रील स्टार विवाद : टीना डाबी बोलीं- मामले को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, ABVP ने की ये मांग

कॉलेज फीस बढ़ोतरी को लेकर विरोध-प्रदर्शन ( ETV Bharat Barmer )

बाड़मेरः एमबीसी कॉलेज फीस बढ़ोतरी के विरोध प्रदर्शन के दौरान बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी को रील स्टार कहने के आरोप में एबीवीपी के पदाधिकारियों को हिरासत में लेकर छोड़ने का मामला चर्चा में है. इस बीच अभाविप के राष्ट्रीय मंत्री हर्षित ननोमा ने बयान जारी करके कहा कि बाड़मेर प्रशासन द्वारा छात्र चेतना को कुचलने का प्रयास अत्यंत निंदनीय है. हम जिला प्रशासन से अपेक्षा करते हैं कि वह 'लाठ-साहबी' छोड़कर संवेदनशील और न्यायोचित रवैया अपनाए. अभाविप बाड़मेर की जिला संयोजिका दीपू चौहान ने कहा कि महाविद्यालय में अनैतिक शुल्क वृद्धि के खिलाफ हमारा विरोध प्रदर्शन पूर्णतः शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक था. महाविद्यालय प्रशासन ने स्वयं वार्ता के दौरान यह स्वीकार किया कि हमारी मांगें न्यायसंगत हैं. इसके बावजूद यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है कि शुल्क वृद्धि जैसी मूल समस्या के समाधान पर ध्यान देने के बजाय केवल व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को आहत होने का विषय बनाकर हमें चार घंटे से अधिक थाने में बैठाया गया और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया. एक जिला प्रशासनिक अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह विद्यार्थियों के बीच संवाद, संवेदनशीलता और समाधान का उदाहरण प्रस्तुत करे, न कि अपनी व्यक्तिगत छवि के नाम पर लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने का प्रयास करे. एबीवीपी का कहना है कि जब तक फीस वृद्धि वापस नहीं ली जाती, तब तक उनका शांतिपूर्ण विरोध जारी रहेगा. पढ़ें : फीस बढ़ाने का विरोध : बाड़मेर गर्ल्स कॉलेज के गेट पर ताला, सड़क पर धरना, ABVP पदाधिकारियों को थाने लाने पर गरमाया मामला यह है मामला : शनिवार को एमबीसी कन्या महाविद्यालय की छात्राएं कॉलेज की फीस में बढ़ोतरी के विरोध में कॉलेज गेट पर ताला लगाकर सड़क पर धरना प्रदर्शन कर रही थीं. इस दौरान कॉलेज प्राचार्य, पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने छात्राओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन छात्राएं विश्वविद्यालय के फीस बढ़ोतरी के फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग पर अड़ी रहीं. हालांकि, बाद में प्रशासन के आश्वासन के बाद छात्राओं का धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया.