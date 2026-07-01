धूप, धूल, बारिश, गलन...लोहे की जंजीर से 3 साल पेड़ से बंधे रहे नखताराम, फिर ऐसे मिली नई जिंदगी

धूप, धूल, बारिश, गलन...लोहे की जंजीर से 3 साल पेड़ से बंधे रहे नखताराम, फिर ऐसे मिली नई जिंदगी
अब नखताराम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं. अपने सारे काम खुद करते हैं. वे पुनर्वास गृह की हर गतिविधि में भाग लेते हैं.
Published : July 1, 2026 at 12:18 PM IST
बाड़मेर : तीन साल लोहे की जंजीरों से जकड़े रहे 68 वर्षीय नखताराम को नई जिंदगी मिली है. मानसिक स्वास्थ्य खराब होने के कारण करीब 3 वर्षों तक पेड़ से बंधे रहे, लेकिन आज वह पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं. स्वस्थ होने की मंशा से इस बुजुर्ग ने सकारात्मक व्यवहार दिखाया और कुड़ला के मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह के डॉक्टर्स व स्टाफ ने भी उनकी पूरी मदद की.
जिले के चौहटन क्षेत्र के देदूसर निवासी 68 वर्षीय नखताराम के परिवार में पत्नी और 9 बेटियां हैं, जिनमें से 7 बेटियों की शादी हो चुकी है. नखताराम मजदूरी करके अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे. इस बीच वह डोडा पोस्त के नशे के आदी हो गए, जिससे घर की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई. वे बात-बात पर क्रोधित होने लगे, लड़ाई-झगड़ा करने लगे और आस-पड़ोसियों पर शक करने लगे. चिंता में रहने के कारण धीरे-धीरे उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया. इसी बीच पति-पत्नी में झगड़ा हुआ और उन्होंने पत्नी को मारने की धमकी दे दी.
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बुरी अवस्था में लाया गया था गृह : लगातार हालात बिगड़ने पर गांव वालों और उनकी पत्नी-बेटी ने उन्हें पेड़ से बांध दिया. तीन साल तक नखताराम पेड़ के नीचे बंधे रहे. छोटी बेटियां दूर से रोटी-पानी देती थीं. इसी तरह बरसात, गर्मी, सर्दी सब पेड़ के नीचे ही बिताई. जनवरी 2026 में श्योर संस्थान ने नखताराम के परिवार को कुड़ला में मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह खुलने की जानकारी दी.
उपचार और संवाद से हालत में सुधार : इसके बाद परिजन 10 लोगों के साथ नखताराम को गृह लेकर आए. उस समय उसके पैर में लोहे की जंजीर बंधी थी. गंदे कपड़े, बड़ी दाढ़ी-बाल, बढ़े नाखून, पैर में घाव और जंजीर के निशान थे. यहां पर स्टाफ टीम की ओर से समय-समय पर संवाद, चर्चा, मेडिकल जांच, इलाज और मिलनसार व्यवहार से उनका भावात्मक लगाव बढ़ाया गया. इस कार्य में अनिल शर्मा, जरीना सियोल, माधोसिह, संतोष, जमना, शंकरलाल, विमला की ओर से नियमित परामर्श किया गया.
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उन्हें हर दिन स्नान करवाया, नए कपड़े दिए, घाव पर मलहम-पट्टी की. धीरे-धीरे घाव ठीक हुए और नखताराम का विश्वास बढ़ता गया. डॉक्टर से जांच कराकर तीन माह तक उपचार भी किया गया. अब नखताराम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं. अपने सारे काम खुद करते हैं. वे पुनर्वास गृह की हर गतिविधि में भाग लेते हैं. व्यावसायिक गतिविधि में सेवइयां बनाते हैं और अन्य साथियों का सहयोग करते हैं. उनमें भावात्मक रूप से बहुत बदलाव आया है.
मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहयोग से स्वयंसेवी संस्थान सोसायटी टु अपलिफ्ट रूरल इकोनॉमी (श्योर), बाड़मेर की ओर से 1 जुलाई 2025 से कुड़ला में संचालित हो रहा है. मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह यानी ऐसा गृह जिसमें बेघर, वृद्धजन, कामकाजी महिला एवं असहाय निराश्रित व्यक्ति निवास करते हैं.
नखताराम गृह में लोहे की जंजीरों में बंधकर आया था, तब मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी. मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह के स्टाफ ने पूरी मेहनत से उनको ठीक करने में पूरी भूमिका निभाई. आज नखताराम उन जंजीरों से पूरी तरह मुक्त हो चुका है और स्वस्थ होकर दूसरे सहभागियों का भी ध्यान रखता है. : डॉ. लता कच्छवाहा, संस्था संयुक्त सचिव