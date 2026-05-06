बाड़मेर: गिरल लिग्नाइट माइन्स के आगे चल रहे धरना प्रदर्शन में शामिल हुए विधायक भाटी, धरना स्थल पर गुजारी रात
विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने कहा कि वे जनता का साथ नहीं छोड़ेंगे. जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी.
Published : May 6, 2026 at 9:59 AM IST
बाड़मेर: गिरल लिग्नाइट माइन्स को लेकर संघर्ष गरमा गया है. राजस्थान स्टेट माइन्स एंड मिनरल्स लिमिटेड (RSMML) की खदानों में काम करने वाले स्थानीय युवाओं को नौकरी से निकाले जाने के विरोध में पिछले 25 दिनों से धरना जारी है. भीषण गर्मी में तपते हुए ये श्रमिक अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं. अब उन्हें शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी का साथ मिल गया है. मंगलवार को विधायक धरना स्थल पर पहुंचे और रात वहीं गुजारी. उन्होंने कहा कि यह केवल नौकरी का नहीं, बल्कि सम्मान और अधिकारों का सवाल है. भाटी ने जमीन अधिग्रहण का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जिनकी जमीन ली गई, उन्हें रोजगार से वंचित किया जा रहा है. 20-20 साल से काम कर रहे लोगों को अचानक निकालना अन्याय है. उन्होंने सुरक्षा मानकों की अनदेखी और खुले में माइनिंग पर भी सवाल खड़े किए. विधायक ने स्पष्ट किया कि मांगें पूरी होने तक संघर्ष जारी रहेगा, चाहे जेल जाना पड़े.
विधायक भाटी ने कहा कि युवाओं के साथ अन्याय किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह केवल वेतन या सुविधाओं का मुद्दा नहीं, बल्कि मेहनतकशों के सम्मान और अधिकारों की लड़ाई है. भीषण गर्मी में 25 दिनों से संघर्ष कर रहे श्रमिकों के साहस को सलाम करते हुए उन्होंने कहा कि यह संघर्ष समाज के लिए मिसाल है. भाटी ने खदान क्षेत्र में पुराने जमीन अधिग्रहण का जिक्र करते हुए कहा कि विकास के नाम पर हजारों बीघा जमीन ली गई, लेकिन आज स्थानीय लोगों को रोजगार और सम्मान से वंचित किया जा रहा है. उन्होंने सुरक्षा एवं स्थानीय कर्मचारियों को हटाए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि 20-20 साल से काम कर रहे लोगों को अचानक निकाल देना अन्याय है.
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रोजगार में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता जरूरी: उन्होंने सुरक्षा मानकों की अनदेखी, खुले में माइनिंग और खेतों में डंपिंग पर भी आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि 8 घंटे की ड्यूटी, स्थानीय लोगों को प्राथमिकता, उचित वेतन, बोनस और मूलभूत सुविधाओं सहित सभी मांगें कानून सम्मत हैं. विधायक भाटी ने कहा कि क्षेत्र की जनता उनका अपना परिवार है और वे किसी भी कीमत पर अपने लोगों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे. उन्होंने कहा कि जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी. चाहे कितने दिन क्यों न लग जाएं, हम पीछे नहीं हटेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि जरूरत पड़ी तो वे हर प्रकार का संघर्ष करने को तैयार हैं, यहां तक कि जेल जाने से भी पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन अपने क्षेत्र के लोगों को बीच में नहीं छोड़ेंगे. बुधवार सुबह से भी वे धरना स्थल पर डटे हुए हैं.