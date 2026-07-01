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धूप, धूल, बारिश, गलन...लोहे की जंजीर से 3 साल पेड़ से बंधे रहे नखताराम, फिर ऐसे मिली नई जिंदगी

नखताराम की पहले और अब की तस्वीर ( श्योर संस्था बाड़मेर )

बाड़मेर : तीन साल लोहे की जंजीरों से जकड़े रहे 68 वर्षीय नखताराम को नई जिंदगी मिली है. मानसिक स्वास्थ्य खराब होने के कारण करीब 3 वर्षों तक पेड़ से बंधे रहे, लेकिन आज वह पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं. स्वस्थ होने की मंशा से इस बुजुर्ग ने सकारात्मक व्यवहार दिखाया और कुड़ला के मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह के डॉक्टर्स व स्टाफ ने भी उनकी पूरी मदद की. जिले के चौहटन क्षेत्र के देदूसर निवासी 68 वर्षीय नखताराम के परिवार में पत्नी और 9 बेटियां हैं, जिनमें से 7 बेटियों की शादी हो चुकी है. नखताराम मजदूरी करके अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे. इस बीच वह डोडा पोस्त के नशे के आदी हो गए, जिससे घर की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई. वे बात-बात पर क्रोधित होने लगे, लड़ाई-झगड़ा करने लगे और आस-पड़ोसियों पर शक करने लगे. चिंता में रहने के कारण धीरे-धीरे उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया. इसी बीच पति-पत्नी में झगड़ा हुआ और उन्होंने पत्नी को मारने की धमकी दे दी. पढे़ं. खुदा की सबसे बड़ी ईदी: 16 साल बाद बेटों से मिली मां...अपना घर आश्रम में मिलन बुरी अवस्था में लाया गया था गृह : लगातार हालात बिगड़ने पर गांव वालों और उनकी पत्नी-बेटी ने उन्हें पेड़ से बांध दिया. तीन साल तक नखताराम पेड़ के नीचे बंधे रहे. छोटी बेटियां दूर से रोटी-पानी देती थीं. इसी तरह बरसात, गर्मी, सर्दी सब पेड़ के नीचे ही बिताई. जनवरी 2026 में श्योर संस्थान ने नखताराम के परिवार को कुड़ला में मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह खुलने की जानकारी दी.