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मुमुक्षु रुचिका मालू ने चुना संयम का कठिन पथ, 20 सितंबर को नागौर में लेंगी दीक्षा, गर्ल्स कॉलेज की रह चुकी हैं उपाध्यक्ष

बाड़मेर की बेटी रुचिका ने सांसारिक जीवन को छोड़कर आध्यात्मिकता मार्ग चुना है. पढ़िए छगन सिंह की रिपोर्ट...

बाड़मेर की मुमुक्षु रुचिका मालू
बाड़मेर की मुमुक्षु रुचिका मालू (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 18, 2026 at 9:45 PM IST

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बाड़मेर : सीए बनने के सपने के साथ एमए तक पढ़ाई कर चुकी बाड़मेर की बेटी 30 साल की रुचिका मालू ने सांसारिक जीवन की दौड़ से अलग संयम की राह को चुना है. बचपन से ही धर्म के प्रति विशेष लगाव रखने वाली मुमुक्षु रुचिका अब संयम के कठिन जीवन को धारण कर अपनी नई पहचान बनाने जा रही हैं. 20 सितंबर को नागौर जिले के लाडनू में वह श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ के युगप्रधान आचार्य महाश्रमणजी से दीक्षा ग्रहण करेंगी.

बाड़मेर शहर निवासी मुमुक्षु रुचिका मालू ने बताया कि परिवार से ही धर्म को लेकर संस्कार मिले हैं और यह मेरा सौभाग्य है. परिवार ने बचपन से लेकर अब तक धर्म की राह दिखाई और बताया कि जीवन में कुछ भी कार्य करो, लेकिन धर्म का होना जरूरी है. बचपन में जब कभी सामायिक (आत्मचिंतन ध्यान) नहीं करती थी तो मम्मी से डांट खानी पड़ती थी. वह कभी कमरे में बंद करके कहती थी कि पहले सामायिक पूरी करो. इसके साथ ही उनके दादा और पापा हर रोज मंदिर ले जाते थे. इस प्रकार बचपन से ही घर परिवार से धर्म को लेकर संस्कार मिले हैं.

मुमुक्षु रुचिका मालू ने चुना संयम का कठिन पथ. (ETV Bharat jaipur)

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माता-पिता में होते थे मतभेद : रुचिका ने बताया कि उनके दादा और पापा चाहते थे कि घर से कोई दीक्षित बने, लेकिन मम्मी इससे सहमत नहीं थीं. इस विषय पर पापा और मम्मी के बीच अक्सर मतभेद हो जाते थे. समय के साथ मम्मी भी इस बात को समझ गईं कि जीवन में संयम से बढ़कर कुछ नहीं है. परिवार में सब सहमत थे, लेकिन दादी इस बात पर राजी नहीं थी कि वो दीक्षा लें. वह नहीं चाहती थी कि सभी लोग घर में सुख-सुविधाओं में रहें और पोती संयम जैसे कठिन पथ पर जाए.

मुमुक्षु रुचिका मालू के बारे में जानें
मुमुक्षु रुचिका मालू के बारे में जानें (ETV Bharat GFX)

दादी ने सपने में दी अनुमति : उन्होंने बताया कि दीक्षा की आज्ञा के लिए जब कभी दादी को मनाने का प्रयास करते तो उनकी तबीयत खराब हो जाती. ऐसे में मन में डर लगा रहता था कि कहीं उन्हें कुछ न हो जाए. इसके चलते उनके सामने इस बात का जिक्र करना ही छोड़ दिया. रुचिका ने बताया कि वर्ष 2021 में दादी का देहावसान हो गया. उनकी मृत्यु के कुछ दिन बाद ही अचानक सपना आया कि उन्होंने दीक्षा की अनुमति दी. इसके साथ ही पूरे परिवार की अनुमति से दीक्षा लेने का फैसला किया.

माता-पिता और तीनों बहनों के साथ रुचिका
माता-पिता और तीनों बहनों के साथ रुचिका (ETV Bharat Barmer)

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चार बहनों में सबसे बड़ी : मुमुक्षु रुचिका मालू ने बताया कि परिवार में दादा मेवाराम मालू, पिता रुपेश व्यापारी, माता लीला देवी गृहणी हैं. घर में चार बहने हैं और वह सबसे बड़ी हैं. परिवार संयुक्त है, जिसमें ताऊ-ताई और उनके बच्चे भी साथ रहते हैं. उन्होंने एमए तक पढ़ाई की है. चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का सपना था, लेकिन शुरू से ही लक्ष्य तय था कि यह सांसारिक मोह माया और दिखावटी जीवन नहीं जीना है और दीक्षा लेनी है. उन्होंने कहा कि सीए का एक अर्थ चरित्र आंगीकार का भी होता है, जो अब करने जा रही हूं.

