मुमुक्षु संतोष मालू की घर से हुई भावुक विदाई, लिखा- दासी नहीं रानी बनने जा रही हूं!

सांसारिक जीवन को छोड़कर संयम जीवन के पथ पर संतोष ( ETV Bharat Barmer )

परिवार की इकलौती बेटी : मुमुक्षु संतोष मालू ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि वह अपने परिवार की इकलौती बेटी हैं. उनके दो भाई हैं और एक चचेरा भाई है. पिता रतनलाल मालू व्यापार करते हैं, जबकि माता सुशीला देवी गृहणी हैं. संतोष ने बताया कि वह बी.कॉम तक पढ़ाई कर चुकी हैं और आगे एम.कॉम करने का सपना था, लेकिन कोरोना काल में हुए आचार्य भगवंत के बाड़मेर चातुर्मास के बाद जीवन को नई दिशा मिल गई. इससे पहले दीक्षा के भाव मन में नहीं थे, लेकिन तपस्या करना अच्छा लगता था.

मुमुक्षु भावुक विदाई : घर की इकलौती बेटी को संयम पथ पर विदा करते समय दादी, माता-पिता, चाचा-चाची, भाइयों सहित पूरा परिवार भावुक नजर आए. इस दौरान संतोष में परंपराओं के अनुसार घर की दीवार पर लिखा कि 'दासी नहीं, रानी बनने जा रही हूं'. इसके बाद सांसारिक सुखों की तमाम चीजों को ठुकराते हुए वह घर से बाहर के लिए रवाना हुई.

बाड़मेर : बीकॉम तक पढ़ाई कर चुकी संतोष मालू 5 मार्च को जैसलमेर में सांसारिक जीवन को छोड़कर संयम जीवन के पथ को अंगीकार कर जैन दीक्षा ग्रहण करेंगी. इसके चलते सोमवार रात को बाड़मेर निवास पर विदाई कार्यक्रम आयोजित किया गया. मुमुक्षु संतोष को विदा करने के लिए निवास पर बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग पहुंचे. यहां पर संतोष को उसके माता-पिता सहित पूरे परिवार ने विधि विधान के साथ विदा किया.

तीन भाइयों की अकेली बहन हैं संतोष (ETV Bharat Barmer)

संतोष ने बताया कि 4 साल के वैराग्य काल मे गुरुकुल वास 8 माह का है. इस दौरान करीबन दो हजार किलोमीटर का पैदल विहार सहित तप-तपस्या, साधना आदि कर चुकी है. दीक्षा के लिए पापा रतनलाल मालू ने जल्द ही अनुमति दे दी, लेकिन मां सुशीला देवी ने नहीं दी थी. उन्हें मनाने में काफी समय लगा. इस चातुर्मास में गुरुवर से दीक्षा का मुहूर्त मिला. 5 मार्च को जैसलमेर में खरतरगच्छाधिपति, आचार्य भगवन्त श्री जिनमणिप्रभ सूरीश्वरजी मारासा के करकमलों से प्राप्त होगी. जैसलमेर में चादर महोत्सव भी होना है. इसके लिए सैकड़ों जैन साधु-संत आए हुए हैं तो उन सभी के पावन सानिध्य में दीक्षा मिल रही है.

माता-पिता से आशीर्वाद लेती संतोष (ETV Bharat Barmer)

'दासी नहीं रानी बनने जा रही हूं!': संतोष ने कहा कि सांसारिक जीवन में दिखने वाला सुख क्षणिक होता है, जबकि वास्तविक सुख केवल संयम में ही है. यह मनुष्य और खासकर जैन समाज में जन्म मिलना सौभाग्य की बात है. इस जीवन में कुछ करेंगे तभी आगे के भाव सुधरेंगे. उन्होंने एक सवाल के जवाव में कहा कि सोशल मीडिया पर सिर्फ दिखावा है, बाकी कुछ नहीं है. युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि जीवन मे दीक्षा ग्रहण करें या न करें, लेकिन एक अच्छे सावक-सेविका जरूर बनें. घर से विदाई लेते समय लिखा 'दासी नहीं रानी बनने जा रही हूं!'.

'दासी नहीं रानी बनने जा रही हूं' (ETV Bharat Barmer)

उन्होंने कहा कि लोगों की सोच है कि शादी करेंगे तो ही रानी बनेंगी और इधर यानी संयम पर दासी बनेंगी, जबकि ऐसा नहीं है. प्रभु के मार्ग पर हमेशा रानियां ही होती हैं, कोई दासी नहीं होती है. मुमुक्षु ने कहा कि वह दीक्षा ग्रहण करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. अब सिर्फ 5 मार्च का इंतजार है ताकि दीक्षा मिल सके. अंत में उन्होंने कहा कि सभी लोग मुझे इतना आशीर्वाद जरूर दें ताकि मेरा संयम जीवन अच्छा हो.