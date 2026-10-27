बाड़मेर में शहीदों के नाम जगमगाए सैकड़ों दीप, पद्मश्री अनवर खां के देशभक्ति गीतों ने बांधा समां
बाड़मेर में ‘एक दीप देश के शहीदों के नाम’ दीपमाला कार्यक्रम आयोजित किया गया.
Published : October 27, 2026 at 9:55 AM IST
बाड़मेर : दीपावली के पावन अवसर पर सरहदी जिले बाड़मेर में देश के वीर शहीदों को याद करते हुए उनके सम्मान में सैकड़ों दीप प्रज्वलित किए गए. कार्यक्रम में सेना, पुलिस ओर स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे. टीम बाड़मेर की ओर से सोमवार रात को आयोजित ‘एक दीप देश के शहीदों के नाम’ दीपमाला कार्यक्रम में शहरवासियों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाते हुए अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान पूर्व पद्मश्री अनवर खा बईया, अन्तर्राष्ट्रीय लोक कलाकार बिहारी पंवार व डा. संगीता पारिक ने देश भक्ति गीतों की शानदार प्रस्तुतियां देकर सभी का मनमोह लिया.
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जालिपा मिलिट्री स्टेशन के ADM कमाडेंट कर्नल ज्ञान प्रकाश ने कहा कि शहीदों का सम्मान हम सबका स्वाभिमान है. दीपावली जैसे पावन पर्व पर देश के वीर शहीदों की स्मृति में टीम बाड़मेर द्वारा इस आयोजन के माध्यम से दीप प्रज्वलित करना अत्यंत प्रेरणादायी पहल है.
इसे भी पढ़ें: दिवाली पर 275 टन सरस मिठाइयां घोलेंगी त्योहार में मिठास, जानिए डेयरी की महा-तैयारी के बारे में
अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य ने कहा कि शहीदों के प्रति सम्मान केवल श्रद्धांजलि देने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारना भी जरूरी है. प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वह राष्ट्र की एकता, अखंडता और सामाजिक सद्भाव को मजबूत करने में अपना योगदान दे. इस दौरान उप सभापति कन्यादेवी सोनी ने कहा कि दीपावली का वास्तविक उत्सव केवल घरों और बाजारों को रोशन करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन वीर जवानों को याद करने में भी है, जिनकी सजगता और बलिदान से देश की सीमाएं सुरक्षित हैं और नागरिक निर्भय होकर त्योहार मना पाते हैं.
कैप्टन हीरसिंह भाटी ने कहा कि देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में कठिन परिस्थितियों के बीच तैनात जवान अपने परिवारों से दूर रहकर राष्ट्र की सुरक्षा में जुटे रहते हैं. उनके अदम्य साहस, अनुशासन और सतर्कता के कारण ही देशवासी सुरक्षित वातावरण में अपने त्योहार मना पाते हैं.
इसे भी पढ़ें: प्रवासियों को दिवाली का तोहफा: जयपुर-सांतरागाछी एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिखाई हरी झंडी
इस अवसर पर पुलिस उपधीक्षक बुद्धाराम विश्नोई, मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी विष्णुराम विश्नोई, शिक्षाविद बंशीधर तातेड, लक्ष्मीनारायण जोशी, टीम बाड़मेर अध्यक्ष सुरेश जाटोल, महामंत्री अबरार मोहम्मद समेत कई गणमान्य लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के अंत में टीम बाड़मेर के सलाहकार कैलाश कोटडिया ने सभी अतिथियों, सहयोगियों और उपस्थित नागरिकों का आभार व्यक्त किया. कार्यक्रम का संचालन टीम बाड़मेर के उपाध्यक्ष हरीश सुथार ने किया। कार्यक्रम में शहरवासियों में बड़े उत्साह के साथ भाग लिया.