दादाजी के साथ रुचिका
दादाजी के साथ रुचिका (ETV Bharat Barmer)

छात्र राजनीति में भी रहीं सक्रिय : रुचिका की पढ़ाई बाड़मेर के स्कूल और कॉलेज में हुई है. वो पढ़ाई के साथ-साथ छात्र राजनीति में भी सक्रिय रही हैं. उन्होंने बताया कि गर्ल्स कॉलेज में छात्रसंघ जीतकर वर्ष 2015-16 में उपाध्यक्ष रह चुकी हैं. चुनाव में प्रतिद्वंद्वी उनकी फ्रेंड थी, जो चुनाव हार गई थी. इस बात का उन्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो कभी किसी को दुख नहीं देना चाहती थीं. रुचिका का पढ़ाई के साथ ही बचपन से ही धर्म के प्रति खास जुड़ाव था.

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5 साल तक ज्ञान अर्जित किया : उन्होंने बताया कि 5 साल तक लाडनू के परमार्थिक शिक्षण संस्थान में रहकर आध्यात्मिक व धार्मिक ज्ञान अर्जित किया. कई तप, तपस्या और विहार करने का अवसर मिला. उन्होंने बताया कि उन्हें वैसे तो सर्दी से एलर्जी होती है, लेकिन एक बार भारी ठंड के बीच 4 दिन में 100 किलोमीटर का विहार किया और गुरु कृपा से स्वास्थ्य भी ठीक रहा. उन्होंने कहा कि जीवन में संस्कारों का होना बेहद जरूरी है, इसलिए अपने संस्कारों को कभी नहीं भूलें और धर्म से जुड़े रहें.

जाने से पहले सभी का जताया आभार
जाने से पहले सभी का जताया आभार (ETV Bharat Barmer)

दुख तो है, लेकिन खुशी ज्यादा है : बहन श्रद्धा मालू बताती हैं कि घर में शुरू से ही धार्मिक माहौल रहा है. परिवार में हमेशा अच्छे संस्कार मिले हैं. आज बड़ी बहन रुचिका मालू दीक्षा ग्रहण करने गई है. इतने सालों तक साथ रहे तो बिछड़ने का गम तो है. गर्व भी है कि वह संयम के जीवन में आगे बढ़ने जा रही है. ये पूरे परिवार के लिए बहुत भावुक समय है. श्रद्धा ने बचपन से जुड़ा एक किस्सा सुनाया. उन्होंने बताया कि बचपन में खेलते समय वो टैंक में गिर गई थी. उस समय वहां कोई नहीं था, लेकिन रुचिका ने भाग कर दादी को बुलाया और टांके से बाहर निकाला. इस तरह बहन ने नया जीवन दिया.

विदाई के समय परिवार के साथ भावुक पल
विदाई के समय परिवार के साथ भावुक पल (ETV Bharat Barmer)

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परिवार के लिए गर्व की बात: दादा मेवाराम मालू बताते हैं कि रुचिका बचपन से हर क्षेत्र में होनहार रही है. शिक्षा और धार्मिक विषयों को लेकर कई पुरस्कार जीते और कॉलेज लाइफ में वह छात्रसंघ का चुनाव जीतकर उपाध्यक्ष भी बनी थी. हमेशा उसे अच्छे संस्कार और धर्म के प्रति प्रेरित किया. जिस तरह से सांसारिक जीवन में वह आगे बढ़ी उसी प्रकार संयम जीवन में खूब आगे बढ़े. ताऊ के बेटे गौरव मालू बताते हैं कि उसके साथ बचपन की खूब यादें हैं. वह अब दीक्षा लेने जा रही है तो सबको खुशी है. पड़ोस में रहने वाले संजय कुमार बताते हैं कि रुचिका का व्यवहार सबके प्रति अच्छा है. यह सभी के लिए गौरव का पल है कि आज वह दीक्षा ग्रहण करने गई.

परिवार वालों ने दी विदाई
परिवार वालों ने दी विदाई (ETV Bharat Barmer)

परिवार के लिए भावुक पल : आगामी 20 सितंबर को नागौर जिले के लाडनूं में आचार्यश्री महाश्रमण से मुमुक्षु रुचिका मालू दीक्षा ग्रहण करेंगी. इसके लिए बाड़मेर स्थित निवास से उन्हें विधि-विधान के साथ विदाई दी गई. रुचिका मालू ने घर से विदा होते समय सफेद रुमाल पर लाल रंग से हाथों की छाप छोड़ते हुए लिखा कि 'अब तक शरीर और नाम का साथ था, अब आगे आत्मा के साथ रहना है'. विदाई के यह पल परिवारों और उनके परिचितों के लिए भावुक रहे. उनकी बहनें गले लगकर फूट-फूट रोने लगीं. वहीं, बुजुर्ग दादा अपनी पोती को गुरु की आज्ञा का पालन करने का पाठ पढ़ाते दिखे.

सफेद रुमाल पर लाल रंग से हाथों की छाप और एक संदेश
सफेद रुमाल पर लाल रंग से हाथों की छाप और एक संदेश (ETV Bharat Barmer)

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