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बाड़मेर में शहीदों के नाम जगमगाए सैकड़ों दीप, पद्मश्री अनवर खां के देशभक्ति गीतों ने बांधा समां

शहीदों के सम्मान में जगमगाए सैकड़ों दीये ( फोटो ईटीवी भारत बाड़मेर )

बाड़मेर : दीपावली के पावन अवसर पर सरहदी जिले बाड़मेर में देश के वीर शहीदों को याद करते हुए उनके सम्मान में सैकड़ों दीप प्रज्वलित किए गए. कार्यक्रम में सेना, पुलिस ओर स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे. टीम बाड़मेर की ओर से सोमवार रात को आयोजित ‘एक दीप देश के शहीदों के नाम’ दीपमाला कार्यक्रम में शहरवासियों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाते हुए अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान पूर्व पद्मश्री अनवर खा बईया, अन्तर्राष्ट्रीय लोक कलाकार बिहारी पंवार व डा. संगीता पारिक ने देश भक्ति गीतों की शानदार प्रस्तुतियां देकर सभी का मनमोह लिया.