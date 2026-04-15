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बाड़मेर सांसद उम्मेदाराम ने जनता को बताया मालिक और मिलने आने वालों से यह क्या 'मांग' बैठे...जानिए

बाड़मेर: स्थानीय सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने बुधवार को कहा कि अपने लोगों का सम्मान नहीं करते बल्कि अपनापन जताया जाता है. लोकतंत्र में नेता नहीं बल्कि जनता मालिक है. उन्होंने मिलने आने वालों से आग्रह किया कि 'मेरे पास जब भी आए, गुलदस्ते-साफे या उपहार ना लाएं. इसके बजाय अपने विचार, सुझाव और भावनाएं लेकर आइए'. बेनीवाल ने कहा कि उनके घर के दरवाजे जनता के लिए हमेशा खुले हैं.

बाड़मेर-जैसलमेर सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट में यह संदेश दिया. बेनीवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, 'मेरे प्रिय संसदीय परिवार व अन्य क्षेत्रों से पधारने वाले तमाम शुभचिंतकों एवं समर्पित साथियों, अक्सर आप सभी जब किसी कार्यवश या भेंट के लिए निवास पर पधारते हैं तो बड़े प्रेम से गुलदस्ते, साफे या उपहार लाते हैं. यह आपके अपनत्व का प्रतीक है, परंतु आप सभी मेरे अपने हैं. उन्होंने कहा कि परिजन अपने लोगों का सम्मान नहीं करते, अपनापन जताते हैं'.

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