में प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है.
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