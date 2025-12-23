रील स्टार विवाद : टीना डाबी बोलीं- मामले को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, ABVP ने की ये मांग
कलेक्टर टीना डाबी को रील स्टार कहने पर विवाद. एबीवीपी राष्ट्रीय मंत्री ननोमा ने कहा- विद्यार्थियों के हित में संघर्ष जारी रहेगा.
Published : December 23, 2025 at 9:40 PM IST
बाड़मेरः एमबीसी कॉलेज फीस बढ़ोतरी के विरोध प्रदर्शन के दौरान बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी को रील स्टार कहने के आरोप में एबीवीपी के पदाधिकारियों को हिरासत में लेकर छोड़ने का मामला चर्चा में है. इस बीच अभाविप के राष्ट्रीय मंत्री हर्षित ननोमा ने बयान जारी करके कहा कि बाड़मेर प्रशासन द्वारा छात्र चेतना को कुचलने का प्रयास अत्यंत निंदनीय है. हम जिला प्रशासन से अपेक्षा करते हैं कि वह 'लाठ-साहबी' छोड़कर संवेदनशील और न्यायोचित रवैया अपनाए.
अभाविप बाड़मेर की जिला संयोजिका दीपू चौहान ने कहा कि महाविद्यालय में अनैतिक शुल्क वृद्धि के खिलाफ हमारा विरोध प्रदर्शन पूर्णतः शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक था. महाविद्यालय प्रशासन ने स्वयं वार्ता के दौरान यह स्वीकार किया कि हमारी मांगें न्यायसंगत हैं. इसके बावजूद यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है कि शुल्क वृद्धि जैसी मूल समस्या के समाधान पर ध्यान देने के बजाय केवल व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को आहत होने का विषय बनाकर हमें चार घंटे से अधिक थाने में बैठाया गया और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया.
एक जिला प्रशासनिक अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह विद्यार्थियों के बीच संवाद, संवेदनशीलता और समाधान का उदाहरण प्रस्तुत करे, न कि अपनी व्यक्तिगत छवि के नाम पर लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने का प्रयास करे. एबीवीपी का कहना है कि जब तक फीस वृद्धि वापस नहीं ली जाती, तब तक उनका शांतिपूर्ण विरोध जारी रहेगा.
यह है मामला : शनिवार को एमबीसी कन्या महाविद्यालय की छात्राएं कॉलेज की फीस में बढ़ोतरी के विरोध में कॉलेज गेट पर ताला लगाकर सड़क पर धरना प्रदर्शन कर रही थीं. इस दौरान कॉलेज प्राचार्य, पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने छात्राओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन छात्राएं विश्वविद्यालय के फीस बढ़ोतरी के फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग पर अड़ी रहीं. हालांकि, बाद में प्रशासन के आश्वासन के बाद छात्राओं का धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया.
इस बीच पुलिस ने कॉलेज के पास से एबीवीपी के विभाग संगठन मंत्री पवन ऐचरा सहित कुछ पदाधिकारियों को हिरासत में लिया. आरोप था कि उन्होंने प्रदर्शन के दौरान कलेक्टर टीना डाबी को रील स्टार कहा था. इसके बाद कॉलेज की छात्राएं भी थाने पहुंचीं और देखते ही देखते मामला तूल पकड़ गया. एबीवीपी के कार्यकर्ता थाने में धरने पर बैठ गए और गिरफ्तार पदाधिकारियों को रिहा करने की मांग करने लगे. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीना और अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह चांदावत थाने पहुंचे और वार्ता की. कई घंटे तक चली बातचीत के बाद एसपी नरेंद्र सिंह मीणा ने इस कार्रवाई के लिए माफी मांगी और मामले को शांत कराया.
यह बोलीं कलेक्टरः इधर बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी ने कहना है कि इस पूरे मामले को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है. जबकि इस तरह के किसी विवाद की बात नहीं है. प्रदर्शन के दौरान अधिकारियों के साथ बदसलूकी की गई थी. कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए छात्र नेताओं को हिरासत में लिया गया था. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी प्रकार का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया और उन छात्र नेताओं को बाद में छोड़ दिया गया था.
स्टूडेंट्स ने फिर किया धरना प्रदर्शन : मंगलवार को बाड़मेर के पीजी कॉलेज में स्टूडेंट्स ने फीस बढ़ोतरी के विरोध में धरना प्रदर्शन करते हुए जबरदस्त तरीके से नारेबाजी की. छात्रों के विरोध को देखते हुए उपखंड अधिकारी ने मौके पर पहुंच कर छात्रों से समझाईश करके उनकी बात आगे पहुंचाने का आश्वासन दिया. एवीबीपी के इकाई अध्यक्ष महिपाल सिंह ने बताया कि जोधपुर विश्वविद्यालय के द्वारा फीस में तीन गुना बढ़ोतरी की गई है. यह फैसला गरीब एवं मध्यम वर्गीय छात्राओं से अन्याय है.
छात्राओं ने मांग की कि फीस बढ़ोतरी का फैसला तुरंत वापस लिया जाए. एवीबीपी के विरोध प्रदर्शन के बाद फीस में 850 रुपये कम किए गए, लेकिन हमारी मांग है कि फीस बढ़ोतरी के फैसले को पूर्णतया वापस लिया जाए. उन्होंने टूक शब्दों में कहा कि यदि समय रहते हमारी मांग नहीं मानी तो हम जोधपुर विश्वविद्यालय में धरना प्रदर्शन करेंगे.